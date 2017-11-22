Дикий козленок, томленный в печи с корнеплодами и шалфеем
Безумно вкусное блюдо от Павла Шубина, шеф-повара ресторана Food Embassy.
Вам понадобится:
Приготовление:
Мякоть козленка промыть под проточной холодной водой, чтобы избавиться от резкого запаха и вкуса. Очистить и хаотично нарезать корнеплоды брусочками примерно по 10 см. Мясо и корнеплоды посолить и выложить на противень, простеленный кулинарным пергаментом. Томить при температуре 65 градусов на протяжении 6–8 часов. Подавать мясо с соусом демиглас и томлеными корнеплодами.
Фото: архив ресторана