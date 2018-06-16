Гаспачо с крабом

Вам понадобится:
(на 4 порции):
- База гаспачо – 800 г
- Мясо краба – 100 г
- Огурцы свежие – 100 г
- Перец болгарский – 100 г
- Масло оливковое – 20 г
- Кресс салат – 4 г
Для базы гаспачо:
- Вода питьевая – 350 г
- Огурцы свежие – 175 г
- Стебель сельдерея – 71 г
- Перец болгарский – 110 г
- Томаты очищенные в собственном соку – 350 г
- Паста томатная – 50 г
- Соль – 8 г
- Перец – черный – 2 г
- Соус табаско – 3 г
- Масло оливковое – 20 г
- Лук репчатый – 50 г
- Чеснок – 7 г
- Помидоры бакинские – 180 г
Приготовление:
Огурцы без кожи, сельдерей, болгарский перец, лук репчатый, чеснок, томаты пробить в блендере с питьевой водой и процедить через сито. Добавить очищенные томаты в собственном соку, соус табаско, масло оливковое, томатную пасту, соль, перец и все тщательно перемешать. Затем в тарелку налить предварительно приготовленную базу для гаспачо, сверху выложить мясо краба. Отдельно к тарелке гаспачо подать мелко порубленные свежий огурец, болгарский перец и украсить кресс салатом.
Фото: архив ресторана