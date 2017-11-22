Безумно вкусное блюдо от Павла Шубина, шеф-повара ресторана Food Embassy.

Вам понадобится:

Дикий козленок — 220 г

Желтая морковь — 150 г

Оранжевая морковь — 150 г

Пастернак — 150 г

Соус демиглас — 20 мл

Соль — по вкусу

Приготовление:

Мякоть козленка промыть под проточной холодной водой, чтобы избавиться от резкого запаха и вкуса. Очистить и хаотично нарезать корнеплоды брусочками примерно по 10 см. Мясо и корнеплоды посолить и выложить на противень, простеленный кулинарным пергаментом. Томить при температуре 65 градусов на протяжении 6–8 часов. Подавать мясо с соусом демиглас и томлеными корнеплодами.

Фото: архив ресторана