Дальневосточные вонголе в белом вине

Вам понадобится:
- Белое вино – 120 г
- Сливочное масло – 20 г
- Чеснок – 15 г
- Петрушка – 20 г
- Вонголе (мидии) – 500 г
- Репчатый лук – 70 г
- Соль – 2 г
- Перец – 2 г
- Растительное масло – 10 г
Приготовление:
в предварительно раскаленную сковороду налить растительное масло, добавить мелко рубленный лук, чеснок и обжарить до золотистого цвета. Добавить предварительно промытые вонголе, накрыть крышкой и протомить в течении 10 минут до раскрытия моллюсков. Затем добавить белое вино и выпарить его, налить немного воды, сливочное масло, соль, перец и хорошо перемешать. Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.
Фото: архив ресторана