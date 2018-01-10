Скоро старый Новый год. Кто-то устал от праздников, а кто-то будет отмечать. А какой Новый год, даже старый, без холодца! Ловите рецепт шеф-повара ресторана «БОК» Сергея Кондакова.
Вам понадобится:
Говяжья рулька — 3 кг
Морковь — 200 г
Лук — 100 г
Сельдерей — 100 г
Способ приготовления:
Говяжья рулька варится в течение 8-9 часов на медленном огне. Добавить морковь, лук, сельдерей и душистый перец (горошек), лавровый лист.
После отделить мясо от кости, мелко порвать, положить мясо в блюдо, залить бульоном с укропом и зеленым луком.
Блюдо готово.