Цыпленок «Аррабиата», шотландский пирог и еще 7 умопомрачительных рецептов с птицей

Что нужно на 4 порции:

200 г куриной грудки

250 г куриных бедер

150 г куриных крыльев

250 г сливочного масла

200 мл белого хереса (белое вино)

15 лисичек

20 г маринованных грибов (груздья, опята)

650 г картофеля

соль по вкусу

180 мл молока

трюфельная паста по вкусу

45 г лука шалот

Как приготовить:

Шаг 1. Курицу посолите и поперчите, обжарьте в сотейнике на сливочном масле, переверните и добавьте белый херес. Накройте крышкой, через 2 минуты достаньте крылья, через 5 минут – бедра, еще через 5 минут – грудки. Оставшуюся жидкость процедите – для соуса.

Шаг 2. Лисички обжарьте на сливочном масле, добавьте к ним крупно нарезанные маринованные грибы.

Шаг 3. Остывшие куски курицы отделите от костей. Снова обжарьте на кожице в сотейнике, на сливочном масле до красивого цвета, переверните и добавьте соус. Через 5 минут добавьте обжаренные грибы.

Шаг 4. Картофель отварите в мундире с тимьяном, чесноком и солью, затем очистите, и, пока он горячий, быстро протрите в пюре. Добавить в пюре соль, молоко, сливочное масло, трюфельную пасту и золотистый лук шалот.

Цыпленок «Аррабиата»

рецепт от шеф-повара Андрея Полещука, ресторан Italy на Большой Грузинской