4 ярких и полезных блюда из хурмы, которые вы еще не пробовали

Вам понадобится:

Хурма – 10 гр

Для крамбла

Сливочное масло – 10 гр

Миндальная мука – 20 гр

Карамель – 2 гр

Ингредиенты для пюре из маракуйи:

Пюре из маракуйи – 100 гр

Табаско – 2 гр

Вода – 50 мл

Сахар – 10 гр

Ингредиенты для кокосового ганаша:

Хурма – 10 гр

Сливки (33%) – 500 мл

Кокосовое молоко – 400 мл

Желатин – 5 гр

Глюкозный сироп – 70 гр

Способ приготовления:

Для начала приготовить крамбл. Для этого необходимо растопить сливочное масло, смешать его с миндальной мукой, раскатать и выпекать в разогретой до 170 °С около 10-15 минут (до готовности). Достать и остудить.

Далее сделать пюре из маракуйи. В сотейнике необходимо смешать фруктовое пюре с водой и сахаром, довести до кипения. Затем добавить табаско, желатин, тщательно перемешать и остудить.

Приготовить кокосовый ганаш. Сначала нужно замочить желатин в холодной воде. В сотейнике смешать кокосовое молоко, сливки (250 г) и довести до кипения. Остудить до 70 °С, добавить желатин, тщательно перемешать. Когда смесь станет комнатной температуры, можно добавить оставшуюся часть сливок, еще раз тщательно перемешать и оставить на 12 часов. Затем получившуюся массу необходимо взбить в миксере.

Можно собирать блюдо. С помощью формовочного кольца выложить на тарелку крабл, посыпать сверху взрывной карамелью. Взять кондитерский мешок и добавить на тарелку в виде капель пюре из маракуйи и кокосовый ганаш. Хурму порезать на части и красиво выложить сверху.

Текст: Инна Щепетко

Фото: архив ресторанов