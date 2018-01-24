Еще один необычный рецепт гречневой каши. Очень интересное сочетание вкуса и продуктов. Рецепт от шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка» Михаила Симагина.

Вам понадобится:

Гречка — 50 г

Соль, сахар — по вкусу

Молоко — 120 мл

Вода — 150 мл

Тирамису — 50 г

Приготовление каши:

Гречку отварить до полуготовности, добавить молоко; соль, сахар — по вкусу. Кашу выложить на тарелку, сверху украсить тирамису.

Для тирамису вам понадобится:

Сливки 38%-ные — 50 мл

Яйцо — 1 шт.

Сыр маскарпоне — 150 г

Печенье савоярди — 15 шт.

Сахар — 15 г

Кофейный сироп — 15 мл

Какао-порошок — 5 г

Темный шоколад — 20 г

Мята — 1 веточка

Приготовление тирамису:

Сахар взбить с желтком до однородной густой массы, смешать с сыром маскарпоне и добавить сливки. Печенье савоярди аккуратно обмакнуть в кофейном сиропе, выложить в форму. Сверху посыпать какао-порошком, темным тертым шоколадом и украсить веточкой мяты. Конечно же, тирамису можно не готовить, а купить готовый в ресторане или супермаркете.

Фото: архив ресторана