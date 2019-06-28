Как сделать смузи: 5 толковых советов и 7 по-настоящему вкусных рецептов

Как приготовить вкусный смузи

Чтобы приготовить этот фруктово-овощной коктейль, нужно соблюдать несколько простых правил:

- Не добавляйте в смузи неспелые продукты

Они плохо взбиваются и негативно влияют на вкусовые качества напитка. Вы бы ведь не стали есть такие продукты?

- Соблюдайте пропорции

Вольете в напиток слишком много жидкости (неважно, молоко это, кокосовая вода или сок), не получите достаточной густоты. Потому лучше сначала взбейте фрукты и овощи, а затем постепенно добавьте водную часть. Если вы хотите смузи со льдом, забросьте его в блендер в самую последнюю очередь, так как он может помешать полезным жирам из масел и орехов раствориться в напитке и изменить его консистенцию.

- Не переборщите с ингредиентами

Золотое правило: в смузи должно быть не больше четырех различных ингредиентов, иначе вы рискуете получить вместо насыщенного вкуса весьма странный.

- Не используйте усилители вкуса и будьте осторожны с сахаром

Как бы ни был велик соблазн, скажите твердое «нет» всем искусственным подсластителям и усилителям вкуса – пользы от них вы не получите никакой. Что касается сахара, чем его меньше, тем смузи полезнее, потому, если есть возможность, не добавляйте и его. Помните, фрукты и ягоды сами по себе сладкие, а в овощных напитках сахар и вовсе ни к чему.

- Не торопитесь

Смузи готовится легко и быстро, но потратьте на процесс взбивания 2-3 минуты, а не 5 секунд. Тогда консистенция напитка получится гладкая и однородная, а не комочками. Полезны ли смузи?