Рецепт очень вкусного супа от ресторана il FORNO, шеф-повара Алексея Беседина. Обязательно попробуйте приготовить.

Вам понадобится:

(на 4 порции)

100 г белых грибов

100 г вешенок

100 г картофеля

60 г булгура

1,5 л овощного бульона

100 г лука-порея

5 г петрушки

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Грибы обработать, удалив загрязненные части, и обжарить в кастрюле с толстым дном. Влить в кастрюлю заранее приготовленный овощной бульон. Дать закипеть, добавить очищенный картофель, нарезанный мелкими кубиками, и лук-порей. Снова дать закипеть и добавить булгур. Варить до готовности картофеля и крупы, после чего добавить петрушку, соль и перец.

Фото: архив ресторана