От шеф-повара Александра Жеребицкого, NOFAR.

Вам понадобится:

  • Яйцо куриное 6шт.
  • Сахар песок 100г
  • Шоколад темный 300г
  • Масло сливочное 300г
  • Мука 100г
  • Какао-порошок 80 г
  • Корица 5г
  • Фенхель 2г
  • Для шоколадного соуса:
  • Сливки 15% 100г
  • Шоколад темный 100г

Приготовление:

Тщательно взбить яйца и сахар. На водяной бане растопить темный шоколад и сливочное масло, перемешать до однородной массы, вылить во взбитые яйца с сахаром. Аккуратно вмешать в смесь муку, какао, корицу и фенхель, замешать тесто. Выпекать при температуре 180С 30 минут. Приготовить соус для брауни: растопить темный шоколад на водяной бане, сливки разогреть до кипения. Влить сливки в горячий шоколад и тщательно перемешать. Достать готовый брауни из духовки, залить всю верхнюю поверхность шоколадным соусом. Охладить десерт до комнатной температуры. Брауни готов!

Фото: архив ресторана