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«Картошка», брауни и еще 4 рецепта потрясающе вкусных блюд с шоколадом

Лето неумолимо приближается к своему завершению. Осень вкупе с бесконечной плохой погодой могут вогнать в тоску кого угодно. Но не стоит поддаваться сплину, ведь каждое время года прекрасно. Однако если вы вдруг почувствовали, что сезонная тоска готова захватить вас в свои цепкие объятия, срочно принимайте меры. Для начала съешьте плитку шоколада, а если не поможет… приготовьте шоколадный торт или еще что-нибудь, но непременно с этим сладким ингредиентом в составе. А рецепты вам подскажем мы, редакция Passion.ru и известные шеф-повара.

Пирожное «Картошка»

рецепт от шеф-повара Павла Пантеты, ресторан «Кавказская пленница»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 4 яйца
  • 600 г сахара
  • 5 г ванильного сахара
  • 400 г сгущенки
  • 300 г сливочного масла
  • 5 г кристаллического ванилина
  • 30 г какао порошка
  • 100 мл коньяка

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте тесто: смешайте яйца, сахар, муку и ванильный сахар в однородную массу.

Шаг 2. Залейте тесто в форму и выпекайте бисквит при температуре 180 градусов 30 минут.

Шаг 3. Готовый охлажденный бисквит натрите на терке в мелкую крошку. Добавьте сгущенку, сливочное масло комнатной температуры, какао порошок и коньяк.

Шаг 4. Смешайте все в однородную массу, разделите ее на несколько одинаковых частей и из каждой сформируйте «картошку», присыпьте пирожные какао. Поставьте пирожные в холодильник на 2-3 часа.

Брауни

рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabbrica

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 150 г сахара
  • 150 г сахарной пудры
  • 100 г какао
  • 70 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 150 г тертого шоколада 72% какао
  • 5 яиц
  • мороженое для подачи

Как приготовить:

Шаг 1. Взбейте яйца с сахаром в миксере, постепенно добавьте растопленное сливочное масло и шоколад, продолжая взбивать на медленной скорости 2-3 минуты.

Шаг 2. Добавьте муку и какао, перемешайте аккуратно лопаткой до однородной массы.

Шаг 3. Переложите в металлическую форму, посыпьте шоколадом и выпекайте при температуре 180 градусов 30 минут.

Шаг 4. После того, как брауни остынет, его необходимо разделить на порции.

Шаг 5. Десерт подавайте на плоской тарелке, сверху полив оливковым маслом и рядом выложив мороженое.

Шоколадный торт с фисташковым мороженым

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан «Кузня»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 340 г горького шоколада 70% какао
  • 95 г сливочного масла
  • 1 ч. л. глюкозного сиропа
  • 8 яиц
  • 40 г сахарной пудры
  • морская соль
  • 1 шарик фисташкового мороженого

Как приготовить:

Шаг 1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для выпекания (в идеале 23 см) хорошо смажьте маслом. Шаг 2. Шоколад и масло растопите на водяной бане, как ингредиенты начнут таять, смешайте их.

Шаг 3. Чтобы глюкоза стала жидкой, нужно разогреть ее пару секунд в микроволновке и добавить к шоколаду с маслом. Следом добавьте желтки и хорошо размешайте до единой консистенции.

Шаг 4. Белки взбейте отдельно до пышной пены, добавьте сахарную пудру и морскую соль – снова перемешайте. Полученную массу хорошо смешайте с шоколадной. После чего все выложите в форму, дайте осесть немного и выпекайте 15 минут при 180 градусах. По готовности достаньте и духовки и дайте остыть.

Шаг 5. Подавайте с шариком фисташкового мороженого.

Торт «Птичье молоко»

рецепт от шеф-кондитера Алексея Кондрашина, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

для коржа:

  • 200 г сливочного масла
  • 200 г сахара
  • 3 г ванильной эссенции
  • 500 г муки
  • пакетик разрыхлителя
  • 2 яйца

для суфле:

  • 140 г сгущенки
  • 240 г сливочного масла
  • 6 г ванильной эссенции
  • 230 г сахара
  • 10 г агара
  • 310 мл воды
  • 50 г сиропа глюкозы
  • 200 г белка
  • 50 г сока лимона

для глазури:

  • 140 г кипятка
  • 300 г темного шоколада 53% какао

Как приготовить:

Шаг 1. Сливочное масло с сахаром и ванилью взбейте добела. Добавьте яйца и взбейте до однородной консистенции.

Шаг 2. Муку соедините с разрыхлителем и понемногу всыпьте в массу сливочного масла с яйцом и сахаром, хорошо размешивая. Полученное тесто тонко раскатайте и выпекайте при 180 градусах 10-14 минут. С помощью кольца сделайте выпеченный корж нужной формы.

Шаг 3. Взбить сгущенку, 240 г сливочного масла и эссенцию ванили добела. Переложите в большую емкость.

Шаг 4. Смешайте сахар, агар воду и сироп глюкозы. Сварите сироп до температуры в 110 градусов (он должен слегка начать закипать).

Шаг 5. Белки взбейте до легкой густоты и влейте тонкой струйкой сироп и продолжайте взбивать на полной скорости. Как масса немного остынет, но не до конца добавьте лимонный сок.

Шаг 6. Обе массы (сгущенку и белки с сиропом) соедините вместе и перемешайте. Выложите в форму с коржом ровным слоем. Уберите в холодильник на 3 часа.

Шаг 7. Растопите шоколад. Распределите глазурь по торту. Уберите в холодильник (желательно на ночь).

Десерт «Шоколад с соленой карамелью»

рецепт от шеф-повара Сергея Ерошенко

Фото: архив ресторана

Что нужно:

для морковного бисквита:

  • 300 г моркови
  • 15 г грецких орехов
  • 4 яйца
  • 10 г соды
  • 50 г сахара
  • 50 г сливочного масла

для соленой карамели:

  • 150 г сахара
  • 35 г сливочного масла
  • 170 г сливок
  • 3 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Морковь натрите на мелкой терке, добавьте сахар, сливочное масло, орехи, соль. Перемешайте лопаткой до растворения сахара.

Шаг 2. Отдельно взбейте яйца и сахар до пышной массы. Обе массы перемешайте и добавьте муку с содой, аккуратно перемешайте еще раз и вылейте в застланную пергаментом форму, выпекайте при температуре 180 градусов 40 минут.

Шаг 3. Сахар разделите на 3 части по 50 г. Возьмите кастрюлю с толстым дном, высыпьте первые 50 г сахара и плавьте до янтарного цвета (не мешать, только вертеть сотейником, чтобы плавилось однородно).

Шаг 4. После того, как первые 50 г растопились, добавьте вторые 50 г, растопите, затем третьи.

Шаг 5. В другом сотейнике доведите до кипения сливки. Сахар снимите с огня и добавьте в него масло с солью. Добавьте сливки в несколько этапов (3-4) и варите 6-8 минут на сильном огне.

Шоколадный мусс

рецепт от Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 г шоколада
  • 60 г сливочного масла
  • 4 яйца
  • 80 г сахара
  • 150 г растительных сливок
  • 2 г ванильного сахара
  • 1 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Шоколад и сливочное масло растопите на водяной бане. Яйца и сахар взбейте. Сливки и ванильный сахар взбейте.

Шаг 2. Все аккуратно соедините вместе и перемешайте.

Шаг 3. Разлейте по креманкам и поместите в холодильник.

Шаг 4. Перед подачей можно украсить веточкой мяты, любыми ягодами, коксовой стружкой (в общем, всем, что нравится).

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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