Вам понадобится:

баклажаны – 1 кг

соль крупная – 100 г

яйцо куриное – 4 шт

вода – 30 г

мука пшеничная – 60 г

масло растительное – 200 г

сахар – 150 г

вода – 150 г

Для шоколадного соуса:

шоколад горький – 450 г

сироп сахарный – 400 г

ликер Стрега – 50 мл

ликер Мараскино – 50 мл

молоко горячее – 100 мл

Способ приготовления цукатов из баклажана: снять кожу с баклажана и нарезать на тонкие полоски, промыть и сварить в сиропе на медленном огне в течении 1 часа. Должны стать мягкими, но не разваренными. Оставить остывать в сиропе.

**Способ приготовления баклажанов:**очищенные баклажаны нарезать вдоль слайсом толщиной 2,5-3 см, обвалять в соли, дать постоять 10 минут. Промыть слайсы баклажана от соли в холодной воде, хорошо просушит полотенцем. Затем обжарить в раскаленном масле, панировать в яйце и муке, еще раз обжарить. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Способ приготовления шоколадного соуса: нагреть ликер и поджечь, чтобы испарился спирт. Нагреть молоко, сиром, растопить шоколад, все соединить и аккуратно перемешать до однородной массы. Использовать горячим.

Сборка десерта: на дно формы вылить ¼ часть соуса, выложить ровным слоем ½ часть жаренных баклажан и повторить процедуру. Сверху залить шоколадным соусом, дать остыть. Убрать в холодильник. Готов к употреблению через 8-12 часов.

Фото: архив ресторана