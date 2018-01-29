Готовить тунец - не просто, обязательно нужно заручиться рецептом от профессионала, например от бренд-шефа сети кафе «Руккола» Виктора Апасьева.

Вам понадобится:

Тунец – 100 г

Томатная база – 120 г

Картофель мини – 70 г

Зеленый лук – 5 г

Ароматное масло – 10 мл

Подсолнечное масло – 5 мг

Помидоры черри – 35 г

Шпинат – 30 г

Сахар – 2 г

Соль – 1 г

Соус Табаско – 1 мл

Перец черный горошек – 5 г

Чеснок очищенный – 10 г

Приготовление:

Картофель мини отварить до готовности в подсоленной воде, обжарить на растительном масле до золотистой корочки, слегка присолить. На сковороде с растительным маслом обжарить чеснок, томатную базу, добавить сахар, соль и перец, табаско, черри в течение 30 секунд, затем добавить шпинат и убрать с плиты. Тунец посолить, поперчить, обжарить с ароматным маслом на каждой стороне по 2 минуты. Выложить соус на блюдо, сверху выложить картофель, разрезанный пополам тунец и украсить зеленым луком.

Для томатной базы:

Репчатый лук – 90 г

Подсолнечное масло – 1 мл

Помидоры в собственном соку – 100 г

Сахар - 10 г

Соль – 6 г

Чеснок очищенный – 8 г

Черный молотый перец – 2 г

Приготовление:

На растительном масле в кастрюле протушить мелко нарезанный лук, чеснок, помидоры, соль, перец, сахар в течение 15 минут до загустения, протереть через сито.

Для ароматного масла:

Оливковое масло – 5 мл

Подсолнечное масло – 5 мл

Свежий розмарин – 1 г

Розовый перец горошек – 5 г

Тимьян – 1 г

Чеснок очищенный – 1 г

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, довести до кипения, дать остыть.

Фото: архив ресторана