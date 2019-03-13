Как приготовить идеальный бульон: 3 отменных рецепта на любой вкус

Однако большинство кулинарных книг подразумевает, что вы точно знаете, как приготовить бульон, ведь это основа основ кулинарии. А если это не так? Как же сварить его, чтобы он был вкусным и наваристым? Доставайте кастрюли и следуйте нашим инструкциям.
5 простых лайфхаков для приготовления идеального бульона
- Какой бы бульон вы не решили приготовить, ни в коем случае не опускайте мясо, курицу или овощи в кипящую воду – только в холодную. В процессе нагревания в воду из продуктов выделяются полезные вещества, придающие жидкости характерные вкус и аромат, а резкое погружение в кипяток приведет к термическому шоку, препятствующему их высвобождению.
- Хотите получить более наваристый бульон? Тогда не сливайте первую воду, в которой варите мясо или овощи, а лишь снимите шумовкой пену. А когда бульон будет готов, процедите его через несколько слоев марли.
- Мясному бульону характерный яркий вкус придает по большей части не само мясо, а его кости, потому не пренебрегайте ими. Алгоритм такой: первые полчаса варите кусок мяса на косточке, затем вынимаете, отделяете мякоть и отправляете ее обратно в кастрюлю и доводите бульон до готовности, а кость можно выбросить.
- Не стоит напоминать, что все продукты для бульона должны быть качественные: курицу берите лучше молодую, для мясного варианта подойдет грудинка, лопатка или задняя часть. Соотношение продуктов примерно такое: на 3 литра воды около 500-600 г мяса, но это не строгое правило.
- Не пренебрегайте овощами: за полчаса до окончания варки бульона добавьте в него лук, морковь, сельдерей – это сделает вкус более многогранным. За 10 минут до того, как потушить огонь, отправьте в кастрюлю еще и лавровый лист, специи и травы – раньше не надо, иначе может появиться горьковатый привкус. А вот солить бульон лучше частями: пару щепоток соли добавьте в самом начале, чтобы помочь ароматным веществам перейти в воду, а основную часть положите в конце.
3 рецепта бульона на все случаи жизни
Легкий куриный бульон
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 1 курица
- 5 литров воды
- 1 морковь
- 1 луковица
- соль – по вкусу
- специи (лавровый лист, 1 гвоздика, несколько горошин душистого черного перца) 2 ст. л. растительного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Снимите с курицы кожу, натрите оливковым маслом и отправьте на 15 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Затем отправьте ее в кастрюлю, слегка посолите и залейте холодной водой.
Шаг 2. Все овощи почистите и через 30 минут после закипания бульона положите их в кастрюлю. Накройте крышкой и варите в течение 2 часов.
Шаг 3. За 10-15 минут до готовности добавьте гвоздику, перец и лавровый лист, посолите.
Шаг 4. Процедите готовый бульон через марлю. Все готово.
Пикантный мясной бульон
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 600-700 г говядины на косточке
- 5 литров воды
- 1 луковица
- соль, сахар – по 2 ч. л.
- 4-5 звездочек бадьяна
- 1 палочка корицы
- 150 г имбиря (обязательно свежего)
- зерна кардамона
- 2 ст. л. рыбного соуса
Как приготовить:
Шаг 1. Мясо положите в кастрюлю, залейте холодной водой и бросьте пару щепоток соли.
Шаг 2. Когда вода закипит, снимите образовавшуюся пену.
Шаг 3. Лук и имбирь почистите. Луковицу разрежьте пополам и обжарьте на разогретом на сковороде растительном масле в течение 1 минуты с каждой стороны. Бадьян, кардамон и корицу также слегка обжарьте, но на сухой сковороде.
Шаг 4. По прошествии 1 часа после закипания воды в бульоне отправьте в кастрюлю половинки луковицы и имбирь. Еще через полчаса влейте рыбный соус и положите сахар.
Шаг 5. За полчаса до готовности отделите мясо от кости и отправьте его обратно в бульон. Добавьте специи и соль.
Шаг 6. Когда бульон будет готов, процедите его.
Базовый овощной бульон
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 1 луковица
- 1 большая морковь
- 1 стебель сельдерея
- 200 г грибов (по желанию)
- тимьян, розмарин
- несколько горошин душистого черного перца
- лавровый лист
- 2 ст. л. оливкового масла
- свежая петрушка
- пара зубчиков чеснока
Как приготовить:
Шаг 1. На дно кастрюли, в которой будете варить бульон, вылейте оливковое масло, нагрейте и обжаривайте чеснок до появления характерного вкуса.
Шаг 2. Овощи помойте, очистите, если необходимо, нарежьте кубиками и оправьте в кастрюлю к чесноку. Перемешайте и обжаривайте в течение 10 минут на среднем огне. Сигналом о готовности послужит золотистая корочка.
Шаг 3. Добавьте приправы и залейте водой. Доведите до кипения, а затем варите на медленном огне в течение часа или полутора. За полчаса до готовности посолите.
Шаг 4. Готовый бульон процедите, овощи выкиньте – отправлять их обратно в кастрюлю не надо.
Хозяйке на заметку!
Храните готовый бульон в холодильнике (лучше в герметичном контейнере). Срок годности: не более недели. Хотите продлить ему жизнь? Заморозьте. В морозилке бульон не испортится в течение 3-6 месяцев.
Живите и ешьте вкусно!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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