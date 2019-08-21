«Картошка», брауни и еще 4 рецепта потрясающе вкусных блюд с шоколадом

Пирожное «Картошка»
рецепт от шеф-повара Павла Пантеты, ресторан «Кавказская пленница»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 4 яйца
- 600 г сахара
- 5 г ванильного сахара
- 400 г сгущенки
- 300 г сливочного масла
- 5 г кристаллического ванилина
- 30 г какао порошка
- 100 мл коньяка
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте тесто: смешайте яйца, сахар, муку и ванильный сахар в однородную массу.
Шаг 2. Залейте тесто в форму и выпекайте бисквит при температуре 180 градусов 30 минут.
Шаг 3. Готовый охлажденный бисквит натрите на терке в мелкую крошку. Добавьте сгущенку, сливочное масло комнатной температуры, какао порошок и коньяк.
Шаг 4. Смешайте все в однородную массу, разделите ее на несколько одинаковых частей и из каждой сформируйте «картошку», присыпьте пирожные какао. Поставьте пирожные в холодильник на 2-3 часа.
Брауни
рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabbrica
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г сахара
- 150 г сахарной пудры
- 100 г какао
- 70 г муки
- 200 г сливочного масла
- 150 г тертого шоколада 72% какао
- 5 яиц
- мороженое для подачи
Как приготовить:
Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром в миксере, постепенно добавьте растопленное сливочное масло и шоколад, продолжая взбивать на медленной скорости 2-3 минуты.
Шаг 2. Добавьте муку и какао, перемешайте аккуратно лопаткой до однородной массы.
Шаг 3. Переложите в металлическую форму, посыпьте шоколадом и выпекайте при температуре 180 градусов 30 минут.
Шаг 4. После того, как брауни остынет, его необходимо разделить на порции.
Шаг 5. Десерт подавайте на плоской тарелке, сверху полив оливковым маслом и рядом выложив мороженое.
Шоколадный торт с фисташковым мороженым
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан «Кузня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 340 г горького шоколада 70% какао
- 95 г сливочного масла
- 1 ч. л. глюкозного сиропа
- 8 яиц
- 40 г сахарной пудры
- морская соль
- 1 шарик фисташкового мороженого
Как приготовить:
Шаг 1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для выпекания (в идеале 23 см) хорошо смажьте маслом. Шаг 2. Шоколад и масло растопите на водяной бане, как ингредиенты начнут таять, смешайте их.
Шаг 3. Чтобы глюкоза стала жидкой, нужно разогреть ее пару секунд в микроволновке и добавить к шоколаду с маслом. Следом добавьте желтки и хорошо размешайте до единой консистенции.
Шаг 4. Белки взбейте отдельно до пышной пены, добавьте сахарную пудру и морскую соль – снова перемешайте. Полученную массу хорошо смешайте с шоколадной. После чего все выложите в форму, дайте осесть немного и выпекайте 15 минут при 180 градусах. По готовности достаньте и духовки и дайте остыть.
Шаг 5. Подавайте с шариком фисташкового мороженого.
Торт «Птичье молоко»
рецепт от шеф-кондитера Алексея Кондрашина, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
для коржа:
- 200 г сливочного масла
- 200 г сахара
- 3 г ванильной эссенции
- 500 г муки
- пакетик разрыхлителя
- 2 яйца
для суфле:
- 140 г сгущенки
- 240 г сливочного масла
- 6 г ванильной эссенции
- 230 г сахара
- 10 г агара
- 310 мл воды
- 50 г сиропа глюкозы
- 200 г белка
- 50 г сока лимона
для глазури:
- 140 г кипятка
- 300 г темного шоколада 53% какао
Как приготовить:
Шаг 1. Сливочное масло с сахаром и ванилью взбейте добела. Добавьте яйца и взбейте до однородной консистенции.
Шаг 2. Муку соедините с разрыхлителем и понемногу всыпьте в массу сливочного масла с яйцом и сахаром, хорошо размешивая. Полученное тесто тонко раскатайте и выпекайте при 180 градусах 10-14 минут. С помощью кольца сделайте выпеченный корж нужной формы.
Шаг 3. Взбить сгущенку, 240 г сливочного масла и эссенцию ванили добела. Переложите в большую емкость.
Шаг 4. Смешайте сахар, агар воду и сироп глюкозы. Сварите сироп до температуры в 110 градусов (он должен слегка начать закипать).
Шаг 5. Белки взбейте до легкой густоты и влейте тонкой струйкой сироп и продолжайте взбивать на полной скорости. Как масса немного остынет, но не до конца добавьте лимонный сок.
Шаг 6. Обе массы (сгущенку и белки с сиропом) соедините вместе и перемешайте. Выложите в форму с коржом ровным слоем. Уберите в холодильник на 3 часа.
Шаг 7. Растопите шоколад. Распределите глазурь по торту. Уберите в холодильник (желательно на ночь).
Десерт «Шоколад с соленой карамелью»
рецепт от шеф-повара Сергея Ерошенко
Фото: архив ресторана
Что нужно:
для морковного бисквита:
- 300 г моркови
- 15 г грецких орехов
- 4 яйца
- 10 г соды
- 50 г сахара
- 50 г сливочного масла
для соленой карамели:
- 150 г сахара
- 35 г сливочного масла
- 170 г сливок
- 3 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Морковь натрите на мелкой терке, добавьте сахар, сливочное масло, орехи, соль. Перемешайте лопаткой до растворения сахара.
Шаг 2. Отдельно взбейте яйца и сахар до пышной массы. Обе массы перемешайте и добавьте муку с содой, аккуратно перемешайте еще раз и вылейте в застланную пергаментом форму, выпекайте при температуре 180 градусов 40 минут.
Шаг 3. Сахар разделите на 3 части по 50 г. Возьмите кастрюлю с толстым дном, высыпьте первые 50 г сахара и плавьте до янтарного цвета (не мешать, только вертеть сотейником, чтобы плавилось однородно).
Шаг 4. После того, как первые 50 г растопились, добавьте вторые 50 г, растопите, затем третьи.
Шаг 5. В другом сотейнике доведите до кипения сливки. Сахар снимите с огня и добавьте в него масло с солью. Добавьте сливки в несколько этапов (3-4) и варите 6-8 минут на сильном огне.
Шоколадный мусс
рецепт от Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г шоколада
- 60 г сливочного масла
- 4 яйца
- 80 г сахара
- 150 г растительных сливок
- 2 г ванильного сахара
- 1 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Шоколад и сливочное масло растопите на водяной бане. Яйца и сахар взбейте. Сливки и ванильный сахар взбейте.
Шаг 2. Все аккуратно соедините вместе и перемешайте.
Шаг 3. Разлейте по креманкам и поместите в холодильник.
Шаг 4. Перед подачей можно украсить веточкой мяты, любыми ягодами, коксовой стружкой (в общем, всем, что нравится).
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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