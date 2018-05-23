Десерт "Кейк по - шотландски"

Вам понадобится:
(на 1 порцию)
- Овсяное печенье - 75 г
- Крем на кейк - 65 г
- Кофе (американо) - 50 г
- Клубника свежая - 30 г
- Голубика свежая - 30 г
- Соус ванильный - 12 г
- Соус ягодный - 12 г
- Мята - 2 г (украшение)
- Сахарная пудра - 2 г
Для крема:
- Сливки растительные - 240 г
- Сливки 22% - 335 г
- Сахарная пудра - 60 г
- Сахарный сироп - 110 г
- Ваниль стручковая - 3 г
- Желатин - 10 г
- Сметана - 140 г
Для ванильного соуса:
- Молоко 70 г
- Яйцо 2 шт
- Сахар 30 г
- Ваниль стручковый 1 шт
Желтки отделить от белков. В молоке растворить сахар и добавить стручковую ваниль и желтки хорошо перемешивая. Готовить соус на водяной бане до загустения .
Для ягодного соуса:
- Малина 50 г
- Клубника 50 г
- Вишня 50 г
- Сахар 50 г
Ягоды засыпать сахаром и варить 10 мин до состояния соуса и пробить блендером.
Приготовление крема:
Желатин замочить в холодной воде. Сливки растительные хорошо взбить. Сливки 22% разогрет и добавить к ним сахарную пудру, сахарный сироп и ваниль. Хорошо перемешать и охладить. Добавить в растительные сливки желатин и сметану. Аккуратно все перемешать и охладить.
Приготовление кейка:
На тарелку вылить ванильный соус. Печенье овсяное пропитать кофе и выложить на тарелку. Сверху (слоями) размещаем крем и ягоды. Получится три слоя. При подаче полить ягодным соусом и украсить мятой и пудрой.
Фото: архив ресторана