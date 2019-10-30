Хумус, смузи и еще 6 оригинальных блюд из тыквы, которые вам стоит попробовать

Что нужно на 1 порцию:

50 г миндального бисквита

60 г тыквенно-апельсинового супа

1 шарик пряного мороженого

Для миндального бисквита:

140 г миндальной муки

100 г пшеничной муки

12 г разрыхлителя

2 г соли

150 г сахара

250 г апельсинового сока

10 г лимонного сока

Для пряного мороженого:

310 г молока

160 г сливок 33%

50 г инвертного сахара (тримолин)

6 яиц (используем только желтки)

65 г сахара

2 г мускатного ореха

2 гвоздики

Для тыквенно-апельсинового супа:

200 г запеченной тыквы

200 г апельсинового сока

Как приготовить:

Шаг 1. Готовим суп: тыкву очистите, заверните в фольгу и запекайте при 180°, 30 минут. Смешайте, пробейте блендером до однородности, процедите через сито. Добавьте апельсиновый сок.

Шаг 2. Готовим бисквит: смешайте все ингредиенты до однородности, выложите в форму. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 170°, 30 минут. Вырежьте 50 г миндального бисквита формой диаметром 8 см.

Шаг 3. Желтки и сахар смешайте. Молоко, сливки, инвертный сахар доведите до кипения, влейте тонкой струйкой в яичную смесь. Верните в сотейнике на плиту, доведите до 80°. Добавьте специи, накройте пленкой и оставьте настояться на 1-2 часа. Процедите и заморозьте. Пробейте в PacoJet или вылейте в мороженицу.

Совет от шефа: если не хотите готовить мороженое, можно просто взять любимое ванильное мороженое и посыпать его специями.

Шаг 4. Соберите готовое блюдо. В тарелку налейте теплый тыквенно-апельсиновый суп. По центру выложите бисквит, сверху – мороженое. При желании можно украсить орехом пекан.

Крем-суп из тыквы

рецепт от шеф-повара Алексея Петриченко, шеф-бистро «Хелоу Пипл!»