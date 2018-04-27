Вам понадобится:
- баклажаны – 1 кг
- соль крупная – 100 г
- яйцо куриное – 4 шт
- вода – 30 г
- мука пшеничная – 60 г
- масло растительное – 200 г
- сахар – 150 г
- вода – 150 г
Для шоколадного соуса:
- шоколад горький – 450 г
- сироп сахарный – 400 г
- ликер Стрега – 50 мл
- ликер Мараскино – 50 мл
- молоко горячее – 100 мл
Способ приготовления цукатов из баклажана: снять кожу с баклажана и нарезать на тонкие полоски, промыть и сварить в сиропе на медленном огне в течении 1 часа. Должны стать мягкими, но не разваренными. Оставить остывать в сиропе.
**Способ приготовления баклажанов:**очищенные баклажаны нарезать вдоль слайсом толщиной 2,5-3 см, обвалять в соли, дать постоять 10 минут. Промыть слайсы баклажана от соли в холодной воде, хорошо просушит полотенцем. Затем обжарить в раскаленном масле, панировать в яйце и муке, еще раз обжарить. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Способ приготовления шоколадного соуса: нагреть ликер и поджечь, чтобы испарился спирт. Нагреть молоко, сиром, растопить шоколад, все соединить и аккуратно перемешать до однородной массы. Использовать горячим.
Сборка десерта: на дно формы вылить ¼ часть соуса, выложить ровным слоем ½ часть жаренных баклажан и повторить процедуру. Сверху залить шоколадным соусом, дать остыть. Убрать в холодильник. Готов к употреблению через 8-12 часов.
Фото: архив ресторана