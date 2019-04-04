logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Харчо, солянка и еще 6 вариантов весенних супов от ведущих шеф-поваров

Когда не знаешь, что съесть на обед, суп – это всегда идеальное решение, ведь какой бы вы ни выбрали, он всегда будет вкусным и полезным. Однако, если вам надоели классические борщ или гороховый, можно легко разнообразить свое меню первых блюд, приготовив суп по одному из 6 рецептов от известных шефов Москвы – в честь Всемирного дня супа Passion.ru совместно с кулинарным сервисом FooodMoood.com собрал их в один обзор.

Суп Neptuno

рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta

Что нужно:

  • 150 г лангустинов
  • 40 г черноморских мидий
  • 40 г моллюсков
  • 15 свежих очищенных цукини
  • 15 г репчатого лука
  • 15 г свежего болгарского перца
  • 80 рыбного бульона
  • 85 г бульона биск
  • 2 г тимьяна
  • 2 г сахара
  • 5 г растительного масла
  • 1 г чеснока
  • 50 г вина для кухни
  • Соль, специи

Как приготовить:

Шаг 1. Лангустины, мидии, моллюски обжарьте на масле со свежим тимьяном, луком, цукини, слайсами чеснока и болгарским перцем.

Шаг 2. Добавьте к морепродуктам вино и выпарите его.

Шаг 3. Постепенно вливайте оба вида бульонов, варите 10 минут. Суп готов. Перед подачей украсьте свежим базиликом.

Крем-суп из брокколи с миндалем и трюфельным маслом

рецепт от шеф-повара Николая Черунова, ресторан Burger&Pizzetta

Что нужно:

  • 600 мл овощного бульона
  • 50 г репчатого лука
  • 10 г лука порей
  • 25 г моркови
  • 20 мл оливкового масла
  • 100 г шпината
  • 150 г брокколи
  • 20 г миндальных лепестков
  • соль, сахар, трюфельное масло – по вкусу

Для овощного бульона:

  • 700 мл воды
  • 50 г сельдерея
  • 50 г моркови
  • 100 г репчатого лука
  • 30 г корней петрушки и укропа
  • 1 лавровый лист
  • 2 г перца горошком
  • соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения, положите нарезанные кубиками овощи и зелень. Через 20 минут добавьте лавровый лист, перец горошком и соль. Варите на слабом огне в течение 30 минут до полной готовности овощей. Процедите бульон через сито.

Шаг 2. Обжарьте морковь, репчатый лук и порей в течение 3-5 минут на оливковом масле, добавьте шпинат и обжаривайте еще 5 минут.

Шаг 3. Добавьте в овощной бульон сырую брокколи и обжаренные овощи. Варите на медленном огне в течение 10 минут.

Шаг 4. Взбейте все ингредиенты блендером. При подаче украсьте миндальными лепестками и трюфельным маслом.

Харчо

рецепт от бренд-шефа Алексея Подлесных, ресторан «Урюк»

Что нужно:

  • 3,5 л мясного бульона
  • 200 г риса «Мистраль»
  • 400 г томатов
  • 200 г томатной пасты
  • 250 г репчатого лука
  • 100 мл растительного масла
  • 50 г чеснока
  • 15 г петрушки
  • 40 г зелени сельдерея
  • 55 г кинзы
  • 45 г соуса «Аджика»
  • Лавровый лист
  • Специи: кондари – 5 г, хмели-сунели – 2 г, молотый кориандр – 5 г
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Лук нарежьте мелкими кубиками и спассируйте его на растительном масле в кастрюле с мелко измельченными стеблями сельдерея, кинзы, петрушки. Добавьте чеснок, томатную пасту и половину всех специй. Жарьте 3 минуты.

Шаг 2. Листья кинзы, сельдерея, петрушки мелко порубите и отправьте в кастрюлю к луку, сюда же добавьте порезанные помидоры, влейте 300 мл бульона и тушите 5 минут.

Шаг 3. Влейте оставшийся бульон, доведите до кипения. Всыпьте в суп предварительно промытый рис, оставшиеся специи и варите 20 минут. За 5 минут до готовности посолите, поперчите по вкусу и введите соус «Аджика».

Рыбно-томатный суп

рецепт от шеф-повара Алексея Страхова, ресторан Moregrill

Что нужно:

  • 800 г рыбного бульона
  • 70 г палтуса и лосося
  • 220 г томатов пилатти
  • 40 г шпината
  • 35 г оливкового масла
  • 4 г листа лайма
  • 4 г масла чили
  • 8 г базилика
  • 8 г перца чили
  • 8 г тимьяна
  • 20 г чеснока
  • 8 г сахара
  • Соль, черный перец – по вкусу

Для рыбного бульона:

  • 800 г рыбных костей
  • 3 л воды
  • 60 г репчатого лука
  • 240 г моркови
  • 28 г укропа
  • 49 г петрушки
  • 35 г чеснока
  • Лавровый лист, соль, перец душистый горошек

Для томатного соуса:

  • 2 л воды
  • 120 мл оливкового масла
  • 20 г перца чили
  • 50 г чеснока
  • 200 г сахара
  • 120 г красного лука
  • 180 г болгарского перца
  • 120 г базилика
  • 40 г сливочного масла
  • 1 кг томатов пилатти
  • 250 мл растительного масла
  • 50 г тимьяна
  • 100 г пасты чили гарлик
  • 400 г томатной пасты
  • 18 г лимонника
  • Соль, перец

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте наваристый рыбный бульон. Для этого все ингредиенты добавьте в воду и варите до готовности.

Шаг 2. Приготовьте томатный соус. На смеси сливочного и растительного масел обжарьте томатную пасту, лук, перец, тимьян, лимонник. Добавьте остальные ингредиенты, проварите и измельчите полученную смесь в бдендере.

Шаг 3. Отварите до готовности лосось и палтус. Добавьте рыбный бульон, томатный соус и все специи и другие ингредиенты. Доведите до кипения. Базилик и шпинат крупно порубите и посыпьте ими суп при подаче.

Крем-суп из шпината

рецепт от шеф-повара Антона Клетарова, ресторан HILLS

Что нужно:

  • 500 г шпината
  • 50 г репчатого лука
  • 80 г картофеля
  • 60 г спаржи
  • 40 г фенхеля
  • 2 г тимьяна
  • 5 г кинзы
  • 100 г соевой сметаны
  • 750 мл овощного бульона
  • 20 г оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

  • 80 г спаржи
  • 80 г грибов еринги
  • 80 г соевой сметаны
  • 30 г оливкового масла
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Овощи промойте, очистите и нарежьте соломкой. Обжаривайте их на оливковом масле в кастрюле с добавлением тимьяна до размягчения.

Шаг 2. Залейте овощи бульоном, доведите до кипения и варите еще 10 минут.

Шаг 3. Добавьте соевую сметану и пробейте суп блендером до однородности.

Шаг 4. Спаржу очистите и бланшируйте в кипящей подсоленной воде в течение 2 минут.

Шаг 5. Грибы нарежьте брусочками и обжарьте на оливковом масле.

Шаг 6. Разлейте суп по тарелкам, выложите в каждую обжаренную спаржу и грибы. Подавайте со сметаной.

Морковный суп с имбирем, печеной грушей и пеканом

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House

Что нужно:

  • 500 г моркови
  • 15 г репчатого лука
  • 50 г белого вина
  • 200 г картофеля
  • 20 г имбиря

Для подачи:

  • 30 г пюре из груши
  • 10 г орехов пекан
  • 10 г оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Лук обжарьте, морковь и картофель почистите и добавьте к луку, затем отправьте туда же имбирь. Обжаривайте 5-7 минут.

Шаг 2. Добавьте вино, полностью выпарите его, залейте овощным бульоном и варите до того момента, как морковь станет мягкой. Это займет по времени примерно 1 час.

Шаг 3. Остудите и пробейте суп в блендере до однородности.

Шаг 4. Для приготовления пюре из груши: грушу запеките, почистите, добавьте сок лимона, сок имбиря по вкусу и пробейте в блендере.

Шаг 5. Разлейте суп по тарелкам, положите в каждую грушевое пюре и украсьте орехами пекан.

Солянка

рецепт от шеф-повара Дмитрия Куклева, ресторан «Коптильня»

Что нужно:

  • 1 кг мясных копченых деликатесов (на ваш вкус)
  • 250 г репчатого лука
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 40 г каперсов
  • 200 г оливок и маслин
  • 150 г соленых огурцов
  • 1,5 л копченого бульона из свиных ребер (ребра варятся 1,5 ч на среднем огне)

Как приготовить:

Шаг 1. Мясные копченые деликатесы нарежьте соломкой и пассируйте вместе с нарезанным репчатым луком и томатной пастой.

Шаг 2. Порубите каперсы, оливки и маслины, добавляем к мясным деликатесам, затем все залейте бульоном.

Шаг 3. Соленые огурцы припустите в собственном рассоле, нарежьте соломкой и добавьте в бульон,

Шаг 4. Суп варите 2 часа на среднем огне, доведите до вкуса при помощи соли и черного перца.

Шаг 5. Отправьте солянку на сутки в холодильник, чтобы она настоялась.

Каллен скинк

рецепт от Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Что нужно:

  • 100 г лука порей
  • 50 г моркови
  • 240 г картофеля
  • 80 г и 30 г стебля сельдерея
  • 250 мл сливок
  • 100 мл молока
  • 85 г сливочного масла
  • 400 мл рыбного бульона
  • 40 г копченой трески
  • Соль

Как приготовить:

Шаг 1. Овощи порежьте на мелкие кусочки, обжарьте на сливочном масле. Добавьте обжаренные овощи в рыбный бульон и варите до готовности.

Шаг 2. Введите молоко и сливки в бульон с овощами и пробейте до однородной массы блендером.

Шаг 3. Добавьте соль, специи и доведите до вкуса. Подавайте с кусочками копченой трески и сельдерея. При желании можно добавить немного сливочного масла.

FooodMoood.com — сканер для еды, с помощью которого вы можете делиться рецептами всего в несколько кликов. Искусственный интеллект определит состав блюда по фото и выдаст список ингредиентов сам.

Живите и ешьте вкусно!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: архив ресторанов

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа
Мощная шея, очки и стрижка «под мальчика»: Вера Брежнева показала, как выглядела до «ВИА Гры» и конкурсов красоты