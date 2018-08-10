Гаспачо с черешней

Вам понадобится:

гаспачо — 300 г

страчателла — 25 г

черешня — 25 г

тахини — 25 г

тархун, сельдерей, фенхель, зеленый лук — на украшение

Для гаспачо:

томаты узбекские — 350 г

чеснок — 2 г

красный болгарский перец — 75 г

огурец свежий — 50 г

стебель сельдерея — 30 г

табаско — 1 г

соль — 1 г

оливковое масло — 1 г

Приготовление:

Удалить кожицу с томатов. Все ингредиенты пробить в блендере. Протереть через сито. Налить гаспачо в тарелку, выложить страчателлу, тахини и черешню. Украсить листьями тархуна, сельдерея, фенхеля и перьями зеленого лука.

Фото: архив ресторана