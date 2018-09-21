Дальневосточные вонголе в белом вине

Вам понадобится:

Белое вино – 120 г

Сливочное масло – 20 г

Чеснок – 15 г

Петрушка – 20 г

Вонголе (мидии) – 500 г

Репчатый лук – 70 г

Соль – 2 г

Перец – 2 г

Растительное масло – 10 г

Приготовление:

в предварительно раскаленную сковороду налить растительное масло, добавить мелко рубленный лук, чеснок и обжарить до золотистого цвета. Добавить предварительно промытые вонголе, накрыть крышкой и протомить в течении 10 минут до раскрытия моллюсков. Затем добавить белое вино и выпарить его, налить немного воды, сливочное масло, соль, перец и хорошо перемешать. Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.

Фото: архив ресторана