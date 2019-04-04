Харчо, солянка и еще 6 вариантов весенних супов от ведущих шеф-поваров

Что нужно:

600 мл овощного бульона

50 г репчатого лука

10 г лука порей

25 г моркови

20 мл оливкового масла

100 г шпината

150 г брокколи

20 г миндальных лепестков

соль, сахар, трюфельное масло – по вкусу

Для овощного бульона:

700 мл воды

50 г сельдерея

50 г моркови

100 г репчатого лука

30 г корней петрушки и укропа

1 лавровый лист

2 г перца горошком

соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения, положите нарезанные кубиками овощи и зелень. Через 20 минут добавьте лавровый лист, перец горошком и соль. Варите на слабом огне в течение 30 минут до полной готовности овощей. Процедите бульон через сито.

Шаг 2. Обжарьте морковь, репчатый лук и порей в течение 3-5 минут на оливковом масле, добавьте шпинат и обжаривайте еще 5 минут.

Шаг 3. Добавьте в овощной бульон сырую брокколи и обжаренные овощи. Варите на медленном огне в течение 10 минут.

Шаг 4. Взбейте все ингредиенты блендером. При подаче украсьте миндальными лепестками и трюфельным маслом.

Харчо

рецепт от бренд-шефа Алексея Подлесных, ресторан «Урюк»