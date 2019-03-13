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Как приготовить идеальный бульон: 3 отменных рецепта на любой вкус

Бульон (вовсе не обязательно куриный) – универсальное средство, которое спасет в любых ситуациях. Он способен вылечить не только тело, но и, как уверяют в книгах, исцелить душу. Главное, чтобы он не был купленным в магазине, а домашним.

Однако большинство кулинарных книг подразумевает, что вы точно знаете, как приготовить бульон, ведь это основа основ кулинарии. А если это не так? Как же сварить его, чтобы он был вкусным и наваристым? Доставайте кастрюли и следуйте нашим инструкциям.

5 простых лайфхаков для приготовления идеального бульона

  1. Какой бы бульон вы не решили приготовить, ни в коем случае не опускайте мясо, курицу или овощи в кипящую воду – только в холодную. В процессе нагревания в воду из продуктов выделяются полезные вещества, придающие жидкости характерные вкус и аромат, а резкое погружение в кипяток приведет к термическому шоку, препятствующему их высвобождению.
  2. Хотите получить более наваристый бульон? Тогда не сливайте первую воду, в которой варите мясо или овощи, а лишь снимите шумовкой пену. А когда бульон будет готов, процедите его через несколько слоев марли.
  3. Мясному бульону характерный яркий вкус придает по большей части не само мясо, а его кости, потому не пренебрегайте ими. Алгоритм такой: первые полчаса варите кусок мяса на косточке, затем вынимаете, отделяете мякоть и отправляете ее обратно в кастрюлю и доводите бульон до готовности, а кость можно выбросить.
  4. Не стоит напоминать, что все продукты для бульона должны быть качественные: курицу берите лучше молодую, для мясного варианта подойдет грудинка, лопатка или задняя часть. Соотношение продуктов примерно такое: на 3 литра воды около 500-600 г мяса, но это не строгое правило.
  5. Не пренебрегайте овощами: за полчаса до окончания варки бульона добавьте в него лук, морковь, сельдерей – это сделает вкус более многогранным. За 10 минут до того, как потушить огонь, отправьте в кастрюлю еще и лавровый лист, специи и травы – раньше не надо, иначе может появиться горьковатый привкус. А вот солить бульон лучше частями: пару щепоток соли добавьте в самом начале, чтобы помочь ароматным веществам перейти в воду, а основную часть положите в конце.

3 рецепта бульона на все случаи жизни

Легкий куриный бульон

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 1 курица
  • 5 литров воды
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • соль – по вкусу
  • специи (лавровый лист, 1 гвоздика, несколько горошин душистого черного перца) 2 ст. л. растительного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Снимите с курицы кожу, натрите оливковым маслом и отправьте на 15 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Затем отправьте ее в кастрюлю, слегка посолите и залейте холодной водой.

Шаг 2. Все овощи почистите и через 30 минут после закипания бульона положите их в кастрюлю. Накройте крышкой и варите в течение 2 часов.

Шаг 3. За 10-15 минут до готовности добавьте гвоздику, перец и лавровый лист, посолите.

Шаг 4. Процедите готовый бульон через марлю. Все готово.

Пикантный мясной бульон

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 600-700 г говядины на косточке
  • 5 литров воды
  • 1 луковица
  • соль, сахар – по 2 ч. л.
  • 4-5 звездочек бадьяна
  • 1 палочка корицы
  • 150 г имбиря (обязательно свежего)
  • зерна кардамона
  • 2 ст. л. рыбного соуса

Как приготовить:

Шаг 1. Мясо положите в кастрюлю, залейте холодной водой и бросьте пару щепоток соли.

Шаг 2. Когда вода закипит, снимите образовавшуюся пену.

Шаг 3. Лук и имбирь почистите. Луковицу разрежьте пополам и обжарьте на разогретом на сковороде растительном масле в течение 1 минуты с каждой стороны. Бадьян, кардамон и корицу также слегка обжарьте, но на сухой сковороде.

Шаг 4. По прошествии 1 часа после закипания воды в бульоне отправьте в кастрюлю половинки луковицы и имбирь. Еще через полчаса влейте рыбный соус и положите сахар.

Шаг 5. За полчаса до готовности отделите мясо от кости и отправьте его обратно в бульон. Добавьте специи и соль.

Шаг 6. Когда бульон будет готов, процедите его.

Базовый овощной бульон

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 1 луковица
  • 1 большая морковь
  • 1 стебель сельдерея
  • 200 г грибов (по желанию)
  • тимьян, розмарин
  • несколько горошин душистого черного перца
  • лавровый лист
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • свежая петрушка
  • пара зубчиков чеснока

Как приготовить:

Шаг 1. На дно кастрюли, в которой будете варить бульон, вылейте оливковое масло, нагрейте и обжаривайте чеснок до появления характерного вкуса.

Шаг 2. Овощи помойте, очистите, если необходимо, нарежьте кубиками и оправьте в кастрюлю к чесноку. Перемешайте и обжаривайте в течение 10 минут на среднем огне. Сигналом о готовности послужит золотистая корочка.

Шаг 3. Добавьте приправы и залейте водой. Доведите до кипения, а затем варите на медленном огне в течение часа или полутора. За полчаса до готовности посолите.

Шаг 4. Готовый бульон процедите, овощи выкиньте – отправлять их обратно в кастрюлю не надо.

Хозяйке на заметку!

Храните готовый бульон в холодильнике (лучше в герметичном контейнере). Срок годности: не более недели. Хотите продлить ему жизнь? Заморозьте. В морозилке бульон не испортится в течение 3-6 месяцев.

Живите и ешьте вкусно!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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