Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
Хотите попробовать хтаподи ксидато? Это просто маринованный осьминог! Бренд-шеф Стаматис Цилиас из ресторан ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ дарит вам рецепт.

Вам понадобится:

  • масло оливковое — 400 г
  • уксус винный — 100 г
  • соль — 5 г
  • перец — 3 г
  • орегано — 3 г

Ингредиенты:

  • отварной и маринованный осьминог — 90 г
  • болгарский перец красный — 4 г
  • болгарский перец зеленый — 4 г
  • лук красный крымский — 4 г
  • оливковое масло — 3 г
  • оливки с косточкой — 10 г
  • орегано — 2 г

Способ маринования: смешать масло оливковое, уксус винный, соль, перец, орегано. Залить осьминога маринадом и дать промариноваться в течение суток.

Приготовление:

Предварительно осьминога промыть проточной водой. Затем варить его 80-100 минут в зависимости от размера. Вареного осьминога остудить и поставить в холодильник. Перед подачей нарезать осьминога тонкими слайсами. Нарезать кубиками перец болгарский (красный и зеленый), красный лук и перемешать с осьминогом. Полить оливковым маслом, положить оливки с косточкой и посыпать орегано.

Фото: архив ресторана

Гороскоп