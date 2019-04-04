Харчо, солянка и еще 6 вариантов весенних супов от ведущих шеф-поваров

Суп Neptuno
рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta
Что нужно:
- 150 г лангустинов
- 40 г черноморских мидий
- 40 г моллюсков
- 15 свежих очищенных цукини
- 15 г репчатого лука
- 15 г свежего болгарского перца
- 80 рыбного бульона
- 85 г бульона биск
- 2 г тимьяна
- 2 г сахара
- 5 г растительного масла
- 1 г чеснока
- 50 г вина для кухни
- Соль, специи
Как приготовить:
Шаг 1. Лангустины, мидии, моллюски обжарьте на масле со свежим тимьяном, луком, цукини, слайсами чеснока и болгарским перцем.
Шаг 2. Добавьте к морепродуктам вино и выпарите его.
Шаг 3. Постепенно вливайте оба вида бульонов, варите 10 минут. Суп готов. Перед подачей украсьте свежим базиликом.
Крем-суп из брокколи с миндалем и трюфельным маслом
рецепт от шеф-повара Николая Черунова, ресторан Burger&Pizzetta
Что нужно:
- 600 мл овощного бульона
- 50 г репчатого лука
- 10 г лука порей
- 25 г моркови
- 20 мл оливкового масла
- 100 г шпината
- 150 г брокколи
- 20 г миндальных лепестков
- соль, сахар, трюфельное масло – по вкусу
Для овощного бульона:
- 700 мл воды
- 50 г сельдерея
- 50 г моркови
- 100 г репчатого лука
- 30 г корней петрушки и укропа
- 1 лавровый лист
- 2 г перца горошком
- соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения, положите нарезанные кубиками овощи и зелень. Через 20 минут добавьте лавровый лист, перец горошком и соль. Варите на слабом огне в течение 30 минут до полной готовности овощей. Процедите бульон через сито.
Шаг 2. Обжарьте морковь, репчатый лук и порей в течение 3-5 минут на оливковом масле, добавьте шпинат и обжаривайте еще 5 минут.
Шаг 3. Добавьте в овощной бульон сырую брокколи и обжаренные овощи. Варите на медленном огне в течение 10 минут.
Шаг 4. Взбейте все ингредиенты блендером. При подаче украсьте миндальными лепестками и трюфельным маслом.
Харчо
рецепт от бренд-шефа Алексея Подлесных, ресторан «Урюк»
Что нужно:
- 3,5 л мясного бульона
- 200 г риса «Мистраль»
- 400 г томатов
- 200 г томатной пасты
- 250 г репчатого лука
- 100 мл растительного масла
- 50 г чеснока
- 15 г петрушки
- 40 г зелени сельдерея
- 55 г кинзы
- 45 г соуса «Аджика»
- Лавровый лист
- Специи: кондари – 5 г, хмели-сунели – 2 г, молотый кориандр – 5 г
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Лук нарежьте мелкими кубиками и спассируйте его на растительном масле в кастрюле с мелко измельченными стеблями сельдерея, кинзы, петрушки. Добавьте чеснок, томатную пасту и половину всех специй. Жарьте 3 минуты.
Шаг 2. Листья кинзы, сельдерея, петрушки мелко порубите и отправьте в кастрюлю к луку, сюда же добавьте порезанные помидоры, влейте 300 мл бульона и тушите 5 минут.
Шаг 3. Влейте оставшийся бульон, доведите до кипения. Всыпьте в суп предварительно промытый рис, оставшиеся специи и варите 20 минут. За 5 минут до готовности посолите, поперчите по вкусу и введите соус «Аджика».
Рыбно-томатный суп
рецепт от шеф-повара Алексея Страхова, ресторан Moregrill
Что нужно:
- 800 г рыбного бульона
- 70 г палтуса и лосося
- 220 г томатов пилатти
- 40 г шпината
- 35 г оливкового масла
- 4 г листа лайма
- 4 г масла чили
- 8 г базилика
- 8 г перца чили
- 8 г тимьяна
- 20 г чеснока
- 8 г сахара
- Соль, черный перец – по вкусу
Для рыбного бульона:
- 800 г рыбных костей
- 3 л воды
- 60 г репчатого лука
- 240 г моркови
- 28 г укропа
- 49 г петрушки
- 35 г чеснока
- Лавровый лист, соль, перец душистый горошек
Для томатного соуса:
- 2 л воды
- 120 мл оливкового масла
- 20 г перца чили
- 50 г чеснока
- 200 г сахара
- 120 г красного лука
- 180 г болгарского перца
- 120 г базилика
- 40 г сливочного масла
- 1 кг томатов пилатти
- 250 мл растительного масла
- 50 г тимьяна
- 100 г пасты чили гарлик
- 400 г томатной пасты
- 18 г лимонника
- Соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте наваристый рыбный бульон. Для этого все ингредиенты добавьте в воду и варите до готовности.
Шаг 2. Приготовьте томатный соус. На смеси сливочного и растительного масел обжарьте томатную пасту, лук, перец, тимьян, лимонник. Добавьте остальные ингредиенты, проварите и измельчите полученную смесь в бдендере.
Шаг 3. Отварите до готовности лосось и палтус. Добавьте рыбный бульон, томатный соус и все специи и другие ингредиенты. Доведите до кипения. Базилик и шпинат крупно порубите и посыпьте ими суп при подаче.
Крем-суп из шпината
рецепт от шеф-повара Антона Клетарова, ресторан HILLS
Что нужно:
- 500 г шпината
- 50 г репчатого лука
- 80 г картофеля
- 60 г спаржи
- 40 г фенхеля
- 2 г тимьяна
- 5 г кинзы
- 100 г соевой сметаны
- 750 мл овощного бульона
- 20 г оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- 80 г спаржи
- 80 г грибов еринги
- 80 г соевой сметаны
- 30 г оливкового масла
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Овощи промойте, очистите и нарежьте соломкой. Обжаривайте их на оливковом масле в кастрюле с добавлением тимьяна до размягчения.
Шаг 2. Залейте овощи бульоном, доведите до кипения и варите еще 10 минут.
Шаг 3. Добавьте соевую сметану и пробейте суп блендером до однородности.
Шаг 4. Спаржу очистите и бланшируйте в кипящей подсоленной воде в течение 2 минут.
Шаг 5. Грибы нарежьте брусочками и обжарьте на оливковом масле.
Шаг 6. Разлейте суп по тарелкам, выложите в каждую обжаренную спаржу и грибы. Подавайте со сметаной.
Морковный суп с имбирем, печеной грушей и пеканом
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House
Что нужно:
- 500 г моркови
- 15 г репчатого лука
- 50 г белого вина
- 200 г картофеля
- 20 г имбиря
Для подачи:
- 30 г пюре из груши
- 10 г орехов пекан
- 10 г оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Лук обжарьте, морковь и картофель почистите и добавьте к луку, затем отправьте туда же имбирь. Обжаривайте 5-7 минут.
Шаг 2. Добавьте вино, полностью выпарите его, залейте овощным бульоном и варите до того момента, как морковь станет мягкой. Это займет по времени примерно 1 час.
Шаг 3. Остудите и пробейте суп в блендере до однородности.
Шаг 4. Для приготовления пюре из груши: грушу запеките, почистите, добавьте сок лимона, сок имбиря по вкусу и пробейте в блендере.
Шаг 5. Разлейте суп по тарелкам, положите в каждую грушевое пюре и украсьте орехами пекан.
Солянка
рецепт от шеф-повара Дмитрия Куклева, ресторан «Коптильня»
Что нужно:
- 1 кг мясных копченых деликатесов (на ваш вкус)
- 250 г репчатого лука
- 2 ст. л. томатной пасты
- 40 г каперсов
- 200 г оливок и маслин
- 150 г соленых огурцов
- 1,5 л копченого бульона из свиных ребер (ребра варятся 1,5 ч на среднем огне)
Как приготовить:
Шаг 1. Мясные копченые деликатесы нарежьте соломкой и пассируйте вместе с нарезанным репчатым луком и томатной пастой.
Шаг 2. Порубите каперсы, оливки и маслины, добавляем к мясным деликатесам, затем все залейте бульоном.
Шаг 3. Соленые огурцы припустите в собственном рассоле, нарежьте соломкой и добавьте в бульон,
Шаг 4. Суп варите 2 часа на среднем огне, доведите до вкуса при помощи соли и черного перца.
Шаг 5. Отправьте солянку на сутки в холодильник, чтобы она настоялась.
Каллен скинк
рецепт от Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Что нужно:
- 100 г лука порей
- 50 г моркови
- 240 г картофеля
- 80 г и 30 г стебля сельдерея
- 250 мл сливок
- 100 мл молока
- 85 г сливочного масла
- 400 мл рыбного бульона
- 40 г копченой трески
- Соль
Как приготовить:
Шаг 1. Овощи порежьте на мелкие кусочки, обжарьте на сливочном масле. Добавьте обжаренные овощи в рыбный бульон и варите до готовности.
Шаг 2. Введите молоко и сливки в бульон с овощами и пробейте до однородной массы блендером.
Шаг 3. Добавьте соль, специи и доведите до вкуса. Подавайте с кусочками копченой трески и сельдерея. При желании можно добавить немного сливочного масла.
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Живите и ешьте вкусно!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: архив ресторанов
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