Капучино с паутинкой

Вам понадобится:
- кофе, сваренный в гейзерной кофеварке или эспрессо кофемашине, 300 мл
- холодное молоко жирностью от 3,5%
- шоколадный сироп с дозатором
- автоматический или ручной капучинатор
- зубочистка
Приготовление:
Приготовьте капучино любым способом: в кофемашине или гейзерке, взбив молоко автоматическим или ручным капучинатором. Аккуратно шоколадным сиропом нарисуйте на поверхности кофе спиральку. Возьмите зубочистку и проведите «лучики» из центра спиральки к краям стакана.
Фото: компания Paulig