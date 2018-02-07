Дыню можно заменить на тыкву, даже хорошо ее потушить. А добавив копчености, вы испытаете невероятное удовольствие. Ловите рецепт от поваров кулинарии онлайн-гипермаркета freshbroccoli.ru.

Вам понадобится:

(На шесть порций)

Время приготовления: 10-20 мин.

  • Дыня — ¼ шт. (тыква)
  • Руккола — 30 г
  • Сыровяленая грудка индейки — 200 г
  • Сыр мини-моцарелла — 8-10 шариков
  • Оливковое масло — по вкусу
  • Бальзамический уксус — по вкусу

Приготовление:

Очистите дыню от кожуры и семян и нарежьте небольшими кубиками. Соедините дыню с листьями рукколы и кусочками грудки индейки. Смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом в пропорции 2:1 и заправьте салат. Сверху выложите шарики моцареллы.

Фото: архив магазина