Грибной бульон с картофелем и булгуром
Рецепт очень вкусного супа от ресторана il FORNO, шеф-повара Алексея Беседина. Обязательно попробуйте приготовить.
Вам понадобится:
(на 4 порции)
Способ приготовления:
Грибы обработать, удалив загрязненные части, и обжарить в кастрюле с толстым дном. Влить в кастрюлю заранее приготовленный овощной бульон. Дать закипеть, добавить очищенный картофель, нарезанный мелкими кубиками, и лук-порей. Снова дать закипеть и добавить булгур. Варить до готовности картофеля и крупы, после чего добавить петрушку, соль и перец.
Фото: архив ресторана