Вам понадобится:
- грибы шиитаке — 15 г
- грибы древесные — 2 г
- тофу — 40 г
- маринованное куриное филе — 40 г
- яйцо куриное — 0,5 шт.
- уксус черный — 20 г
- аджиномато — 5 г
- масло кунжутное — 5 г
- масло острое — 5 г
- соевый соус светлый — 10 г
- соевый соус темный — 5 г
- куриный порошок — 5 г
Приготовление:
Курицу, тофу и грибы отварить в воде. Выложить в вок, добавить соль и аджикомато (приправа), сахарный песок, куриный бульон, соевый соус темный и светлый, крахмал, яйцо и черный уксус. Томить несколько минут. Переложить в тарелку, украсить зеленью.
Фото: архив ресторана