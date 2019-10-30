Хумус, смузи и еще 6 оригинальных блюд из тыквы, которые вам стоит попробовать
Запеченная тыква с тыквенным хумусом с грецкими орехами
рецепт от Глена Баллиса, ресторан «Кузня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 110 г хумуса с тыквенным пюре
- 160 г тыквы
- 1 г приправы
- 1 г соли
- 5 г оливкового масла
- 5 г грецких орехов
Для хумуса:
- 400 г нута
- 320 г тыквенного пюре
- 1 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. кунжутной пасты
- 2 ст. л. Лимонного сока
- ½ щепотки мускатного ореха
- 1 щепотка куркумы
Для заправки:
- 10 г оливкового масла
- 10 г сока лайма
- 10 г рисового соуса (мирин)
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте хумус. Тыквенное пюре, отварной нут частями поместите в чашу блендера, добавьте кунжутную пасту и измельчите в однородную массу. Добавьте соль, пряности, лимонный сок и оливковое масло. Перемешайте.
Шаг 2. Приготовьте заправку, для этого просто смешайте все ингредиенты.
Шаг 3. Тыкву запеките с оливковым маслом и приправами, заправьте соусом. В блюдо выложите готовый хумус, сверху поместите печеную тыкву и перед подачей украсьте грецким орехом.
Запеченная тыква с соленым сыром
рецепт от шеф-повара Виталия Истомина, автора книги «Нескучная еда», рестораны «Техникум» и «Сахалин»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 тыква
- 3 ст. л. меда
- тимьян
- 2 зубчика чеснока
- соль – по вкусу
- молодой домашний сыр
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву посолите и обжарьте. Добавьте мед, тимьян, чеснок, запеките в фольге до готовности.
Шаг 2. Из половины части готовой тыквы сделайте пюре, взбив ее блендером.
Шаг 3. Молодой домашний сыр смешайте со сливками и тоже взбейте блендером.
Шаг 4. Выложите все в тарелку, посыпьте орешками пекан, нарежьте остальную тыкву кубиком и подавайте.
Тыквенный смузи
рецепт от шеф-бармена Евгения Ясинского, ресторан Barceloneta
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г тыквы
- 100 г миндального молока
- 1 ч. л. семян льна
- 2 ч. л. цветочного меда
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву запеките в духовке 20-30 минут при температуре 200 градусов.
Шаг 2. Готовую тыкву взбейте в блендере с миндальным молоком, медом и семенами льна. Украсьте кусочками тыквы и семечками.
Запеченный тыквенный салат
рецепт от Алены Злобиной, основателя, идейного вдохновителя veg/raw ресторана «Вкус&Цвет»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг сладкой тыквы
- 2 зубчика чеснока
Для соуса:
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. свежей рубленой петрушки
- соль и перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Разогрейте сковородку. Обжаривайте тыкву без масла на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны, пока она не станет мягкой.
Шаг 2. Приготовьте соус, взбив все ингредиенты.
Шаг 3. Поместите жареную тыкву в большую миску, добавьте чеснок и полейте соусом. Тщательно перемешайте. Подавайте к столу холодным или горячим.
Тыквенный суп с козьим сыром
рецепт от ресторана Fresh
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 10 г масла гхи
- 10 белого лука
- 150 г моркови
- 1 г карри порошка
- 1 г сушеного шалфея
- 200 г очищенной тыквы
- 1 г морской соли.
Как приготовить:
Шаг 1. Овощи промойте, очистите, произвольно нарежьте.
Шаг 2. Обжарьте на масле гхи белый лук, добавьте морковь, обжарьте до полуготовности. Добавьте специи, обжарьте до появления запаха.
Шаг 3. Добавьте тыкву, залейте небольшим количеством воды, доведите до кипения и обжарьте до полной готовности овощей.
Шаг 4. Взбейте полученную массу в блендере. В готовый суп при подаче добавьте по вкусу мягкий козий сыр и свежую зелень.
Тыквенно-апельсиновый суп с миндальным бисквитом и пряным мороженым
рецепт от шеф-кондитера Анны Мелик-Адамян, ресторана «True Cost на Б. Дмитровке»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 50 г миндального бисквита
- 60 г тыквенно-апельсинового супа
- 1 шарик пряного мороженого
Для миндального бисквита:
- 140 г миндальной муки
- 100 г пшеничной муки
- 12 г разрыхлителя
- 2 г соли
- 150 г сахара
- 250 г апельсинового сока
- 10 г лимонного сока
Для пряного мороженого:
- 310 г молока
- 160 г сливок 33%
- 50 г инвертного сахара (тримолин)
- 6 яиц (используем только желтки)
- 65 г сахара
- 2 г мускатного ореха
- 2 гвоздики
Для тыквенно-апельсинового супа:
- 200 г запеченной тыквы
- 200 г апельсинового сока
Как приготовить:
Шаг 1. Готовим суп: тыкву очистите, заверните в фольгу и запекайте при 180°, 30 минут. Смешайте, пробейте блендером до однородности, процедите через сито. Добавьте апельсиновый сок.
Шаг 2. Готовим бисквит: смешайте все ингредиенты до однородности, выложите в форму. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 170°, 30 минут. Вырежьте 50 г миндального бисквита формой диаметром 8 см.
Шаг 3. Желтки и сахар смешайте. Молоко, сливки, инвертный сахар доведите до кипения, влейте тонкой струйкой в яичную смесь. Верните в сотейнике на плиту, доведите до 80°. Добавьте специи, накройте пленкой и оставьте настояться на 1-2 часа. Процедите и заморозьте. Пробейте в PacoJet или вылейте в мороженицу.
Совет от шефа: если не хотите готовить мороженое, можно просто взять любимое ванильное мороженое и посыпать его специями.
Шаг 4. Соберите готовое блюдо. В тарелку налейте теплый тыквенно-апельсиновый суп. По центру выложите бисквит, сверху – мороженое. При желании можно украсить орехом пекан.
Крем-суп из тыквы
рецепт от шеф-повара Алексея Петриченко, шеф-бистро «Хелоу Пипл!»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 5 мл темного крем-бальзамика.
- 5 мл оливкового масла
- 15 мл сливок 33%
- 5 мл густого йогурта
- 45 г тигровых креветок
- 5 г очищенных тыквенных семечек
- 10 мл подсолнечного масла
- 5-7 г шпината
- 3-5 г петрушки
Для суповой основы:
- 35 мл сливок 33%
- 20 г сливочного масла
- 3 г корня имбиря
- 250 г тыквы
- 30 г белого лука
- 2 г стебля лимонника
- Черный перец горошком, лавровый лист – по вкусу
- 1 деревенская курица
- 1 луковица
- 1 морковь
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву очистите и нарежьте крупными кусочками. На сливочном масле обжарьте лук, добавьте тыкву. Жарьте 1-2 минуты в глубокой сковороде.
Шаг 2. Сварите классический бульон из курицы, добавьте лук, морковь, лавровый лист, перец и соль по вкусу.
Шаг 3. Влейте 600 мл бульона, добавьте стебель лимонника, разрезанный на 2 части, измельченный имбирь. Готовьте 25 минут, за 2 минуты до готовности добавьте сливки, соль и перец по вкусу.
Шаг 4. Измельчите полученную массу в блендере.
Шаг 5. Подсолнечное масло нагрейте до 67°C, залейте в него зелень, измельчите в блендере. Дайте стечь маслу в суп через ткань, посолите.
Шаг 6. Креветки обжарьте на оливковом масле, в тарелку положите йогурт, перемешанный со сливками, залейте тыквенным супом, посыпьте семечками и окропите крем-бальзамиком.
Пицца «Оро Чоризо»
рецепт от Екатерины Зотовой, владелицы Pizza Si
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 180 г замороженного теста для пиццы
- 40 г сливочного соуса
- 70 г моцареллы
- 25 г горгонздолы
- 25 г чоризо
- 20 г тыквы
- 10 г соуса «Чили – мед»
Как приготовить:
Шаг 1. Замороженное тесто для пиццы смажьте сливочным соусом. Тыкву нарежьте тонкими слайсами и выложите на пиццу. Далее поместите на нее моцареллу, горгозоллу и тонкие слайсы чоризо.
Шаг 2. Выпекайте 2 минуты в турбо печке, если ее нет, то в обычной духовке при 270 градусах 5-6 минут.
Шаг 3. Перед подачей полейте соусом «Чили – Мед» – это медовый соус с добавлением перца чили (по вкусу).
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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