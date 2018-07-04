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Холодный суп из шпината

Змнее лето обязательно закончится и вам снова захочется холодненького . Например супа. Первое блюдо из полезного шпината от Джонатан Кертис из ресторана «Тоторо» - сециально для вас.

Вам понадобится:

  • шпинат – 30 г
  • огурцы свежие – 180 г
  • лед фраппе – 80 г
  • мисо паста – 20 г
  • мирин – 8 г
  • сыр Тофу – 80 г
  • соль – 1 г
  • перец – 0,2 г
  • слайс огурца – 30 г
  • кресс салат – 1 г
  • оливковое масло – 2 г

Приготовление:

Из шпината и огурца выжать сок. В него добавить лед фраппе, мисо пасту, мирин, тофу, соль, перец, пробить в блендере до однородной массы и протереть через мелкое сито. В тарелку налить суп, украсить слайсом огурца, кресс салатом и оливковым маслом.

Фото: арив ресторана

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