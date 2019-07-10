«Калифорнийская классика» и еще 9 восхитительных рецептов летних салатов

Салат с бакинскими томатами и козьим сыром
рецепт шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 120 г бакинских томатов
- 10 г твердого козьего сыра
- 20 г рукколы
- 5 г семян тыквы
- 40 г цитрусового соуса
- соль, перец – по вкусу
Для цитрусового соуса:
- 9 г апельсинового фреша
- 5 г грейпфрутового фреша
- 15 г лаймового фреша
- 16 сливочного масла
- 2 г соевого соуса
- 2 г соуса «Вотчестер»
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте соус, для чего смешайте все ингредиенты до однородности. Вылейте соус в глубокую тарелку.
Шаг 2. Рукколу промойте и выложите в тарелку на соус, сверху – томаты, порезанные крупными кусками.
Шаг 3. Сыр нарежьте на тонкие слайсы и разломайте на куски в виде небольших квадратов. Сверху посыпьте семенами тыквы.
Салат c печеной свеклой, авокадо, фермерским сыром и сочной зеленью
от шеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная кухня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 печеной свеклы
- 100 г помидоров
- 10 г микса салатов со шпинатом и щавелем
- 30 г выдержанного фермерского сыра
- 10 г авокадо
Для заправки:
- 5 г сока лимона
- 250 мл оливкового масла
- 150 мл апельсинового сока
- 10 г рыбного соуса
- 5 г рубленого зеленого лука чайвс
- 5 г рубленого чили
- 5 г рубленой кинзы
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус: все ингредиенты смешайте до однородной массы, масло предварительно взбив венчиком.
Шаг 2. Свеклу запекайте в течение 3 часов при температуре 160 градусов. Дайте остыть и нарежьте крупными кубиками.
Шаг 3. Сыр и помидоры также порежьте кусочками средней величины.
Шаг 4. На тарелку выложите сначала соус, затем листья салата, предварительно заправленные соусом, затем добавьте сыр, свеклу, томаты и авокадо.
Салат с помело и креветками
рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 60 г помело
- 20 г длинноплодных огурцов
- 10 г кенийской фасоли
- 4 креветки
- 5 г сока грейпфрута
- 4 г жареного арахиса
- 5 г зерен граната
- 8 г консервированных личи
- 2 желтка
- 10 г крахмала
- кинза и черный кунжут – для украшения
Для соуса для вьетнамских роллов:
- 150 г рыбного соуса
- 50 г рисового соуса
- 150 г сахара
- 15 г перца чили
- 25 г моркови
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус для вьетнамских роллов. Для этого измельчите морковь до мелкой крошки и смешайте с остальными ингредиентами. Отложите в сторону.
Шаг 2. Креветки пожарьте во фритюре в желтке и крахмале. Порежьте произвольно помело, огурцы, фасоль и сегменты грейпфрута.
Шаг 3. Выложите на тарелку овощи и грейпфрут, сверху отправьте жареные креветки, орехи, личи и зерна граната, полейте соусом. Украсьте кинзой и черным кунжутом.
Салат «Весенний»
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 80 г помидоров
- 15 г клубники
- 30 г редиса
- 70 г жареного цыпленка
- 3 г молодого чеснока
- 20 г сыра с голубой плесенью
- 10 г молодого сладкого перца
- 20 г микса зелени (щавель, шпинат, черемша, цицмати)
Для соуса:
- 5 г мяты
- 10 г зеленого лука
- 15 г черемши
- 20 г яблочного уксуса
- 5 г соли
- 20 г сахара
- 20 г оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Всю зелень промойте. Помидоры, клубнику, редис, чеснок, сыр и предварительно обжаренное мясо цыпленка порежьте крупно и соедините с зеленью.
Шаг 2. Отдельно приготовьте соус. Соедините все ингредиенты для соуса и пробейте в блендере до однородной массы. Все ингредиенты салата заправьте соусом и перемешайте.
Салат «Калифорнийская классика»
рецепт от ресторана Fresh
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г микса салатов (руккола, мангольд, лоло-россо, латук, кейл)
- 50 г очищенного авокадо
- 50 г помидоров черри
- 50 г белой фасоли
- 25 г ростков маринованного бамбука (консервированный)
- 20 г обжаренных орехов пекан
Для соуса песто:
- 20 г листьев базилика
- 10 г шпината
- 10 г семян подсолнечника
- 10 г оливкового масла
- 2 г чеснока
- соль – по вкусу
Для макового соуса:
- 15 мл виноградного сиропа
- 10 мл яблочного уксуса
- 10 г белого лука
- 20 мл растительного масла
- 5 г маковых семян
- соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите фасоль до готовности.
Шаг 2. Приготовьте соус песто. Смешайте в блендере листья базилика, шпинат, семечки подсолнечника, кедровый орех, оливковое масло, чеснок и соль.
Шаг 3. Смешайте фасоль с соусом песто.
Шаг 4. Приготовьте маковый соус. Смешайте в блендере маковые семена, соль, виноградный сироп, яблочный уксус, семена горчицы, белый лук и растительное масло.
Шаг 5. Микс салата выложите в глубокую большую тарелку, ¼ часть авокадо порежьте дольками и выложите на микс салата. Помидоры черри разрежьте пополам и добавьте в салат. Сюда же отправьте орехи пекан, ростки бамбука, фасоль в соусе песто и заправьтк салат маковым соусом.
Салат с черешней, щавелем и креветками с яблочно-горчичным соусом
рецепт от шеф-повара Марка Стаценко
Фото: архив шеф-повара
Что нужно:
- 40 г свежего щавеля
- по 40 г каждого белой, красной и черной черешни без косточек
- 20 г свежего мини-шпината
- 10 г рубленой кинзы
- 8 листиков свежей мяты
- 8 листиков зеленого базилика
- 40 г авокадо
- 10 мл оливкового масла Extra Virgin
- 70 г очищенных креветок
- соль, перец – по вкусу
- 50 г яблочно-горчичного соуса
Для приготовления креветок:
- 1 зубчик чеснока
- 15 г сливочного масла
- 10 мл растительного масла
- свежесмолотый перец
- 5 г мелко рубленой петрушки
- 30 мл белого сухого вина
Для соуса:
- 150 мл яблочного сока
- 35 г дижонской горчицы без зерен
- 60 мл оливкового масла
- 15 г цветочного меда
- 15 мл сока лайма
- 20 г свежего мелко порубленного имбиря
- 15 мл соевого соуса
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус: все ингредиенты соедините и взбейте венчиком до однородности.
Шаг 2. Салаты и травы крупно нарвите. Авокадо крупно нарежьте. Все смешайте, слегка посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом, перемешайте еще раз и выложите на блюдо.
Шаг 3. Креветки обжарьте на раскаленной сковороде на смеси масел с чесноком по 1 минуте с каждой стороны. Добавьте белое вино, рубленую петрушку, посолите и поперчите, затем выложите к салату.
Шаг 4. Сверху добавьте очищенную от косточек черешню, обильно сдобрите получившейся яблочно-горчичной заправкой.
Салат с пармой и страчателлой
рецепт от винного бара «Пробка и штопор»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- сыр страчателла
- микс салатов айсберг, руккола, романо
- томаты (лучше бакинские)
- пармская ветчина
- 10 мл оливкового масла
- 10 мл растительного нерафинированного масла
- 5 мл лимонного фреша
- по 1 веточке петрушки и базилика
Как приготовить:
Шаг 1. В центр тарелки выложите сыр страчателла, порванные руками листья микса салатов.
Шаг 2. Веточку зеленого базилика и веточку петрушки мелко нашинкуйте, смешайте с оливковым и растительным нерафинированным маслами, а также с лимонным фрешем.
Шаг 3. Томаты нарежьте дольками и выложите по периметру тарелки. Сверху добавьте пармскую ветчину.
Шаг 4. Полейте получившимся соусом салат. Посолите, поперчите по вкусу.
Летний салат с апельсином
рецепт от шефа ресторана ливанской кухни «Кампус»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г салата корн
- 30 г томатов черри
- 20 г сыра фетакса
- 15 г красного лука
- 3 г свежего тимьяна
- 40 г мякоти апельсина
- 3 мл бальзамического уксуса
- 5 мл оливкового масла
- 1 мл фреша лимона
Как приготовить:
Шаг 1. Выложите салат корн и тимьян в глубокую тарелку.
Шаг 2. Нарежьте помидоры черри пополам, красный лук - полукольцами и добавьте их к салату.
Шаг 3. Очистите несколько долек апельсина, выложит сбоку тарелки и рядом – сыр Фетакса.
Шаг 4. Заправьте оливковым маслом, лимонным фрешем и бальзамическим уксусом.
Боул с крабом
рецепт от шеф-повара ресторана морепродуктов «Не путай берега»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г шпината
- 40 г огурцов
- 40 г авокадо
- 40 г краба
- 30 г томатов черри
- 10 г салата фризе
- 10 г апельсинового соуса
- соль, перец
- оливковое масло
- по 1 г черного и белого кунжута
Как приготовить:
Шаг 1. Огурцы нарежьте слайсами, а томаты черри – пополам.
Шаг 2. Очистите авокадо и нарежьте слайсами.
Шаг 3. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите по вкусу, добавьте немного оливкового масла.
Шаг 4. Выложите всё на тарелку, добавьте краб, апельсиновый соус и кунжут. Украсьте салатом фризе.
Салат с киноа и грушей
рецепт от веган-шефа Натальи Земляковой, созданный для ее книги Go Green
Фото: из книги Go Green Натальи Земляковой
Что нужно:
- 40 г отварного киноа
- 10–15 листиков шпината
- 30 г груши
- 50 г томатов
- 1–2 тонких кружочка красного лука
- 1 ч. л. оливкового масла
- 5–6 листиков салата корн
- 2 ст. л. баклажаново-сырного соуса
- соль, перец – по вкусу
Для баклажаново-сырного соуса:
- 130 г печеных баклажанов
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. пищевых дрожжей
- щепотка соли
- 1/3 ч. л. молотого черного перца
Как приготовить:
Шаг 1. Киноа отварите, грушу очистите от кожуры и нарежьте кубиками, лук –полукольцами, а томат – крупными кубиками.
Шаг 2. В одной миске смешайте томаты, киноа, лук и корн, полейте маслом, приправьте солью и перцем.
Шаг 3. В другой миске смешайте баклажановый соус, шпинат и грушу. На тарелку выложите сначала шпинат с грушей, сверху смесь из томатов, киноа и лука, украсьте корном.
Шаг 4. Приготовьте соус. На баклажане сделайте несколько надрезов, чтобы не лопнул, и запекайте целиком при 180 °С 40–50 минут. Готовый баклажан очистите от кожуры и смешайте в блендере с остальными ингредиентами. Соуса хватит на еще один салат, поэтому можно сохранить его в холодильнике в плотно закрытой баночке.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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