logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Гаспачо из свеклы

Каждом свое, кто-то терпеть не может гасчо и свекольник, а вот гаспао со свеклой съест с удоволствием. Вот вам тайны рецепт от знаенитого шеф-повара Режис Тригеля и Bistrot Березка.

Вам понадобится:

  • Свекла – 150 г
  • Лук-шалот – 20 г
  • Свекольный фреш – 70 г
  • Чеснок – 3 г
  • Соль – 2 г
  • Сахар – 2 г
  • Сливки 33% - 25 г
  • Перец черный – 1 г
  • Винный уксус – 5 г
  • Пюре малины – 20 г.
  • Малина – 3 шт.
  • Кресс-салат – 1 г
  • Бобы – 10 г

Для овощного бульона:

  • Вода – 50 г
  • Цуккини – 15 г
  • Лук репчатый – 10 г
  • Чеснок – 10 г
  • Сельдерей стебель – 10 г
  • Морковь – 15 г
  • Лаврушка – 1 шт
  • Гвоздика – 1 шт
  • Перец душистый (горошком) – 2 шт
  • Петрушка – 5 г

Соус:

  • Сметана – 25 г
  • Сыр фета – 20 г
  • Мята – 2 г
  • Чесночное масло – 3 г
  • Огурец – 5 г
  • Лимонный фреш – 2 г
  • Соль – 1 г
  • Перец – 1 г
  • Укроп – 1 г

Приготовление:

**Гаспачо.**Свеклу (100 г) запекать в духовке в течение 45 минут. Лук-шалот и чеснок варить 10 минут до полной готовности. Оставшуюся свеклу, лук, чеснок, перец, сливки, сахар, соль, свекольный фреш, винный уксус взбить в блендере. Все тщательно помешать. Бульон. Тонко нарезать цуккини, лук, чеснок, сельдерей, морковь. Все ингредиенты для овощного бульона отварить. После чего томить в течение 10 минут. Суп сцедить и оставить только чистый бульон. Бульон и гаспачо перемешать и перелить в отдельный кувшин. Соус. Сметану и лимонный фреш перемешать до однородной массы. Мелко нарубить огурцы, выложить на сито, чтобы отцедить влагу. Мяту и укроп мелко нарезать. После чего замешать все ингредиенты: сметана, лимонный фреш, огурцы, сыр, мята, чесночное масло, соль, перец, укроп.

Свеклу (50 гр.) очистить и отварить до готовности. Добавить соль, перец и полить оливковым маслом. Нарезать кубиками. В тарелку выложить соус, сверху добавить кубики из свеклы, 3 ягоды малины и малиновое пюре, кресс-салат и бобы. Суп подается в отдельном кувшине.

Фото: архив ресторана

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
5 бьюти-привычек, которые выдают ваш возраст без паспорта