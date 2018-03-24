Хтаподи ксидато
Хотите попробовать хтаподи ксидато? Это просто маринованный осьминог! Бренд-шеф Стаматис Цилиас из ресторан ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ дарит вам рецепт.
Вам понадобится:
- масло оливковое — 400 г
- уксус винный — 100 г
- соль — 5 г
- перец — 3 г
- орегано — 3 г
Ингредиенты:
- отварной и маринованный осьминог — 90 г
- болгарский перец красный — 4 г
- болгарский перец зеленый — 4 г
- лук красный крымский — 4 г
- оливковое масло — 3 г
- оливки с косточкой — 10 г
- орегано — 2 г
Способ маринования: смешать масло оливковое, уксус винный, соль, перец, орегано. Залить осьминога маринадом и дать промариноваться в течение суток.
Приготовление:
Предварительно осьминога промыть проточной водой. Затем варить его 80-100 минут в зависимости от размера. Вареного осьминога остудить и поставить в холодильник. Перед подачей нарезать осьминога тонкими слайсами. Нарезать кубиками перец болгарский (красный и зеленый), красный лук и перемешать с осьминогом. Полить оливковым маслом, положить оливки с косточкой и посыпать орегано.
Фото: архив ресторана
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое