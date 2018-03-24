Вам понадобится:

масло оливковое — 400 г

уксус винный — 100 г

соль — 5 г

перец — 3 г

орегано — 3 г

Ингредиенты:

отварной и маринованный осьминог — 90 г

болгарский перец красный — 4 г

болгарский перец зеленый — 4 г

лук красный крымский — 4 г

оливковое масло — 3 г

оливки с косточкой — 10 г

орегано — 2 г

Способ маринования: смешать масло оливковое, уксус винный, соль, перец, орегано. Залить осьминога маринадом и дать промариноваться в течение суток.

Приготовление:

Предварительно осьминога промыть проточной водой. Затем варить его 80-100 минут в зависимости от размера. Вареного осьминога остудить и поставить в холодильник. Перед подачей нарезать осьминога тонкими слайсами. Нарезать кубиками перец болгарский (красный и зеленый), красный лук и перемешать с осьминогом. Полить оливковым маслом, положить оливки с косточкой и посыпать орегано.

Фото: архив ресторана