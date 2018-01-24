Гречневая каша с тирамису
Еще один необычный рецепт гречневой каши. Очень интересное сочетание вкуса и продуктов. Рецепт от шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка» Михаила Симагина.
Вам понадобится:
Приготовление каши:
Гречку отварить до полуготовности, добавить молоко; соль, сахар — по вкусу. Кашу выложить на тарелку, сверху украсить тирамису.
Для тирамису вам понадобится:
Приготовление тирамису:
Сахар взбить с желтком до однородной густой массы, смешать с сыром маскарпоне и добавить сливки. Печенье савоярди аккуратно обмакнуть в кофейном сиропе, выложить в форму. Сверху посыпать какао-порошком, темным тертым шоколадом и украсить веточкой мяты. Конечно же, тирамису можно не готовить, а купить готовый в ресторане или супермаркете.
Фото: архив ресторана