Клубничный гаспачо с копченой качорикоттой

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

Гаспачо – 310 мл

Сыр качорикотта – 20 г

Оливковое масло – 3 мл

Базилик – 1 г

Для гаспачо:

Хлеб нарезной – 310 г

Болгарский перец печеный (красный) – 300 г

Болгарский перец печеный (желтый) – 100 г

Огурцы – 300 г

Чеснок – 4 г

Клубника – 800 г

Вода кипяченая охлажденная – 300–400 мл

Томатный сок – 150 мл

Оливковое масло – 140 мл

Красный винный уксус – 75 мл

Соль – по вкусу

Перец черный горошком – 1 г

Приготовление:

Хлеб и огурцы произвольно нарезать. Сложить все ингредиенты в чашу блендера. Добавить соль и перец. Влить томатный сок. Пробить все в блендере. При необходимости долить воды, посолить и пробить еще раз. Поставить гаспачо в хоодильник и охладить до 5–7 °С. При подаче налить охлажденный клубничный гаспачо в суповую тарелку, добавить сыр качорикотта, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками базилика.

Фото: архив ресторана