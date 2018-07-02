Эффективные варианты детокс-коктейлей для очищения организма

Черника и грейпфрут
Вам понадобится:
- Черника – 50 г
- Банан – ½
- Грейпфрутовый фреш – 30 мл
- Тархун – веточка
Приготовление:
Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.
Яблоко и шпинат
Вам понадобится:
- Очищенное яблоко – 50 г
- Банан – ½
- Шпинат – 10 г
- Натуральный йогурт 3,5 % - 75 г
- Яблочный фреш – 5 мл
- Маракуйя – 3 г
Приготовление:
Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.
Кокос и миндаль
Вам понадобится:
Кокосовое молоко – 20 мл Миндальное молоко – 20 мл Натуральный йогурт 3,5% - 75 г Банан ½
Приготовление:
Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.
Текст: Юлия Шумилко
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