Вам понадобится:

сливки 35% — 700 мл

пюре из манго — 250 г

сахар — 200 г

яичный белок — 200 г

сок лимона — 30 мл

сироп «Манго» — 400 мл

Приготовление:

Соединить сливки, сахар и яичный белок и поставить на слабый огонь, помешивать, не доводя до кипения. Снять с огня, дать немного остыть и перемешать с пюре из манго, перелить в емкость для замораживания. После полного остывания контейнер поставить в морозилку примерно на 5-6 часов. Перед подачей на стол переместить мороженое на 20 минут из морозилки в холодильник. Выложить на тарелку, украсив сиропом «Манго».

Сироп «Манго»

Вам понадобится:

пюре из манго — 150 г

вода — 150 мл

сахарный сироп — 150 мл

Приготовление:

В средней кастрюле объединить воду и сахарный сироп, нагреть на среднем огне. Добавить пюре из манго в кастрюлю, уменьшить огонь до среднего и варить пять-семь минут.

Фото: архив ресторана