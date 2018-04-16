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Вкус детства — вот что такое пюре с котлетами. Ловите рецепт не от бабушки, а от брутального Андрея Заварницына, шеф-повара ресторана Meatless.

Вам понадобится:

  • котлеты домашние — 2 шт. или 200 г
  • масло растительное — 10 мл
  • картофельное пюре — 160 г
  • сливки 33% — 20 мл
  • огурец соленый бочковой — 50 г или 1 шт.
  • соль пикантная — 2 г
  • перец — по вкусу

*Ингредиенты для фарша на котлеты:

  • лук репчатый — 320 г
  • масло растительное — 20 мл
  • масло сливочное — 10 г
  • молоко 3,2% — 150 мл
  • телятина — 550 г
  • свиная шея — 450 г
  • булка — 240 г
  • яйцо — 1 шт.
  • соль — 10 г
  • перец черный молотый — 1 г

Приготовление:

Приготовить котлеты. Лук репчатый нарезать мелким кубиком 0,2 х 0,2 см и обжарить на растительном масле (20 мл) до желтого цвета. В конце добавить сливочное масло. Булку зачистить от корочек, залить молоком и дать набухнуть. На мясорубке прокрутить телятину, свиную шею и булку, замоченную в молоке. В полученный фарш добавить яйцо, лук, соль и перец. Тщательно перемешать, фарш хорошо отбить. Из фарша слепить 10 котлет по 100 г. Котлеты поперчить, посолить пикантной солью и обжарить с двух сторон на растительном масле (10 мл). Картофельное пюре прогреть в сотейнике со сливками. Подать котлеты с картофельным пюре и соленым огурцом.

Фото: архив ресторана:

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