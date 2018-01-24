Рецепт очень вкусного супа от ресторана il FORNO, шеф-повара Алексея Беседина. Обязательно попробуйте приготовить.

Вам понадобится:

(на 4 порции)

  • 100 г белых грибов
  • 100 г вешенок
  • 100 г картофеля
  • 60 г булгура
  • 1,5 л овощного бульона
  • 100 г лука-порея
  • 5 г петрушки
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Грибы обработать, удалив загрязненные части, и обжарить в кастрюле с толстым дном. Влить в кастрюлю заранее приготовленный овощной бульон. Дать закипеть, добавить очищенный картофель, нарезанный мелкими кубиками, и лук-порей. Снова дать закипеть и добавить булгур. Варить до готовности картофеля и крупы, после чего добавить петрушку, соль и перец.

Фото: архив ресторана