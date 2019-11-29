Цыпленок «Аррабиата», шотландский пирог и еще 7 умопомрачительных рецептов с птицей
Цыпленок с грибами, воздушным картофелем и трюфелем
рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 200 г куриной грудки
- 250 г куриных бедер
- 150 г куриных крыльев
- 250 г сливочного масла
- 200 мл белого хереса (белое вино)
- 15 лисичек
- 20 г маринованных грибов (груздья, опята)
- 650 г картофеля
- соль по вкусу
- 180 мл молока
- трюфельная паста по вкусу
- 45 г лука шалот
Как приготовить:
Шаг 1. Курицу посолите и поперчите, обжарьте в сотейнике на сливочном масле, переверните и добавьте белый херес. Накройте крышкой, через 2 минуты достаньте крылья, через 5 минут – бедра, еще через 5 минут – грудки. Оставшуюся жидкость процедите – для соуса.
Шаг 2. Лисички обжарьте на сливочном масле, добавьте к ним крупно нарезанные маринованные грибы.
Шаг 3. Остывшие куски курицы отделите от костей. Снова обжарьте на кожице в сотейнике, на сливочном масле до красивого цвета, переверните и добавьте соус. Через 5 минут добавьте обжаренные грибы.
Шаг 4. Картофель отварите в мундире с тимьяном, чесноком и солью, затем очистите, и, пока он горячий, быстро протрите в пюре. Добавить в пюре соль, молоко, сливочное масло, трюфельную пасту и золотистый лук шалот.
Цыпленок «Аррабиата»
рецепт от шеф-повара Андрея Полещука, ресторан Italy на Большой Грузинской
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г куриных бедер
- 30 г оливкового масла
- 100 г томатов в собственном соку
- 10 г зеленого базилика
- 1 зубчик очищенного чеснока
- 20 г красного лука
- 1 болгарский перец
- 1 перец чили
- 1 веточка свежего розмарина
- 1 веточка свежего тимьяна
- Соль, сахар, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Перец болгарский смажьте оливковым маслом и запеките в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Затем очистите его от кожи и семян, нарежьте крупной соломкой.
Шаг 2. Приготовьте соус «Аррабиата». На оливковом масле обжарьте рубленный чеснок, нарезанный соломкой красный лук, нарезанный кольцами перец чили. Затем добавьте томаты в собственном соку и нарезанный соломкой запеченный болгарский перец. Тушите до готовности. В конце добавьте соль, сахар, перец по вкусу и нарвите листья зеленого базилика.
Шаг 3. Куриное бедро маринуйте 10-15 минут с оливковым маслом, солью, перцем и тимьяном. Обваляйте одну сторону бедра (ту, что с кожей) в паприке.
Шаг 4. На хорошо раскаленной сковороде обжарьте бедро с двух сторон, до появления румяной корочки. Затем запеките в духовке при 180 градусах примерно 7-10 минут.
Шаг 5. На тарелку выложите горячий соус «Аррабиата». Готовое куриное бедро нарежьте небольшими кусками и выложите на соус. Украсьте веточкой розмарина и полейте немного оливковым маслом. Есть цыпленка «Аррабиата» рекомендуется без гарнира, но можно, например, с чиабаттой.
Шотландский пирог «Кокки-лики»
рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 пирог:
- 200 г фарша
- 100 г слоеного теста
- 1 куриное яйцо
- 3 г сливок
- 40 г ягодного соуса
- ветка розмарина для украшения
для фарша на 5 пирогов:
- 80 г куриного филе
- 80 г утиного филе
- 80 г лука порей
- 85 мл сливок
- 20 г сливочного масла
- 6 г чеснока
- 1 г тмина
- соль - по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Филе утки и курицы нарежьте соломкой, зеленую часть лука порей – соломкой.
Шаг 2. На сливочном масле обжарьте филе птицы, затем добавьте к ней лук порей и сливки. Обжаривайте массу до загустения сливок. После загустения добавьте чеснок и тмин (чеснок предварительно очень мелко порубите).
Шаг 3. В деревянную миску выложите фарш и накройте слоеным тестом. Смажьте тесто яйцом, выпекайте в течение 7-10 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 4. Подавайте пирог с ягодным соусом. Для соуса малину, клубнику, вишню перетрите вместе, можно добавить немного сахара.
Котлеты из степного фазана
рецепт от щеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная Кухня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 г мяса фазана без кожи
- 50 г сливочного масла
- 100 г хлеба без корочки
- 200 мл молока
- 5 г соли
- 2 г перца
Как приготовить:
Шаг 1. Хлеб замочите в молоке, отожмите и добавьте к мясу. Добавьте сливочное масло и пропустите через мясорубку. Далее, если фарш получился слишком густым, можно добавить немного молока.
Шаг 2. Из фарша сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде до готовности.
Цезарь с курицей
рецепт от бренд-шефа Тициано Казилло, ресторан Scrocchiarella
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 60 г салата Романо
- 5 г сыра Грана Падано
- 60 г обжаренных куриных бедер
- 15 г гренок
- 50 г омидоров черри
- 50 г соуса «Цезарь»
Для соуса «Цезарь» (300 г):
- 60 г Пармезана
- 3 г анчоусов в масле
- 4 г чеснока
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 4 яичных желтка
- 80 мл оливкового масла
- 80 мл растительного масла
- 10 мл винного красного уксуса
- 40 мл воды
- 2 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Делаем соус «Цезарь»: интенсивно взбейте желтки. Добавьте дижонскую горчицу, анчоусы, воду, чеснок и Пармезан. Не переставая перемешивать соус, аккуратно введите масло, а затем винный уксус. Посолите.
Шаг 2. Приготовьте салат: листья салата Романо произвольно порвите руками в глубокую миску. Добавьте гренки, соус и аккуратно замешайте.
Шаг 3. Выложите листья в тарелку для подачи. Сверху – нарезанное кубиком куриное филе, половинки помидоров черри и гренки. Грана Падано натрите на мелкой терке и посыпьте салат.
Курица гриль с киноа и шпинатом
рецепт от Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 300 г бедра цыпленка
- 100 г шпината
- 50 г киноа
- 50 мл оливкового масла
- 50 мл соевого соуса
- 50 мл бальзамического соуса
- 2 г соли
- 2 зубчика чеснока
Как приготовить: Шаг 1. Сделайте маринад: смешайте оливковое масло, соевый соус, бальзамический соус. Также для этого маринада идеально подойдет азербайджанский гранатовый соус наршараб.
Шаг 2. Обмажьте куриные берда маринадом и оставьте на 1,5-2 часа. Нагрейте гриль, выберите режим «Птица», и запеките замаринованную курицу на гриле.
Шаг 3. Отварите в кастрюле киноа в течение 15-20 минут.
Шаг 4. Нарежьте шпинат и два зубчика чеснока – можно крупно, мелко или выжать чеснокодавилкой.
Шаг 5. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло. Обжарьте чеснок, добавьте нарезанный шпинат, чуть-чуть посолите, и перемешайте. Через две минуты он будет готов.
Шаг 6. Отваренное киноа добавьте на сковородку к шпинату и перемешайте. Туда же можно добавить немного соевого соуса или соус терияки вместо соли.
Шаг 7. Сервируйте блюдо: выложите киноа со шпинатом и чесноком на тарелку, добавьте курицу.
Куриная грудка с брокколи и манго
рецепт от Виталия Истомина, шеф-повара ресторанов «Техникум» и «Сахалин», автора книги «Нескучная еда»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 200 г куриной грудки
- 1 л воды
- 120 г брокколи
- 50 г соуса
- 50 г манго
- 5 мл растительного масла
- 2 ч. л. кунжута
- 1 небольшой пучок кинзы для подачи
- 2 щепотки соли
- 1 щепотка черного молотого перца
Для соуса (на 3–4 порции):
- 120 г сыра тофу
- 1/4 стручка перца чили
- 1 небольшой пучок кинзы
- 1 головка красного лука
- 50 мл соевого соуса
- сок 1/2 лимона
- 5 г имбиря
- 5 мл кунжутного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте рассол из воды и соли, куриную грудку поместите в него на 20 минут. Затем достаньте, промойте, просушите салфеткой и жарьте на растительном масле на медленном огне 12–13 минут, периодически переворачивая. В конце поперчите.
Шаг 2. В кипящей соленой воде в течение полутора минут отварите соцветия свежей брокколи, откиньте ее на дуршлаг. Затем обжарьте соцветия на гриле или на сковороде в течение 2 минут, переворачивая каждые 30 секунд. Нарежьте сладкое тайское манго кубиками по 1,5 см.
Шаг 3. Для приготовления соуса смешайте все ингредиенты и взбейте блендером в однородную массу.
Шаг 4. В центр тарелки выложите 2 ст. л. соуса. На соус с одного края тарелки выложите обжаренные соцветия брокколи и нарезанную тонкими ломтиками куриную грудку. Полейте оставшимся соусом и украсьте кубиками манго и листиками кинзы. Посыпьте кунжутом.
Котлета по-киевски
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 140 г куриного филе
- 35 г сливочного масла
- 30 г льезона (жидкая смесь яиц и молока)
- 10 г панировочных сухарей
- Соль и перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Куриное филе тщательно отбейте.
Шаг 2. Подсолите сливочное масло и сформируйте колбаски.
Шаг 3. Аккуратно заверните масло в подготовленное куриное филе, сформируйте котлету.
Шаг 4. Панируйте готовую котлету: обваляйте в льезоне, затем в мелкой панировке.
Шаг 5. Дайте котлете отдохнуть 15-20 минут, затем пожарьте ее во фритюре или полу-фритюре минут 20-25 при температуре 160 градусов.
Перепелка с булгуром и яйцом пашот
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, «Кафе Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 90 г булгура
- 50 г тыквы
- 15 г вяленых помидоров
- 5 г кинзы
- лимонный сок – по вкусу
- соль, перец
- 15 г жареного лука порей
- 1 яйцо
Для тыквы:
- 500 г тыквы
- 400 г куриного бульона
- 70 г меда
- 50 г сливочного масла
- соль перец по вкусу
Для перепелки:
- 1 перепелка (300 г)
- 15 г сливочного масла
- 1 веточка тимьяна
- соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву очистите от кожи и семечек, нарежьте мелким кубиком и проварите в курином бульоне с медом. Добавьте соль, перец ,тимьян и сливочное масло. Варите до готовности.
Шаг 2. Перепелку необходимо избавить от каркаса (ребра и позвоночник), добавить соль, перец, тимьян, сливочное масло и готовить по технологии сувид 30 минут 63°-73°. В домашних условиях можете обжарить на сковороде с обеих сторон, пока не появится хрустящая, аппетитная корочка. После чего закройте сковороду крышкой и тушите еще 20 минут – до готовности.
Шаг 3. Булгур отварите. Сделайте яйцо пашот.
Шаг 4. Отваренную тыкву нарежьте кубиком и смешайте с готовым булгуром, добавьте вяленые помидоры, кинзу и сбрызните лимонным соком. Посолите, поперчите по вкусу.
Шаг 5. В центр тарелки выложите булгур, перепелку, гнездо из жареного лука порея поместите на булгур и сверху выложите яйцо пашот.
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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