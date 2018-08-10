logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Гаспачо с черешней

Ешьте все! Ешьте всё, пока август! Ресторан Nofar и бренд-шеф Уиллиам Ламберти делятся с нашими читательницами рецептом очередного необычного, но изумительно вкусного гаспачо.

Вам понадобится:

  • гаспачо — 300 г
  • страчателла — 25 г
  • черешня — 25 г
  • тахини — 25 г
  • тархун, сельдерей, фенхель, зеленый лук — на украшение

Для гаспачо:

  • томаты узбекские — 350 г
  • чеснок — 2 г
  • красный болгарский перец — 75 г
  • огурец свежий — 50 г
  • стебель сельдерея — 30 г
  • табаско — 1 г
  • соль — 1 г
  • оливковое масло — 1 г

Приготовление:

Удалить кожицу с томатов. Все ингредиенты пробить в блендере. Протереть через сито. Налить гаспачо в тарелку, выложить страчателлу, тахини и черешню. Украсить листьями тархуна, сельдерея, фенхеля и перьями зеленого лука.

Фото: архив ресторана

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
5 бьюти-привычек, которые выдают ваш возраст без паспорта