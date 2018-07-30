Клубничный гаспачо с копченой качорикоттой

Вам понадобится:
(на 1 порцию)
- Гаспачо – 310 мл
- Сыр качорикотта – 20 г
- Оливковое масло – 3 мл
- Базилик – 1 г
Для гаспачо:
- Хлеб нарезной – 310 г
- Болгарский перец печеный (красный) – 300 г
- Болгарский перец печеный (желтый) – 100 г
- Огурцы – 300 г
- Чеснок – 4 г
- Клубника – 800 г
- Вода кипяченая охлажденная – 300–400 мл
- Томатный сок – 150 мл
- Оливковое масло – 140 мл
- Красный винный уксус – 75 мл
- Соль – по вкусу
- Перец черный горошком – 1 г
Приготовление:
Хлеб и огурцы произвольно нарезать. Сложить все ингредиенты в чашу блендера. Добавить соль и перец. Влить томатный сок. Пробить все в блендере. При необходимости долить воды, посолить и пробить еще раз. Поставить гаспачо в хоодильник и охладить до 5–7 °С. При подаче налить охлажденный клубничный гаспачо в суповую тарелку, добавить сыр качорикотта, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками базилика.
Фото: архив ресторана