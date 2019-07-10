«Калифорнийская классика» и еще 9 восхитительных рецептов летних салатов

Что нужно:

60 г помело

20 г длинноплодных огурцов

10 г кенийской фасоли

4 креветки

5 г сока грейпфрута

4 г жареного арахиса

5 г зерен граната

8 г консервированных личи

2 желтка

10 г крахмала

кинза и черный кунжут – для украшения

Для соуса для вьетнамских роллов:

150 г рыбного соуса

50 г рисового соуса

150 г сахара

15 г перца чили

25 г моркови

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус для вьетнамских роллов. Для этого измельчите морковь до мелкой крошки и смешайте с остальными ингредиентами. Отложите в сторону.

Шаг 2. Креветки пожарьте во фритюре в желтке и крахмале. Порежьте произвольно помело, огурцы, фасоль и сегменты грейпфрута.

Шаг 3. Выложите на тарелку овощи и грейпфрут, сверху отправьте жареные креветки, орехи, личи и зерна граната, полейте соусом. Украсьте кинзой и черным кунжутом.

Салат «Весенний»

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»