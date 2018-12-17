4 ярких и полезных блюда из хурмы, которые вы еще не пробовали

Буррата, хурма, базиликовое масло
ресторан Kuznya, Шеф-повар Руслан Закиров
Вам понадобится:
- Сыр буррата – 1 шт
- Хурма – 110 г
- Базиликовое масло – 30 г
- Соль – 1 г
- Масло оливковое – 10 г
Способ приготовления:
Хурму очистить от кожи и нарезать крупными кубиками. Выложить буррату на подушку из базиликового масла, вокруг поместить кубики хурмы, слегка посолить и приправить оливковым маслом.
Сливочная буратта с пряной хурмой
ресторан JOY, шеф-повар Антон Патанькин
Вам понадобится:
- Буррата – 125 гр
- Хурма – 90 гр
- Салатная заправка – 5 гр
- Мед – 5 гр
- Пекинский соус – 10 гр
- Кешью – 7 гр
- Чили – 4 гр
- Кинза – 3 гр
- Руккола – 7 гр
Ингредиенты для салатной заправки:
- Лимонный сок - 300 гр
- Мирин - 300 гр
- Масло оливковое - 600 гр
Способ приготовления:
Буратту выложить в тарелку. Хурму нарезать крупными кусками, заправить пекинским соусом и выложить на тарелку рядом с бураттой. Сверху выложить рукколу. Салату заправку смешать с медом, полученной смесью полить салат сверху. Украсить блюдо кинзой, мелко нарезанным чили и орехами кешью.
Салат с хурмой, шпинатом и испанским хамоном
ресторан JOY, шеф-повар Антон Патанькин
Вам понадобится:
- Шпинат - 20 гр
- Авокадо - 20 гр
- Огурец - 20 гр
- Помидоры черри - 20 гр
- Хурма - 90 гр
- Хамон - 30 гр
- Горгонзола - 20 гр
- Салатная заправка - 30 гр
- Мед - 10 гр
- Соль - 1 гр
- Редис - 4 гр
- Кинза - 4 гр
Ингредиенты для салатной заправки:
- Лимонный сок - 300 гр
- Мирин - 300 гр
- Масло оливковое - 600 гр
Способ приготовления:
На листья шпината выложить порезанные средним кубиком огурцы, авокадо и помидоры черри. Салатную заправку смешать с медом и полить сверху салат. На овощи сверху выложить кусочки хурмы, сыра и хамона. Украсить салат слайсами редиса и листьями кинзы.
Крамбл с хурмой
ресторан Molto Buono 2.0, шеф-повар Ильназ Искаков
Вам понадобится:
- Хурма – 10 гр
- Для крамбла
- Сливочное масло – 10 гр
- Миндальная мука – 20 гр
- Карамель – 2 гр
Ингредиенты для пюре из маракуйи:
- Пюре из маракуйи – 100 гр
- Табаско – 2 гр
- Вода – 50 мл
- Сахар – 10 гр
Ингредиенты для кокосового ганаша:
- Хурма – 10 гр
- Сливки (33%) – 500 мл
- Кокосовое молоко – 400 мл
- Желатин – 5 гр
- Глюкозный сироп – 70 гр
Способ приготовления:
Для начала приготовить крамбл. Для этого необходимо растопить сливочное масло, смешать его с миндальной мукой, раскатать и выпекать в разогретой до 170 °С около 10-15 минут (до готовности). Достать и остудить.
Далее сделать пюре из маракуйи. В сотейнике необходимо смешать фруктовое пюре с водой и сахаром, довести до кипения. Затем добавить табаско, желатин, тщательно перемешать и остудить.
Приготовить кокосовый ганаш. Сначала нужно замочить желатин в холодной воде. В сотейнике смешать кокосовое молоко, сливки (250 г) и довести до кипения. Остудить до 70 °С, добавить желатин, тщательно перемешать. Когда смесь станет комнатной температуры, можно добавить оставшуюся часть сливок, еще раз тщательно перемешать и оставить на 12 часов. Затем получившуюся массу необходимо взбить в миксере.
Можно собирать блюдо. С помощью формовочного кольца выложить на тарелку крабл, посыпать сверху взрывной карамелью. Взять кондитерский мешок и добавить на тарелку в виде капель пюре из маракуйи и кокосовый ганаш. Хурму порезать на части и красиво выложить сверху.
Текст: Инна Щепетко
Фото: архив ресторанов