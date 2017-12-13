Десерт "Брауни"
От шеф-повара Александра Жеребицкого, NOFAR.
Вам понадобится:
- Яйцо куриное 6шт.
- Сахар песок 100г
- Шоколад темный 300г
- Масло сливочное 300г
- Мука 100г
- Какао-порошок 80 г
- Корица 5г
- Фенхель 2г
- Для шоколадного соуса:
- Сливки 15% 100г
- Шоколад темный 100г
Приготовление:
Тщательно взбить яйца и сахар. На водяной бане растопить темный шоколад и сливочное масло, перемешать до однородной массы, вылить во взбитые яйца с сахаром. Аккуратно вмешать в смесь муку, какао, корицу и фенхель, замешать тесто. Выпекать при температуре 180С 30 минут. Приготовить соус для брауни: растопить темный шоколад на водяной бане, сливки разогреть до кипения. Влить сливки в горячий шоколад и тщательно перемешать. Достать готовый брауни из духовки, залить всю верхнюю поверхность шоколадным соусом. Охладить десерт до комнатной температуры. Брауни готов!
Фото: архив ресторана