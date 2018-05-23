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Десерт "Кейк по - шотландски"

Ресторан самой дикой в мире кухни "Шотландская клетка" рекомендует за день до пятницы побаловать себя самым дио вкусным кейком по рецепту шеф-повара ресторана Юрия Ламонова.

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

  • Овсяное печенье - 75 г
  • Крем на кейк - 65 г
  • Кофе (американо) - 50 г
  • Клубника свежая - 30 г
  • Голубика свежая - 30 г
  • Соус ванильный - 12 г
  • Соус ягодный - 12 г
  • Мята - 2 г (украшение)
  • Сахарная пудра - 2 г

Для крема:

  • Сливки растительные - 240 г
  • Сливки 22% - 335 г
  • Сахарная пудра - 60 г
  • Сахарный сироп - 110 г
  • Ваниль стручковая - 3 г
  • Желатин - 10 г
  • Сметана - 140 г

Для ванильного соуса:

  • Молоко 70 г
  • Яйцо 2 шт
  • Сахар 30 г
  • Ваниль стручковый 1 шт

Желтки отделить от белков. В молоке растворить сахар и добавить стручковую ваниль и желтки хорошо перемешивая. Готовить соус на водяной бане до загустения .

Для ягодного соуса:

  • Малина 50 г
  • Клубника 50 г
  • Вишня 50 г
  • Сахар 50 г

Ягоды засыпать сахаром и варить 10 мин до состояния соуса и пробить блендером.

Приготовление крема:

Желатин замочить в холодной воде. Сливки растительные хорошо взбить. Сливки 22% разогрет и добавить к ним сахарную пудру, сахарный сироп и ваниль. Хорошо перемешать и охладить. Добавить в растительные сливки желатин и сметану. Аккуратно все перемешать и охладить.

Приготовление кейка:

На тарелку вылить ванильный соус. Печенье овсяное пропитать кофе и выложить на тарелку. Сверху (слоями) размещаем крем и ягоды. Получится три слоя. При подаче полить ягодным соусом и украсить мятой и пудрой.

Фото: архив ресторана

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