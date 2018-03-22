Каротосалата Мэ Колокифа
Крутое название, да? На самом деле это морковь с кориандром. Попробуйте приготовить это блюдо по рецепту от бренд-шефа Стаматиса Цилиаса (ресторан ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ).
Вам понадобится:
- морковь — 200 г
- тыква — 200 г
- мед — 10 г
- апельсиновый бальзамик — 5 г
- кедровые орехи — 5 г
Приготовление:
Предварительно отварить морковь и нарезать кубиками. Нарезать тыкву кубиками примерно по 2 см, выложить все на пергамент и полить медом. Выдавить чеснок, добавить тимьян и посыпать морской солью. Запечь в духовке до готовности и обжарить с апельсиновым бальзамиком, полить оливковым маслом и посыпать обжаренными кедровыми орехами.
Фото: архив ресторана
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