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Как сделать смузи: 5 толковых советов и 7 по-настоящему вкусных рецептов

Лето – идеальное время для того, чтобы наслаждаться смузи, ведь на прилавках магазинов представлено настоящее изобилие вкусных овощей и фруктов. Да и приготовить этот бодрящий напиток проще простого. Редакция Passion.ru совместно с кулинарным сервисом FooodMoood.com подготовила рецепты вкусных и полезных смузи от московских шефов, а заодно выяснила, как приготовить их правильно.

Как приготовить вкусный смузи

Чтобы приготовить этот фруктово-овощной коктейль, нужно соблюдать несколько простых правил:

- Не добавляйте в смузи неспелые продукты

Они плохо взбиваются и негативно влияют на вкусовые качества напитка. Вы бы ведь не стали есть такие продукты?

- Соблюдайте пропорции

Вольете в напиток слишком много жидкости (неважно, молоко это, кокосовая вода или сок), не получите достаточной густоты. Потому лучше сначала взбейте фрукты и овощи, а затем постепенно добавьте водную часть. Если вы хотите смузи со льдом, забросьте его в блендер в самую последнюю очередь, так как он может помешать полезным жирам из масел и орехов раствориться в напитке и изменить его консистенцию.

- Не переборщите с ингредиентами

Золотое правило: в смузи должно быть не больше четырех различных ингредиентов, иначе вы рискуете получить вместо насыщенного вкуса весьма странный.

- Не используйте усилители вкуса и будьте осторожны с сахаром

Как бы ни был велик соблазн, скажите твердое «нет» всем искусственным подсластителям и усилителям вкуса – пользы от них вы не получите никакой. Что касается сахара, чем его меньше, тем смузи полезнее, потому, если есть возможность, не добавляйте и его. Помните, фрукты и ягоды сами по себе сладкие, а в овощных напитках сахар и вовсе ни к чему.

- Не торопитесь

Смузи готовится легко и быстро, но потратьте на процесс взбивания 2-3 минуты, а не 5 секунд. Тогда консистенция напитка получится гладкая и однородная, а не комочками. Полезны ли смузи?

Анна Ивашкевич
Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член национальной ассоциации клинического питания

В жару, которая является непременным спутником лета, необходимо включать в свой рацион больше овощей, фруктов, пить как можно больше воды и есть сезонные ягоды. Однако для того чтобы охладиться, иногда хочется выпить ягодный коктейль или смузи. Разберемся, так ли они полезны и с какими ингредиентами смузи будет полезней:

  • В день лучше не употреблять смузи больше 2 раз, а все из-за того, что в нем нет пищевых волокон и не содержится клетчатка.

  • Старайтесь не пить смузи натощак или вместо основного приема пищи. Во-первых, у вас может повыситься сахар в крови, что приведет к тошноте, головокружению и плохому самочувствию, а во-вторых, после смузи спустя короткий промежуток времени вы снова захотите есть. Однако смузи идеально подойдет в качестве легкого перекуса как в офисе, так и на прогулке.

  • Если выбирать между овощем/фруктом/горстью ягод и смузи, отдавайте предпочтение цельным продуктам. Самыми полезными ингредиентами для смузи будут авокадо, огурец, шпинат, сельдерей, банан.

Рецепты вкусных смузи

Смузи «Абрикос и миндаль»

рецепт от шеф-бармена Степана Кутимского, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г пюре абрикоса
  • 250 г свежих абрикосов
  • 20 г очищенного миндаля
  • 100 мл льда

Как приготовить:

Шаг 1. Абрикосы предварительно помойте и очистите.

Шаг 2. Все ингредиенты поместите в блендер и пробейте до однородной массы, включая лед.

Шаг 3. Для подачи перелейте в бокал хайбол. Украсьте долькой абрикоса и соцветием свежей мяты.

Смузи с киви, шпинатом и финиками

рецепт от шеф-бармена Виталия Глотова, ресторан La Fabbrica

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г киви
  • 15 г шпината
  • 30 г фиников
  • 100 г воды алоэ
  • 100 г зеленых яблок

Как приготовить:

Шаг 1. Финики, киви и яблоко нарежьте кубиками.

Шаг 2. Смешайте все ингредиенты в блендере и пробейте.

Шаг 3. Добавьте три кубика льда и украсьте долькой киви.

Клубнично-банановый смузи на соке

рецепт от кафе Favorite cake

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 50 г клубничного пюре
  • ½ банана
  • 100 мл яблочного фреша
  • 50 мл лимонного фреша
  • свежая мята и клубника для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. В блендере смешайте клубнику, нарезанный банан, яблочный и лимонный фреш. Взбейте до однородной массы.

Шаг 2. Перелейте напиток в стакан, украсьте свежей мятой и клубникой и подавайте.

Смузи «Самый ягодный»

рецепт от ресторана Food Embassy

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 50 г ежевики
  • 2 шт клубники
  • 1 ч. л. клюквы
  • 2 ч. л. ягод годжи
  • 100 мл миндального молока
  • 50 г малинового пюре
  • 1 г спирулины
  • 1 листик шпината
  • 20 мл свекольного сиропа

Как приготовить:

Шаг 1. Ягоды отделите от плодоножек, промойте прохладной водой и обсушите.

Шаг 2. Сложите все ягоды в чашу блендера. Добавьте спирулину, листик шпината, малиновое пюре и свекольный сироп. Влейте миндальное молоко. Пробейте в блендере до однородной консистенции. Перелейте готовый смузи в красивый стакан.

Тропический смузи

рецепт от шеф-бармена Евгения Ясинского, ресторан Barceloneta

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • ½ банана
  • 100 г ананаса
  • 50 г спелого манго (можно заменить на свежезамороженную мякоть манго)
  • 120 мл ананасового сока
  • 8 ягод годжи

Как приготовить:

Шаг 1. Банан и ананас нарежьте кубиками.

Шаг 2. Сложите все ингредиенты в блендер и пробейте.

Смузи из авокадо

Фото: vostock-photo/fotolia

Что нужно:

  • 1 авокадо
  • 1 зеленый банан
  • 50 г шпината
  • 1 стакан кефира

Как приготовить:

Шаг 1. В блендере смешайте все ингредиенты и перелейте в красивый стакан или другую емкость. Наслаждайтесь!

Смузи с семенами чиа

Фото: vostock-photo/fotolia

Что нужно:

  • 1 ст. л. семян чиа
  • 50 г шпината
  • 1 веточка мяты
  • 1 небольшой огурец
  • сок лимона и лайма
  • клубника

Как приготовить:

Шаг 1. Залейте семена чиа холодной водой и оставьте на некоторое время (не более 10 минут).

Шаг 2. Смешайте в блендере все ингредиенты, добавьте туда семена и сбрызните соком лимона и лайма.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/fotolia, предоставлены ресторанами

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