Гриль - стейк из тунца
Вам понадобится:
- Тунец – 100 г
- Томатная база – 120 г
- Картофель мини – 70 г
- Зеленый лук – 5 г
- Ароматное масло – 10 мл
- Подсолнечное масло – 5 мг
- Помидоры черри – 35 г
- Шпинат – 30 г
- Сахар – 2 г
- Соль – 1 г
- Соус Табаско – 1 мл
- Перец черный горошек – 5 г
- Чеснок очищенный – 10 г
Приготовление:
Картофель мини отварить до готовности в подсоленной воде, обжарить на растительном масле до золотистой корочки, слегка присолить. На сковороде с растительным маслом обжарить чеснок, томатную базу, добавить сахар, соль и перец, табаско, черри в течение 30 секунд, затем добавить шпинат и убрать с плиты. Тунец посолить, поперчить, обжарить с ароматным маслом на каждой стороне по 2 минуты. Выложить соус на блюдо, сверху выложить картофель, разрезанный пополам тунец и украсить зеленым луком.
Для томатной базы:
- Репчатый лук – 90 г
- Подсолнечное масло – 1 мл
- Помидоры в собственном соку – 100 г
- Сахар - 10 г
- Соль – 6 г
- Чеснок очищенный – 8 г
- Черный молотый перец – 2 г
Приготовление:
На растительном масле в кастрюле протушить мелко нарезанный лук, чеснок, помидоры, соль, перец, сахар в течение 15 минут до загустения, протереть через сито.
Для ароматного масла:
- Оливковое масло – 5 мл
- Подсолнечное масло – 5 мл
- Свежий розмарин – 1 г
- Розовый перец горошек – 5 г
- Тимьян – 1 г
- Чеснок очищенный – 1 г
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, довести до кипения, дать остыть.
Фото: архив ресторана