5 потрясающих блюд из клубники, которые понравятся даже гурманам

Как выбирать и хранить клубнику
При покупке клубники обязательно следует знать сорт выбираемой ягоды и обращать внимание на ее размер, так как слишком большие ягоды, скорее всего, искусственно выращенные, безвкусные и накачены водой или различными химикатами для скорейшего ее созревания. Так что, если сорт клубники не подразумевает ее большие размеры, то такую ягоду брать не стоит.
По цвету клубника должна быть яркой и насыщенной, без пятен, последние могут возникнуть в связи с началом процесса гниения. Слишком темный цвет ягод указывает на чрезмерную обработку химическими удобрениями, например, селитрой – нитратным удобрением, а белый кончик ягоды или зеленовато-белые пятна – на ее незрелость.
Ягоды не должны быть мятыми, склизкими и липкими – если вы видите такую клубнику на прилавке, смело обходите ее стороной. Клубника должна быть сухой, в идеале в открытых или «дышащих» контейнерах (со специальными отверстиями).
Зрелая клубника обладает ярко выраженным, сладким ароматом, при этом никаких посторонних запахов быть не должно.
И обязательно обратите внимание и на черенок ягоды – если он желтый и сухой, это значит, что клубника собрана давно, такую брать не стоит. Ягоду без хвостиков лучше не брать.
Также с собой можно носить аппарат для измерения нитратов в овощах и фруктах. Прибор легок в использовании: необходимо ввести щуп в продукт и нажать «ок», измерение займет около трех секунд, а в зависимости от результата экран станет зеленым, желтым или красным — по принципу светофора (нормы содержания нитратов для всех продуктов уже внесены в память нитрат-тестера).
Хранить ягоды нужно в открытых контейнерах и не мыть всю сразу, а лишь столько, сколько сможете съесть за один раз.
Чизкейк шар
Вам понадобится:
Для йогуртового мусса (4 порции):
- Сливки 38% 200 г
- Сливочный сыр 110 г
- Сахар 120 г
- Йогурт 250 г
- Желатин 35 г
- Мармеладная начинка:
- Пюре ягодное 500 г
- Вода 150 г
- Сахар 100 г
- Пектин 10 г
- Агар-агар 5 г
Для глазури:
- Вода 200 г
- Желатин 30 г
- Сироп глюкозы 70 г
- Глазурь желейная Новогель нейтральная 100 г
- Сахар 150 г
- Шоколад белый 500 г
Для бисквита:
- Мука 200 г
- Масло сливочное 200 г
- Сахар 200 г
- Яйца 6 шт
- Разрыхлитель 10 г
Для украшения:
- Малина 30 г
- Клубника 30 г
- Голубика 30 г
- Мандарин 60 г
- Фисташковая крошка 8 г
Приготовление:
Сделать мармелад: все ингредиенты перемешать, варить до консистенции, напоминающей густой кисель. Разлить по формам, заморозить. Сделать корж: масло сливочное соединить с сахаром, взбить до бела, затем добавить яйца по 1 штуке, тщательно взбивая. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Выложить массу на противень ровным слоем и выпекать в разогретой духовке до 170 градусов в течение 8 минут. Сделать глазурь: воду соединить с сахаром, сиропом глюкозы, нейтральным гелем и довести до кипения. Затем влить в шоколад, размешать, добавить желатин, добавить пищевой краситель на ваше усмотрение и процедить. Сделать йогуртовый мусс: сливочный сыр соединить с сахаром, немного размять. Затем добавить сливки и йогурт, взбить в миксере до пышности. В пышную массу добавить желатин, тщательно перемешать. Разлить по формам, положить мармелад в центр, немного притопив его в йогуртовом муссе и заморозить. Вырезать круг из коржа, поставить полученный шар на корж, глазировать йогуртовый шар чуть теплой глазурью. В тарелку для подачи выложить свежие ягоды и мандарин, сверху поставить шар на бисквите, посыпать фисташковой крошкой и подавать к столу.