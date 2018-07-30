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Клубничный гаспачо с копченой качорикоттой

Необычным и вкусным рецептом гаспаччо с вами делится Анатолий Аношин, шеф-повара ресторана «Ян Примус». Наверняка, блюдо станет самым любимым у детей ивзрослых сладкоежек.

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

  • Гаспачо – 310 мл
  • Сыр качорикотта – 20 г
  • Оливковое масло – 3 мл
  • Базилик – 1 г

Для гаспачо:

  • Хлеб нарезной – 310 г
  • Болгарский перец печеный (красный) – 300 г
  • Болгарский перец печеный (желтый) – 100 г
  • Огурцы – 300 г
  • Чеснок – 4 г
  • Клубника – 800 г
  • Вода кипяченая охлажденная – 300–400 мл
  • Томатный сок – 150 мл
  • Оливковое масло – 140 мл
  • Красный винный уксус – 75 мл
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный горошком – 1 г

Приготовление:

Хлеб и огурцы произвольно нарезать. Сложить все ингредиенты в чашу блендера. Добавить соль и перец. Влить томатный сок. Пробить все в блендере. При необходимости долить воды, посолить и пробить еще раз. Поставить гаспачо в хоодильник и охладить до 5–7 °С. При подаче налить охлажденный клубничный гаспачо в суповую тарелку, добавить сыр качорикотта, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками базилика.

Фото: архив ресторана

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