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Гаспачо с крабом

Самый популярный после окрошки холодный суп, как выяснилось гаспачо. Каких гаспачо только не бывает. Ловите рецепт томатоного гаспачо с крабом от ресторана Паб Ло Пикассо и шеф-повара Светланыа Югай.

Вам понадобится:

(на 4 порции):

  • База гаспачо – 800 г
  • Мясо краба – 100 г
  • Огурцы свежие – 100 г
  • Перец болгарский – 100 г
  • Масло оливковое – 20 г
  • Кресс салат – 4 г

Для базы гаспачо:

  • Вода питьевая – 350 г
  • Огурцы свежие – 175 г
  • Стебель сельдерея – 71 г
  • Перец болгарский – 110 г
  • Томаты очищенные в собственном соку – 350 г
  • Паста томатная – 50 г
  • Соль – 8 г
  • Перец – черный – 2 г
  • Соус табаско – 3 г
  • Масло оливковое – 20 г
  • Лук репчатый – 50 г
  • Чеснок – 7 г
  • Помидоры бакинские – 180 г

Приготовление:

Огурцы без кожи, сельдерей, болгарский перец, лук репчатый, чеснок, томаты пробить в блендере с питьевой водой и процедить через сито. Добавить очищенные томаты в собственном соку, соус табаско, масло оливковое, томатную пасту, соль, перец и все тщательно перемешать. Затем в тарелку налить предварительно приготовленную базу для гаспачо, сверху выложить мясо краба. Отдельно к тарелке гаспачо подать мелко порубленные свежий огурец, болгарский перец и украсить кресс салатом.

Фото: архив ресторана

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