Гаспачо из свеклы

Вам понадобится:

Свекла – 150 г

Лук-шалот – 20 г

Свекольный фреш – 70 г

Чеснок – 3 г

Соль – 2 г

Сахар – 2 г

Сливки 33% - 25 г

Перец черный – 1 г

Винный уксус – 5 г

Пюре малины – 20 г.

Малина – 3 шт.

Кресс-салат – 1 г

Бобы – 10 г

Для овощного бульона:

Вода – 50 г

Цуккини – 15 г

Лук репчатый – 10 г

Чеснок – 10 г

Сельдерей стебель – 10 г

Морковь – 15 г

Лаврушка – 1 шт

Гвоздика – 1 шт

Перец душистый (горошком) – 2 шт

Петрушка – 5 г

Соус:

Сметана – 25 г

Сыр фета – 20 г

Мята – 2 г

Чесночное масло – 3 г

Огурец – 5 г

Лимонный фреш – 2 г

Соль – 1 г

Перец – 1 г

Укроп – 1 г

Приготовление:

**Гаспачо.**Свеклу (100 г) запекать в духовке в течение 45 минут. Лук-шалот и чеснок варить 10 минут до полной готовности. Оставшуюся свеклу, лук, чеснок, перец, сливки, сахар, соль, свекольный фреш, винный уксус взбить в блендере. Все тщательно помешать. Бульон. Тонко нарезать цуккини, лук, чеснок, сельдерей, морковь. Все ингредиенты для овощного бульона отварить. После чего томить в течение 10 минут. Суп сцедить и оставить только чистый бульон. Бульон и гаспачо перемешать и перелить в отдельный кувшин. Соус. Сметану и лимонный фреш перемешать до однородной массы. Мелко нарубить огурцы, выложить на сито, чтобы отцедить влагу. Мяту и укроп мелко нарезать. После чего замешать все ингредиенты: сметана, лимонный фреш, огурцы, сыр, мята, чесночное масло, соль, перец, укроп.

Свеклу (50 гр.) очистить и отварить до готовности. Добавить соль, перец и полить оливковым маслом. Нарезать кубиками. В тарелку выложить соус, сверху добавить кубики из свеклы, 3 ягоды малины и малиновое пюре, кресс-салат и бобы. Суп подается в отдельном кувшине.

Фото: архив ресторана