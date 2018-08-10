Гаспачо из свеклы

Вам понадобится:
- Свекла – 150 г
- Лук-шалот – 20 г
- Свекольный фреш – 70 г
- Чеснок – 3 г
- Соль – 2 г
- Сахар – 2 г
- Сливки 33% - 25 г
- Перец черный – 1 г
- Винный уксус – 5 г
- Пюре малины – 20 г.
- Малина – 3 шт.
- Кресс-салат – 1 г
- Бобы – 10 г
Для овощного бульона:
- Вода – 50 г
- Цуккини – 15 г
- Лук репчатый – 10 г
- Чеснок – 10 г
- Сельдерей стебель – 10 г
- Морковь – 15 г
- Лаврушка – 1 шт
- Гвоздика – 1 шт
- Перец душистый (горошком) – 2 шт
- Петрушка – 5 г
Соус:
- Сметана – 25 г
- Сыр фета – 20 г
- Мята – 2 г
- Чесночное масло – 3 г
- Огурец – 5 г
- Лимонный фреш – 2 г
- Соль – 1 г
- Перец – 1 г
- Укроп – 1 г
Приготовление:
**Гаспачо.**Свеклу (100 г) запекать в духовке в течение 45 минут. Лук-шалот и чеснок варить 10 минут до полной готовности. Оставшуюся свеклу, лук, чеснок, перец, сливки, сахар, соль, свекольный фреш, винный уксус взбить в блендере. Все тщательно помешать. Бульон. Тонко нарезать цуккини, лук, чеснок, сельдерей, морковь. Все ингредиенты для овощного бульона отварить. После чего томить в течение 10 минут. Суп сцедить и оставить только чистый бульон. Бульон и гаспачо перемешать и перелить в отдельный кувшин. Соус. Сметану и лимонный фреш перемешать до однородной массы. Мелко нарубить огурцы, выложить на сито, чтобы отцедить влагу. Мяту и укроп мелко нарезать. После чего замешать все ингредиенты: сметана, лимонный фреш, огурцы, сыр, мята, чесночное масло, соль, перец, укроп.
Свеклу (50 гр.) очистить и отварить до готовности. Добавить соль, перец и полить оливковым маслом. Нарезать кубиками. В тарелку выложить соус, сверху добавить кубики из свеклы, 3 ягоды малины и малиновое пюре, кресс-салат и бобы. Суп подается в отдельном кувшине.
Фото: архив ресторана