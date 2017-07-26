Котлеты — это блюдо, которое должна уметь готовить каждая уважающая себя хозяйка. Многие не едят их, ссылаясь на то, что жареное вредно, а мы предлагаем вашему вниманию рецепты диетических котлет. Невкусно? Попробуем переубедить.

Всем известно, что диетическое мясо — это индейка и кролик. Оно содержит мало жиров, но богато витаминами и минералами. Готовится такое мясо достаточно быстро, а потому при его приготовлении не успевают образоваться столь вредные канцерогены. Способ приготовления диетических котлет также важен. Самым оптимальным считается приготовление на пару. Сегодня существует множество различных девайсов, помогающих хозяйкам готовить вкусную и полезную пищу: пароварка и мультиварка вам в помощь, да и классическая духовка наверняка обладает нужными функциями. Подойдет и приготовление в сковородке с добавлением воды: закрываем котлеты крышкой и томим на медленном огне. А еще в продаже появились силиконовые крышки для приготовлении еды на пару, возможно, это ваш вариант. Важный момент: хлеб при приготовлении диетических котлет стоит заменить овощами: тыквой, кабачком, морковью. Тогда ваши котлетки получатся нежнейшими и воздушными. Добавление яичного белка поможет «связать» ингредиенты. И не забываем про приправы: пикантности придадут кориандр, укроп, петрушка, чеснок и другие специи. Котлеты из мяса кролика

Кроличье мясо славится своими полезными свойствами, богатством белка, гипоаллергенностью, оно хорошо усваивается и идеально подходит для приготовления диетических блюд. Котлетки из кролика порадуют своим нежным вкусом и сочностью. А еще их очень любят дети. Вам понадобится: филе — 500 г

яйца — 1 шт.

лук, соль и специи — по вкусу Приготовление: Филе прокручиваем через мясорубку вместе с луком, добавляем яйцо, столовую ложку масла, специи и соль по вкусу. Формируем котлетки и немного обжариваем на сковородке, затем перекладываем в духовку и запекаем 20-40 минут. Котлеты из индейки

Более дорогое мясо, но тоже очень вкусное и богатое витаминами и аминокислотами. Вам понадобится: филе индейки — 500-700

овсяные хлопья — 5-6 ст. ложек

лук, чеснок, специи — по вкусу Приготовление: Филе прокручиваем с луком и чесноком через мясорубку. Овсяные хлопья должны быть самого мелкого помола, либо, как вариант, их можно измельчить в блендере или прокрутить через мясорубку с фаршем. Добавляем специи, тщательно перемешиваем, лепим котлетки и отправляем в духовку (мультиварку, пароварку). Время приготовления таких котлеток — около часа. Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из большинства овощей. Они не будут уступать мясным по питательности и наличию полезных витаминов и микроэлементов. Причем можно миксовать ингредиенты по своему вкусу. Главное правило при приготовлении таких котлет — не использовать слишком водянистые овощи. Или отжимать лишний сок, иначе котлеты будут разваливаться. Еще сок может выпариться, а котлеты получатся сухими. Идеально для овощных котлет подходят морковь, кабачки, свекла, баклажаны, капуста. При приготовлении овощных котлет также подойдет духовка/пароварка/мультиварка. Жарить не стоит, это добавит вашему блюду калорийности и канцерогенов. Котлеты из овощей могут стать как прекрасным самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясному. Морковные котлеты

Идеальное блюдо для людей, придерживающихся диеты, а также для вегетарианцев. Котлеты из моркови не только вкусные и полезные, они и выглядят красиво и аппетитно. А готовить их одно удовольствие. Вам понадобится: морковь — 600 г

пшеничная мука — 100 г

яйца — 2 шт.

растительное масло

соль и специи — по вкусу Приготовление: Морковь тщательно моем и очищаем, затем трем на мелкой терке. Взбиваем яйца и добавляем их в натертую морковь. Туда же отправляется мука, соль и специи. Тщательно перемешиваем и даем «отдохнуть» минут 20 (морковь даст сок и станет мягче). Затем формируем котлетки и отправляем, предварительно обваляв в муке, на сковородку, а лучше в пароварку. Подавать готовое блюдо рекомендуется со сметаной. Котлеты из брокколи

Вам понадобится: брокколи — 500 г

картофель — 1-2 шт.

твердый сыр измельченный — 3-4 ст. ложки

яйца — 3 шт.

хлебная панировка — 1 стакан

растительное масло

соль и специи — по вкусу Приготовление: Очищаем картофель и режем на кубики. Отвариваем в пароварке минут 10 и превращаем в пюре. Соцветия брокколи ошпариваем кипятком и отвариваем (желательно на пару) 5 минут, разминаем в пюре. Смешиваем пюре из брокколи и пюре из картофеля, высыпаем тертый сыр, четверть стакана панировки, яйца и специи. Тщательно перемешиваем. Затем формируем котлетки из получившейся смеси, обваливаем в панировке и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 30. Не забывайте экспериментировать, готовьте вкусно и с удовольствием!