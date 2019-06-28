Как сделать смузи: 5 толковых советов и 7 по-настоящему вкусных рецептов

Как приготовить вкусный смузи
Чтобы приготовить этот фруктово-овощной коктейль, нужно соблюдать несколько простых правил:
- Не добавляйте в смузи неспелые продукты
Они плохо взбиваются и негативно влияют на вкусовые качества напитка. Вы бы ведь не стали есть такие продукты?
- Соблюдайте пропорции
Вольете в напиток слишком много жидкости (неважно, молоко это, кокосовая вода или сок), не получите достаточной густоты. Потому лучше сначала взбейте фрукты и овощи, а затем постепенно добавьте водную часть. Если вы хотите смузи со льдом, забросьте его в блендер в самую последнюю очередь, так как он может помешать полезным жирам из масел и орехов раствориться в напитке и изменить его консистенцию.
- Не переборщите с ингредиентами
Золотое правило: в смузи должно быть не больше четырех различных ингредиентов, иначе вы рискуете получить вместо насыщенного вкуса весьма странный.
- Не используйте усилители вкуса и будьте осторожны с сахаром
Как бы ни был велик соблазн, скажите твердое «нет» всем искусственным подсластителям и усилителям вкуса – пользы от них вы не получите никакой. Что касается сахара, чем его меньше, тем смузи полезнее, потому, если есть возможность, не добавляйте и его. Помните, фрукты и ягоды сами по себе сладкие, а в овощных напитках сахар и вовсе ни к чему.
- Не торопитесь
Смузи готовится легко и быстро, но потратьте на процесс взбивания 2-3 минуты, а не 5 секунд. Тогда консистенция напитка получится гладкая и однородная, а не комочками. Полезны ли смузи?
В жару, которая является непременным спутником лета, необходимо включать в свой рацион больше овощей, фруктов, пить как можно больше воды и есть сезонные ягоды. Однако для того чтобы охладиться, иногда хочется выпить ягодный коктейль или смузи. Разберемся, так ли они полезны и с какими ингредиентами смузи будет полезней:
В день лучше не употреблять смузи больше 2 раз, а все из-за того, что в нем нет пищевых волокон и не содержится клетчатка.
Старайтесь не пить смузи натощак или вместо основного приема пищи. Во-первых, у вас может повыситься сахар в крови, что приведет к тошноте, головокружению и плохому самочувствию, а во-вторых, после смузи спустя короткий промежуток времени вы снова захотите есть. Однако смузи идеально подойдет в качестве легкого перекуса как в офисе, так и на прогулке.
Если выбирать между овощем/фруктом/горстью ягод и смузи, отдавайте предпочтение цельным продуктам. Самыми полезными ингредиентами для смузи будут авокадо, огурец, шпинат, сельдерей, банан.
Рецепты вкусных смузи
Смузи «Абрикос и миндаль»
рецепт от шеф-бармена Степана Кутимского, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г пюре абрикоса
- 250 г свежих абрикосов
- 20 г очищенного миндаля
- 100 мл льда
Как приготовить:
Шаг 1. Абрикосы предварительно помойте и очистите.
Шаг 2. Все ингредиенты поместите в блендер и пробейте до однородной массы, включая лед.
Шаг 3. Для подачи перелейте в бокал хайбол. Украсьте долькой абрикоса и соцветием свежей мяты.
Смузи с киви, шпинатом и финиками
рецепт от шеф-бармена Виталия Глотова, ресторан La Fabbrica
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г киви
- 15 г шпината
- 30 г фиников
- 100 г воды алоэ
- 100 г зеленых яблок
Как приготовить:
Шаг 1. Финики, киви и яблоко нарежьте кубиками.
Шаг 2. Смешайте все ингредиенты в блендере и пробейте.
Шаг 3. Добавьте три кубика льда и украсьте долькой киви.
Клубнично-банановый смузи на соке
рецепт от кафе Favorite cake
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г клубничного пюре
- ½ банана
- 100 мл яблочного фреша
- 50 мл лимонного фреша
- свежая мята и клубника для украшения
Как приготовить:
Шаг 1. В блендере смешайте клубнику, нарезанный банан, яблочный и лимонный фреш. Взбейте до однородной массы.
Шаг 2. Перелейте напиток в стакан, украсьте свежей мятой и клубникой и подавайте.
Смузи «Самый ягодный»
рецепт от ресторана Food Embassy
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г ежевики
- 2 шт клубники
- 1 ч. л. клюквы
- 2 ч. л. ягод годжи
- 100 мл миндального молока
- 50 г малинового пюре
- 1 г спирулины
- 1 листик шпината
- 20 мл свекольного сиропа
Как приготовить:
Шаг 1. Ягоды отделите от плодоножек, промойте прохладной водой и обсушите.
Шаг 2. Сложите все ягоды в чашу блендера. Добавьте спирулину, листик шпината, малиновое пюре и свекольный сироп. Влейте миндальное молоко. Пробейте в блендере до однородной консистенции. Перелейте готовый смузи в красивый стакан.
Тропический смузи
рецепт от шеф-бармена Евгения Ясинского, ресторан Barceloneta
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- ½ банана
- 100 г ананаса
- 50 г спелого манго (можно заменить на свежезамороженную мякоть манго)
- 120 мл ананасового сока
- 8 ягод годжи
Как приготовить:
Шаг 1. Банан и ананас нарежьте кубиками.
Шаг 2. Сложите все ингредиенты в блендер и пробейте.
Смузи из авокадо
Фото: vostock-photo/fotolia
Что нужно:
- 1 авокадо
- 1 зеленый банан
- 50 г шпината
- 1 стакан кефира
Как приготовить:
Шаг 1. В блендере смешайте все ингредиенты и перелейте в красивый стакан или другую емкость. Наслаждайтесь!
Смузи с семенами чиа
Фото: vostock-photo/fotolia
Что нужно:
- 1 ст. л. семян чиа
- 50 г шпината
- 1 веточка мяты
- 1 небольшой огурец
- сок лимона и лайма
- клубника
Как приготовить:
Шаг 1. Залейте семена чиа холодной водой и оставьте на некоторое время (не более 10 минут).
Шаг 2. Смешайте в блендере все ингредиенты, добавьте туда семена и сбрызните соком лимона и лайма.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/fotolia, предоставлены ресторанами
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