Гаспачо с черешней

Вам понадобится:
- гаспачо — 300 г
- страчателла — 25 г
- черешня — 25 г
- тахини — 25 г
- тархун, сельдерей, фенхель, зеленый лук — на украшение
Для гаспачо:
- томаты узбекские — 350 г
- чеснок — 2 г
- красный болгарский перец — 75 г
- огурец свежий — 50 г
- стебель сельдерея — 30 г
- табаско — 1 г
- соль — 1 г
- оливковое масло — 1 г
Приготовление:
Удалить кожицу с томатов. Все ингредиенты пробить в блендере. Протереть через сито. Налить гаспачо в тарелку, выложить страчателлу, тахини и черешню. Украсить листьями тархуна, сельдерея, фенхеля и перьями зеленого лука.
Фото: архив ресторана