Лечо из сладких перцев, пирог из вишни и другие оригинальные блюда из замороженных ягод и овощей

Что нужно:

350 г муки

2 ст. л. сахара

1 пакетик ванильного сахара или ванилина

5 ст. л. растительного масла

6 ст. л. ледяной воды

щепотка соли

щепотка соды (буквально на кончике ножа)

Для начинки:

250 г замороженной вишни

5 ст. л. сахара

1 ст. л. крахмала (берите картофельный, а не кукурузный)

Как приготовить:

Шаг 1. Вишню достаньте из холодильника и разморозьте. Когда она растает, смешайте ее с сахаром и крахмалом.

Шаг 2. Приготовьте тесто. Муку просейте горкой и аккуратно сделайте в центре углубление, в которое всыпьте соду, сахар и соль. Хорошо перемешайте.

Шаг 3. Влейте в муку воду и растительное масло. Замесите тесто, когда оно перестанет прилипать к рукам, заверните его в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. Тесто разделите на две части и раскатайте два пласта.

Шаг 5. Форму смажьте маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите в нее первый пласт теста. Обратите внимание, что тесто должно образовывать бортики. Выложите на него вишню и накройте сверху вторым пластом.

Шаг 6. Вилкой проколите пирог посередине и в нескольких местах, затем смажьте растительным маслом, слегка посыпьте сахаром (по желанию) и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте в течение 35 минут.

Запеканка из замороженных баклажанов

Время приготовления: 1 час

Сложность: 3 из 10