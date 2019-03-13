Как приготовить идеальный бульон: 3 отменных рецепта на любой вкус

Что нужно:

1 курица

5 литров воды

1 морковь

1 луковица

соль – по вкусу

специи (лавровый лист, 1 гвоздика, несколько горошин душистого черного перца) 2 ст. л. растительного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Снимите с курицы кожу, натрите оливковым маслом и отправьте на 15 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Затем отправьте ее в кастрюлю, слегка посолите и залейте холодной водой.

Шаг 2. Все овощи почистите и через 30 минут после закипания бульона положите их в кастрюлю. Накройте крышкой и варите в течение 2 часов.

Шаг 3. За 10-15 минут до готовности добавьте гвоздику, перец и лавровый лист, посолите.

Шаг 4. Процедите готовый бульон через марлю. Все готово.

Пикантный мясной бульон