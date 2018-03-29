Вам понадобится:
- сливки 35% — 700 мл
- пюре из манго — 250 г
- сахар — 200 г
- яичный белок — 200 г
- сок лимона — 30 мл
- сироп «Манго» — 400 мл
Приготовление:
Соединить сливки, сахар и яичный белок и поставить на слабый огонь, помешивать, не доводя до кипения. Снять с огня, дать немного остыть и перемешать с пюре из манго, перелить в емкость для замораживания. После полного остывания контейнер поставить в морозилку примерно на 5-6 часов. Перед подачей на стол переместить мороженое на 20 минут из морозилки в холодильник. Выложить на тарелку, украсив сиропом «Манго».
Сироп «Манго»
Вам понадобится:
- пюре из манго — 150 г
- вода — 150 мл
- сахарный сироп — 150 мл
Приготовление:
В средней кастрюле объединить воду и сахарный сироп, нагреть на среднем огне. Добавить пюре из манго в кастрюлю, уменьшить огонь до среднего и варить пять-семь минут.
Фото: архив ресторана