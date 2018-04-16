Вам понадобится:
- котлеты домашние — 2 шт. или 200 г
- масло растительное — 10 мл
- картофельное пюре — 160 г
- сливки 33% — 20 мл
- огурец соленый бочковой — 50 г или 1 шт.
- соль пикантная — 2 г
- перец — по вкусу
*Ингредиенты для фарша на котлеты:
- лук репчатый — 320 г
- масло растительное — 20 мл
- масло сливочное — 10 г
- молоко 3,2% — 150 мл
- телятина — 550 г
- свиная шея — 450 г
- булка — 240 г
- яйцо — 1 шт.
- соль — 10 г
- перец черный молотый — 1 г
Приготовление:
Приготовить котлеты. Лук репчатый нарезать мелким кубиком 0,2 х 0,2 см и обжарить на растительном масле (20 мл) до желтого цвета. В конце добавить сливочное масло. Булку зачистить от корочек, залить молоком и дать набухнуть. На мясорубке прокрутить телятину, свиную шею и булку, замоченную в молоке. В полученный фарш добавить яйцо, лук, соль и перец. Тщательно перемешать, фарш хорошо отбить. Из фарша слепить 10 котлет по 100 г. Котлеты поперчить, посолить пикантной солью и обжарить с двух сторон на растительном масле (10 мл). Картофельное пюре прогреть в сотейнике со сливками. Подать котлеты с картофельным пюре и соленым огурцом.
Фото: архив ресторана: