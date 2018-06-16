Гаспачо с крабом

Вам понадобится:

(на 4 порции):

База гаспачо – 800 г

Мясо краба – 100 г

Огурцы свежие – 100 г

Перец болгарский – 100 г

Масло оливковое – 20 г

Кресс салат – 4 г

Для базы гаспачо:

Вода питьевая – 350 г

Огурцы свежие – 175 г

Стебель сельдерея – 71 г

Перец болгарский – 110 г

Томаты очищенные в собственном соку – 350 г

Паста томатная – 50 г

Соль – 8 г

Перец – черный – 2 г

Соус табаско – 3 г

Масло оливковое – 20 г

Лук репчатый – 50 г

Чеснок – 7 г

Помидоры бакинские – 180 г

Приготовление:

Огурцы без кожи, сельдерей, болгарский перец, лук репчатый, чеснок, томаты пробить в блендере с питьевой водой и процедить через сито. Добавить очищенные томаты в собственном соку, соус табаско, масло оливковое, томатную пасту, соль, перец и все тщательно перемешать. Затем в тарелку налить предварительно приготовленную базу для гаспачо, сверху выложить мясо краба. Отдельно к тарелке гаспачо подать мелко порубленные свежий огурец, болгарский перец и украсить кресс салатом.

Фото: архив ресторана