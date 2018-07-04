Холодный суп из шпината

Вам понадобится:

шпинат – 30 г

огурцы свежие – 180 г

лед фраппе – 80 г

мисо паста – 20 г

мирин – 8 г

сыр Тофу – 80 г

соль – 1 г

перец – 0,2 г

слайс огурца – 30 г

кресс салат – 1 г

оливковое масло – 2 г

Приготовление:

Из шпината и огурца выжать сок. В него добавить лед фраппе, мисо пасту, мирин, тофу, соль, перец, пробить в блендере до однородной массы и протереть через мелкое сито. В тарелку налить суп, украсить слайсом огурца, кресс салатом и оливковым маслом.

Фото: арив ресторана