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4 ярких и полезных блюда из хурмы, которые вы еще не пробовали

Вяжут ее только наши бабушки, о и яркая, оранжевая, манящая к себе хурма! Как быть, как выбрать сорт, который не будт сводить рот. Хурма не только вкусная, но и полезая - главное найти ту, что отвлечется и перестанет вязать и вы с удовольствие будете есть.

Буррата, хурма, базиликовое масло

ресторан Kuznya, Шеф-повар Руслан Закиров

Вам понадобится:

  • Сыр буррата – 1 шт
  • Хурма – 110 г
  • Базиликовое масло – 30 г
  • Соль – 1 г
  • Масло оливковое – 10 г

Способ приготовления:

Хурму очистить от кожи и нарезать крупными кубиками. Выложить буррату на подушку из базиликового масла, вокруг поместить кубики хурмы, слегка посолить и приправить оливковым маслом.

Сливочная буратта с пряной хурмой

ресторан JOY, шеф-повар Антон Патанькин

Вам понадобится:

  • Буррата – 125 гр
  • Хурма – 90 гр
  • Салатная заправка – 5 гр
  • Мед – 5 гр
  • Пекинский соус – 10 гр
  • Кешью – 7 гр
  • Чили – 4 гр
  • Кинза – 3 гр
  • Руккола – 7 гр

Ингредиенты для салатной заправки:

  • Лимонный сок - 300 гр
  • Мирин - 300 гр
  • Масло оливковое - 600 гр

Способ приготовления:

Буратту выложить в тарелку. Хурму нарезать крупными кусками, заправить пекинским соусом и выложить на тарелку рядом с бураттой. Сверху выложить рукколу. Салату заправку смешать с медом, полученной смесью полить салат сверху. Украсить блюдо кинзой, мелко нарезанным чили и орехами кешью.

Салат с хурмой, шпинатом и испанским хамоном

ресторан JOY, шеф-повар Антон Патанькин

Вам понадобится:

  • Шпинат - 20 гр
  • Авокадо - 20 гр
  • Огурец - 20 гр
  • Помидоры черри - 20 гр
  • Хурма - 90 гр
  • Хамон - 30 гр
  • Горгонзола - 20 гр
  • Салатная заправка - 30 гр
  • Мед - 10 гр
  • Соль - 1 гр
  • Редис - 4 гр
  • Кинза - 4 гр

Ингредиенты для салатной заправки:

  • Лимонный сок - 300 гр
  • Мирин - 300 гр
  • Масло оливковое - 600 гр

Способ приготовления:

На листья шпината выложить порезанные средним кубиком огурцы, авокадо и помидоры черри. Салатную заправку смешать с медом и полить сверху салат. На овощи сверху выложить кусочки хурмы, сыра и хамона. Украсить салат слайсами редиса и листьями кинзы.

Крамбл с хурмой

ресторан Molto Buono 2.0, шеф-повар Ильназ Искаков

Вам понадобится:

  • Хурма – 10 гр
  • Для крамбла
  • Сливочное масло – 10 гр
  • Миндальная мука – 20 гр
  • Карамель – 2 гр

Ингредиенты для пюре из маракуйи:

  • Пюре из маракуйи – 100 гр
  • Табаско – 2 гр
  • Вода – 50 мл
  • Сахар – 10 гр

Ингредиенты для кокосового ганаша:

  • Хурма – 10 гр
  • Сливки (33%) – 500 мл
  • Кокосовое молоко – 400 мл
  • Желатин – 5 гр
  • Глюкозный сироп – 70 гр

Способ приготовления:

Для начала приготовить крамбл. Для этого необходимо растопить сливочное масло, смешать его с миндальной мукой, раскатать и выпекать в разогретой до 170 °С около 10-15 минут (до готовности). Достать и остудить.

Далее сделать пюре из маракуйи. В сотейнике необходимо смешать фруктовое пюре с водой и сахаром, довести до кипения. Затем добавить табаско, желатин, тщательно перемешать и остудить.

Приготовить кокосовый ганаш. Сначала нужно замочить желатин в холодной воде. В сотейнике смешать кокосовое молоко, сливки (250 г) и довести до кипения. Остудить до 70 °С, добавить желатин, тщательно перемешать. Когда смесь станет комнатной температуры, можно добавить оставшуюся часть сливок, еще раз тщательно перемешать и оставить на 12 часов. Затем получившуюся массу необходимо взбить в миксере.

Можно собирать блюдо. С помощью формовочного кольца выложить на тарелку крабл, посыпать сверху взрывной карамелью. Взять кондитерский мешок и добавить на тарелку в виде капель пюре из маракуйи и кокосовый ганаш. Хурму порезать на части и красиво выложить сверху.

Текст: Инна Щепетко

Фото: архив ресторанов

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