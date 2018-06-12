5 потрясающих блюд из клубники, которые понравятся даже гурманам

При покупке клубники обязательно следует знать сорт выбираемой ягоды и обращать внимание на ее размер, так как слишком большие ягоды, скорее всего, искусственно выращенные, безвкусные и накачены водой или различными химикатами для скорейшего ее созревания. Так что, если сорт клубники не подразумевает ее большие размеры, то такую ягоду брать не стоит.

По цвету клубника должна быть яркой и насыщенной, без пятен, последние могут возникнуть в связи с началом процесса гниения. Слишком темный цвет ягод указывает на чрезмерную обработку химическими удобрениями, например, селитрой – нитратным удобрением, а белый кончик ягоды или зеленовато-белые пятна – на ее незрелость.

Ягоды не должны быть мятыми, склизкими и липкими – если вы видите такую клубнику на прилавке, смело обходите ее стороной. Клубника должна быть сухой, в идеале в открытых или «дышащих» контейнерах (со специальными отверстиями).

Зрелая клубника обладает ярко выраженным, сладким ароматом, при этом никаких посторонних запахов быть не должно.

И обязательно обратите внимание и на черенок ягоды – если он желтый и сухой, это значит, что клубника собрана давно, такую брать не стоит. Ягоду без хвостиков лучше не брать.

Также с собой можно носить аппарат для измерения нитратов в овощах и фруктах. Прибор легок в использовании: необходимо ввести щуп в продукт и нажать «ок», измерение займет около трех секунд, а в зависимости от результата экран станет зеленым, желтым или красным — по принципу светофора (нормы содержания нитратов для всех продуктов уже внесены в память нитрат-тестера).