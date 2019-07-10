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«Калифорнийская классика» и еще 9 восхитительных рецептов летних салатов

В теплое время года меньше всего хочется проводить время на кухне за приготовлением сложносочиненных блюд, потому настоящим спасением как в плохую, так и в хорошую летнюю погоду станут салаты. Они вкусные, полезные, легкие и делаются за полчаса максимум. Редакция Passion.ru совместно с кулинарным сервисом FooodMoood.com подготовила 10 удивительно вкусных и свежо звучащих салатов, рецептами которых с нами поделились известные московские шефы.

Салат с бакинскими томатами и козьим сыром

рецепт шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 120 г бакинских томатов
  • 10 г твердого козьего сыра
  • 20 г рукколы
  • 5 г семян тыквы
  • 40 г цитрусового соуса
  • соль, перец – по вкусу

Для цитрусового соуса:

  • 9 г апельсинового фреша
  • 5 г грейпфрутового фреша
  • 15 г лаймового фреша
  • 16 сливочного масла
  • 2 г соевого соуса
  • 2 г соуса «Вотчестер»

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте соус, для чего смешайте все ингредиенты до однородности. Вылейте соус в глубокую тарелку.

Шаг 2. Рукколу промойте и выложите в тарелку на соус, сверху – томаты, порезанные крупными кусками.

Шаг 3. Сыр нарежьте на тонкие слайсы и разломайте на куски в виде небольших квадратов. Сверху посыпьте семенами тыквы.

Салат c печеной свеклой, авокадо, фермерским сыром и сочной зеленью

от шеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная кухня»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 печеной свеклы
  • 100 г помидоров
  • 10 г микса салатов со шпинатом и щавелем
  • 30 г выдержанного фермерского сыра
  • 10 г авокадо

Для заправки:

  • 5 г сока лимона
  • 250 мл оливкового масла
  • 150 мл апельсинового сока
  • 10 г рыбного соуса
  • 5 г рубленого зеленого лука чайвс
  • 5 г рубленого чили
  • 5 г рубленой кинзы

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус: все ингредиенты смешайте до однородной массы, масло предварительно взбив венчиком.

Шаг 2. Свеклу запекайте в течение 3 часов при температуре 160 градусов. Дайте остыть и нарежьте крупными кубиками.

Шаг 3. Сыр и помидоры также порежьте кусочками средней величины.

Шаг 4. На тарелку выложите сначала соус, затем листья салата, предварительно заправленные соусом, затем добавьте сыр, свеклу, томаты и авокадо.

Салат с помело и креветками

рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 60 г помело
  • 20 г длинноплодных огурцов
  • 10 г кенийской фасоли
  • 4 креветки
  • 5 г сока грейпфрута
  • 4 г жареного арахиса
  • 5 г зерен граната
  • 8 г консервированных личи
  • 2 желтка
  • 10 г крахмала
  • кинза и черный кунжут – для украшения

Для соуса для вьетнамских роллов:

  • 150 г рыбного соуса
  • 50 г рисового соуса
  • 150 г сахара
  • 15 г перца чили
  • 25 г моркови

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус для вьетнамских роллов. Для этого измельчите морковь до мелкой крошки и смешайте с остальными ингредиентами. Отложите в сторону.

Шаг 2. Креветки пожарьте во фритюре в желтке и крахмале. Порежьте произвольно помело, огурцы, фасоль и сегменты грейпфрута.

Шаг 3. Выложите на тарелку овощи и грейпфрут, сверху отправьте жареные креветки, орехи, личи и зерна граната, полейте соусом. Украсьте кинзой и черным кунжутом.

Салат «Весенний»

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 80 г помидоров
  • 15 г клубники
  • 30 г редиса
  • 70 г жареного цыпленка
  • 3 г молодого чеснока
  • 20 г сыра с голубой плесенью
  • 10 г молодого сладкого перца
  • 20 г микса зелени (щавель, шпинат, черемша, цицмати)

Для соуса:

  • 5 г мяты
  • 10 г зеленого лука
  • 15 г черемши
  • 20 г яблочного уксуса
  • 5 г соли
  • 20 г сахара
  • 20 г оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Всю зелень промойте. Помидоры, клубнику, редис, чеснок, сыр и предварительно обжаренное мясо цыпленка порежьте крупно и соедините с зеленью.

Шаг 2. Отдельно приготовьте соус. Соедините все ингредиенты для соуса и пробейте в блендере до однородной массы. Все ингредиенты салата заправьте соусом и перемешайте.

Салат «Калифорнийская классика»

рецепт от ресторана Fresh

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 50 г микса салатов (руккола, мангольд, лоло-россо, латук, кейл)
  • 50 г очищенного авокадо
  • 50 г помидоров черри
  • 50 г белой фасоли
  • 25 г ростков маринованного бамбука (консервированный)
  • 20 г обжаренных орехов пекан

Для соуса песто:

  • 20 г листьев базилика
  • 10 г шпината
  • 10 г семян подсолнечника
  • 10 г оливкового масла
  • 2 г чеснока
  • соль – по вкусу

Для макового соуса:

  • 15 мл виноградного сиропа
  • 10 мл яблочного уксуса
  • 10 г белого лука
  • 20 мл растительного масла
  • 5 г маковых семян
  • соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите фасоль до готовности.

Шаг 2. Приготовьте соус песто. Смешайте в блендере листья базилика, шпинат, семечки подсолнечника, кедровый орех, оливковое масло, чеснок и соль.

Шаг 3. Смешайте фасоль с соусом песто.

Шаг 4. Приготовьте маковый соус. Смешайте в блендере маковые семена, соль, виноградный сироп, яблочный уксус, семена горчицы, белый лук и растительное масло.

Шаг 5. Микс салата выложите в глубокую большую тарелку, ¼ часть авокадо порежьте дольками и выложите на микс салата. Помидоры черри разрежьте пополам и добавьте в салат. Сюда же отправьте орехи пекан, ростки бамбука, фасоль в соусе песто и заправьтк салат маковым соусом.

Салат с черешней, щавелем и креветками с яблочно-горчичным соусом

рецепт от шеф-повара Марка Стаценко

Фото: архив шеф-повара

Что нужно:

  • 40 г свежего щавеля
  • по 40 г каждого белой, красной и черной черешни без косточек
  • 20 г свежего мини-шпината
  • 10 г рубленой кинзы
  • 8 листиков свежей мяты
  • 8 листиков зеленого базилика
  • 40 г авокадо
  • 10 мл оливкового масла Extra Virgin
  • 70 г очищенных креветок
  • соль, перец – по вкусу
  • 50 г яблочно-горчичного соуса

Для приготовления креветок:

  • 1 зубчик чеснока
  • 15 г сливочного масла
  • 10 мл растительного масла
  • свежесмолотый перец
  • 5 г мелко рубленой петрушки
  • 30 мл белого сухого вина

Для соуса:

  • 150 мл яблочного сока
  • 35 г дижонской горчицы без зерен
  • 60 мл оливкового масла
  • 15 г цветочного меда
  • 15 мл сока лайма
  • 20 г свежего мелко порубленного имбиря
  • 15 мл соевого соуса

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус: все ингредиенты соедините и взбейте венчиком до однородности.

Шаг 2. Салаты и травы крупно нарвите. Авокадо крупно нарежьте. Все смешайте, слегка посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом, перемешайте еще раз и выложите на блюдо.

Шаг 3. Креветки обжарьте на раскаленной сковороде на смеси масел с чесноком по 1 минуте с каждой стороны. Добавьте белое вино, рубленую петрушку, посолите и поперчите, затем выложите к салату.

Шаг 4. Сверху добавьте очищенную от косточек черешню, обильно сдобрите получившейся яблочно-горчичной заправкой.

Салат с пармой и страчателлой

рецепт от винного бара «Пробка и штопор»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • сыр страчателла
  • микс салатов айсберг, руккола, романо
  • томаты (лучше бакинские)
  • пармская ветчина
  • 10 мл оливкового масла
  • 10 мл растительного нерафинированного масла
  • 5 мл лимонного фреша
  • по 1 веточке петрушки и базилика

Как приготовить:

Шаг 1. В центр тарелки выложите сыр страчателла, порванные руками листья микса салатов.

Шаг 2. Веточку зеленого базилика и веточку петрушки мелко нашинкуйте, смешайте с оливковым и растительным нерафинированным маслами, а также с лимонным фрешем.

Шаг 3. Томаты нарежьте дольками и выложите по периметру тарелки. Сверху добавьте пармскую ветчину.

Шаг 4. Полейте получившимся соусом салат. Посолите, поперчите по вкусу.

Летний салат с апельсином

рецепт от шефа ресторана ливанской кухни «Кампус»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г салата корн
  • 30 г томатов черри
  • 20 г сыра фетакса
  • 15 г красного лука
  • 3 г свежего тимьяна
  • 40 г мякоти апельсина
  • 3 мл бальзамического уксуса
  • 5 мл оливкового масла
  • 1 мл фреша лимона

Как приготовить:

Шаг 1. Выложите салат корн и тимьян в глубокую тарелку.

Шаг 2. Нарежьте помидоры черри пополам, красный лук - полукольцами и добавьте их к салату.

Шаг 3. Очистите несколько долек апельсина, выложит сбоку тарелки и рядом – сыр Фетакса.

Шаг 4. Заправьте оливковым маслом, лимонным фрешем и бальзамическим уксусом.

Боул с крабом

рецепт от шеф-повара ресторана морепродуктов «Не путай берега»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 40 г шпината
  • 40 г огурцов
  • 40 г авокадо
  • 40 г краба
  • 30 г томатов черри
  • 10 г салата фризе
  • 10 г апельсинового соуса
  • соль, перец
  • оливковое масло
  • по 1 г черного и белого кунжута

Как приготовить:

Шаг 1. Огурцы нарежьте слайсами, а томаты черри – пополам.

Шаг 2. Очистите авокадо и нарежьте слайсами.

Шаг 3. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите по вкусу, добавьте немного оливкового масла.

Шаг 4. Выложите всё на тарелку, добавьте краб, апельсиновый соус и кунжут. Украсьте салатом фризе.

Салат с киноа и грушей

рецепт от веган-шефа Натальи Земляковой, созданный для ее книги Go Green

Фото: из книги Go Green Натальи Земляковой

Что нужно:

  • 40 г отварного киноа
  • 10–15 листиков шпината
  • 30 г груши
  • 50 г томатов
  • 1–2 тонких кружочка красного лука
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • 5–6 листиков салата корн
  • 2 ст. л. баклажаново-сырного соуса
  • соль, перец – по вкусу

Для баклажаново-сырного соуса:

  • 130 г печеных баклажанов
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. пищевых дрожжей
  • щепотка соли
  • 1/3 ч. л. молотого черного перца

Как приготовить:

Шаг 1. Киноа отварите, грушу очистите от кожуры и нарежьте кубиками, лук –полукольцами, а томат – крупными кубиками.

Шаг 2. В одной миске смешайте томаты, киноа, лук и корн, полейте маслом, приправьте солью и перцем.

Шаг 3. В другой миске смешайте баклажановый соус, шпинат и грушу. На тарелку выложите сначала шпинат с грушей, сверху смесь из томатов, киноа и лука, украсьте корном.

Шаг 4. Приготовьте соус. На баклажане сделайте несколько надрезов, чтобы не лопнул, и запекайте целиком при 180 °С 40–50 минут. Готовый баклажан очистите от кожуры и смешайте в блендере с остальными ингредиентами. Соуса хватит на еще один салат, поэтому можно сохранить его в холодильнике в плотно закрытой баночке.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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