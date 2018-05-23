Десерт "Кейк по - шотландски"

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

Овсяное печенье - 75 г

Крем на кейк - 65 г

Кофе (американо) - 50 г

Клубника свежая - 30 г

Голубика свежая - 30 г

Соус ванильный - 12 г

Соус ягодный - 12 г

Мята - 2 г (украшение)

Сахарная пудра - 2 г

Для крема:

Сливки растительные - 240 г

Сливки 22% - 335 г

Сахарная пудра - 60 г

Сахарный сироп - 110 г

Ваниль стручковая - 3 г

Желатин - 10 г

Сметана - 140 г

Для ванильного соуса:

Молоко 70 г

Яйцо 2 шт

Сахар 30 г

Ваниль стручковый 1 шт

Желтки отделить от белков. В молоке растворить сахар и добавить стручковую ваниль и желтки хорошо перемешивая. Готовить соус на водяной бане до загустения .

Для ягодного соуса:

Малина 50 г

Клубника 50 г

Вишня 50 г

Сахар 50 г

Ягоды засыпать сахаром и варить 10 мин до состояния соуса и пробить блендером.

Приготовление крема:

Желатин замочить в холодной воде. Сливки растительные хорошо взбить. Сливки 22% разогрет и добавить к ним сахарную пудру, сахарный сироп и ваниль. Хорошо перемешать и охладить. Добавить в растительные сливки желатин и сметану. Аккуратно все перемешать и охладить.

Приготовление кейка:

На тарелку вылить ванильный соус. Печенье овсяное пропитать кофе и выложить на тарелку. Сверху (слоями) размещаем крем и ягоды. Получится три слоя. При подаче полить ягодным соусом и украсить мятой и пудрой.

Фото: архив ресторана