Холодный суп из шпината

Вам понадобится:
- шпинат – 30 г
- огурцы свежие – 180 г
- лед фраппе – 80 г
- мисо паста – 20 г
- мирин – 8 г
- сыр Тофу – 80 г
- соль – 1 г
- перец – 0,2 г
- слайс огурца – 30 г
- кресс салат – 1 г
- оливковое масло – 2 г
Приготовление:
Из шпината и огурца выжать сок. В него добавить лед фраппе, мисо пасту, мирин, тофу, соль, перец, пробить в блендере до однородной массы и протереть через мелкое сито. В тарелку налить суп, украсить слайсом огурца, кресс салатом и оливковым маслом.
Фото: арив ресторана