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Популярный японский десерт от ресторана Hong Kong и бренд-шефа Дмитрия Шуршакова.

Вам понадобится:

  • сливки 35% — 700 мл
  • пюре из манго — 250 г
  • сахар — 200 г
  • яичный белок — 200 г
  • сок лимона — 30 мл
  • сироп «Манго» — 400 мл

Приготовление:

Соединить сливки, сахар и яичный белок и поставить на слабый огонь, помешивать, не доводя до кипения. Снять с огня, дать немного остыть и перемешать с пюре из манго, перелить в емкость для замораживания. После полного остывания контейнер поставить в морозилку примерно на 5-6 часов. Перед подачей на стол переместить мороженое на 20 минут из морозилки в холодильник. Выложить на тарелку, украсив сиропом «Манго».

Сироп «Манго»

Вам понадобится:

  • пюре из манго — 150 г
  • вода — 150 мл
  • сахарный сироп — 150 мл

Приготовление:

В средней кастрюле объединить воду и сахарный сироп, нагреть на среднем огне. Добавить пюре из манго в кастрюлю, уменьшить огонь до среднего и варить пять-семь минут.

Фото: архив ресторана

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