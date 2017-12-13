От шеф-повара Александра Жеребицкого, NOFAR.

Вам понадобится:

Яйцо куриное 6шт.

Сахар песок 100г

Шоколад темный 300г

Масло сливочное 300г

Мука 100г

Какао-порошок 80 г

Корица 5г

Фенхель 2г

Для шоколадного соуса:

Сливки 15% 100г

Шоколад темный 100г

Приготовление:

Тщательно взбить яйца и сахар. На водяной бане растопить темный шоколад и сливочное масло, перемешать до однородной массы, вылить во взбитые яйца с сахаром. Аккуратно вмешать в смесь муку, какао, корицу и фенхель, замешать тесто. Выпекать при температуре 180С 30 минут. Приготовить соус для брауни: растопить темный шоколад на водяной бане, сливки разогреть до кипения. Влить сливки в горячий шоколад и тщательно перемешать. Достать готовый брауни из духовки, залить всю верхнюю поверхность шоколадным соусом. Охладить десерт до комнатной температуры. Брауни готов!

Фото: архив ресторана