Вам понадобится:

морковь — 200 г

тыква — 200 г

мед — 10 г

апельсиновый бальзамик — 5 г

кедровые орехи — 5 г

Приготовление:

Предварительно отварить морковь и нарезать кубиками. Нарезать тыкву кубиками примерно по 2 см, выложить все на пергамент и полить медом. Выдавить чеснок, добавить тимьян и посыпать морской солью. Запечь в духовке до готовности и обжарить с апельсиновым бальзамиком, полить оливковым маслом и посыпать обжаренными кедровыми орехами.

Фото: архив ресторана