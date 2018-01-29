Готовить тунец - не просто, обязательно нужно заручиться рецептом от профессионала, например от бренд-шефа сети кафе «Руккола» Виктора Апасьева.

Вам понадобится:

  • Тунец – 100 г
  • Томатная база – 120 г
  • Картофель мини – 70 г
  • Зеленый лук – 5 г
  • Ароматное масло – 10 мл
  • Подсолнечное масло – 5 мг
  • Помидоры черри – 35 г
  • Шпинат – 30 г
  • Сахар – 2 г
  • Соль – 1 г
  • Соус Табаско – 1 мл
  • Перец черный горошек – 5 г
  • Чеснок очищенный – 10 г

Приготовление:

Картофель мини отварить до готовности в подсоленной воде, обжарить на растительном масле до золотистой корочки, слегка присолить. На сковороде с растительным маслом обжарить чеснок, томатную базу, добавить сахар, соль и перец, табаско, черри в течение 30 секунд, затем добавить шпинат и убрать с плиты. Тунец посолить, поперчить, обжарить с ароматным маслом на каждой стороне по 2 минуты. Выложить соус на блюдо, сверху выложить картофель, разрезанный пополам тунец и украсить зеленым луком.

Для томатной базы:

  • Репчатый лук – 90 г
  • Подсолнечное масло – 1 мл
  • Помидоры в собственном соку – 100 г
  • Сахар - 10 г
  • Соль – 6 г
  • Чеснок очищенный – 8 г
  • Черный молотый перец – 2 г

Приготовление:

На растительном масле в кастрюле протушить мелко нарезанный лук, чеснок, помидоры, соль, перец, сахар в течение 15 минут до загустения, протереть через сито.

Для ароматного масла:

  • Оливковое масло – 5 мл
  • Подсолнечное масло – 5 мл
  • Свежий розмарин – 1 г
  • Розовый перец горошек – 5 г
  • Тимьян – 1 г
  • Чеснок очищенный – 1 г

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, довести до кипения, дать остыть.

Фото: архив ресторана