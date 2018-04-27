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Вы скажете - это не возможно?! Лучше попробуйте или скажите, как вкусно! А придумал этот невероятный десерт шеф-повар Кристиан Лоренцини из ресторана Christian. Ловите рецепт.

Вам понадобится:

  • баклажаны – 1 кг
  • соль крупная – 100 г
  • яйцо куриное – 4 шт
  • вода – 30 г
  • мука пшеничная – 60 г
  • масло растительное – 200 г
  • сахар – 150 г
  • вода – 150 г

Для шоколадного соуса:

  • шоколад горький – 450 г
  • сироп сахарный – 400 г
  • ликер Стрега – 50 мл
  • ликер Мараскино – 50 мл
  • молоко горячее – 100 мл

Способ приготовления цукатов из баклажана: снять кожу с баклажана и нарезать на тонкие полоски, промыть и сварить в сиропе на медленном огне в течении 1 часа. Должны стать мягкими, но не разваренными. Оставить остывать в сиропе.

**Способ приготовления баклажанов:**очищенные баклажаны нарезать вдоль слайсом толщиной 2,5-3 см, обвалять в соли, дать постоять 10 минут. Промыть слайсы баклажана от соли в холодной воде, хорошо просушит полотенцем. Затем обжарить в раскаленном масле, панировать в яйце и муке, еще раз обжарить. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Способ приготовления шоколадного соуса: нагреть ликер и поджечь, чтобы испарился спирт. Нагреть молоко, сиром, растопить шоколад, все соединить и аккуратно перемешать до однородной массы. Использовать горячим.

Сборка десерта: на дно формы вылить ¼ часть соуса, выложить ровным слоем ½ часть жаренных баклажан и повторить процедуру. Сверху залить шоколадным соусом, дать остыть. Убрать в холодильник. Готов к употреблению через 8-12 часов.

Фото: архив ресторана

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