«Картошка», брауни и еще 4 рецепта потрясающе вкусных блюд с шоколадом

Что нужно:

340 г горького шоколада 70% какао

95 г сливочного масла

1 ч. л. глюкозного сиропа

8 яиц

40 г сахарной пудры

морская соль

1 шарик фисташкового мороженого

Как приготовить:

Шаг 1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для выпекания (в идеале 23 см) хорошо смажьте маслом. Шаг 2. Шоколад и масло растопите на водяной бане, как ингредиенты начнут таять, смешайте их.

Шаг 3. Чтобы глюкоза стала жидкой, нужно разогреть ее пару секунд в микроволновке и добавить к шоколаду с маслом. Следом добавьте желтки и хорошо размешайте до единой консистенции.

Шаг 4. Белки взбейте отдельно до пышной пены, добавьте сахарную пудру и морскую соль – снова перемешайте. Полученную массу хорошо смешайте с шоколадной. После чего все выложите в форму, дайте осесть немного и выпекайте 15 минут при 180 градусах. По готовности достаньте и духовки и дайте остыть.

Шаг 5. Подавайте с шариком фисташкового мороженого.

Торт «Птичье молоко»

рецепт от шеф-кондитера Алексея Кондрашина, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»