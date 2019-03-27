Лечо из сладких перцев, пирог из вишни и другие оригинальные блюда из замороженных ягод и овощей

Готовятся такие блюда легко и просто, и в то же время они гораздо полезнее традиционного фастфуда с доставкой на дом. К тому же в замороженных овощах и фруктах сохранился витаминный заряд, который так всем нам необходим вне зависимости от времени года.
Ягодный сорбет
Время приготовления: 15 минут + до 4 часов на заморозку
Сложность: 1 из 10
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 300 г замороженных ягод (малина, клубника, слива, смородина – в общем, берите любимые)
- 1 ст. л. лимонного сока
- 30 мл воды
- 50 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Ягоды отправьте в блендер, сюда же влейте воду и лимонный сок. Пробейте до состояния однородного пюре.
Шаг 2. Полученную массу влейте в специальные формочки для мороженого или в небольшие одноразовые стаканчики (лучше плоские). В середину формочек или стаканчиков воткните деревянные палочки и зафиксируйте их при помощи бумаги или фольги.
Шаг 3. Отправьте полученный сорбет в морозилку на 2-4 часа.
Пирог с замороженной вишней
Время приготовления: 50 минут
Сложность: 4 из 10
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 350 г муки
- 2 ст. л. сахара
- 1 пакетик ванильного сахара или ванилина
- 5 ст. л. растительного масла
- 6 ст. л. ледяной воды
- щепотка соли
- щепотка соды (буквально на кончике ножа)
Для начинки:
- 250 г замороженной вишни
- 5 ст. л. сахара
- 1 ст. л. крахмала (берите картофельный, а не кукурузный)
Как приготовить:
Шаг 1. Вишню достаньте из холодильника и разморозьте. Когда она растает, смешайте ее с сахаром и крахмалом.
Шаг 2. Приготовьте тесто. Муку просейте горкой и аккуратно сделайте в центре углубление, в которое всыпьте соду, сахар и соль. Хорошо перемешайте.
Шаг 3. Влейте в муку воду и растительное масло. Замесите тесто, когда оно перестанет прилипать к рукам, заверните его в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
Шаг 4. Тесто разделите на две части и раскатайте два пласта.
Шаг 5. Форму смажьте маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите в нее первый пласт теста. Обратите внимание, что тесто должно образовывать бортики. Выложите на него вишню и накройте сверху вторым пластом.
Шаг 6. Вилкой проколите пирог посередине и в нескольких местах, затем смажьте растительным маслом, слегка посыпьте сахаром (по желанию) и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте в течение 35 минут.
Запеканка из замороженных баклажанов
Время приготовления: 1 час
Сложность: 3 из 10
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 250 г макарон
- 500 г замороженных баклажанов
- 2 свежих помидора
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 120 г сметаны
- 100 г сыра твердых сортов
- оливковое масло
- соль, перец, приправы – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Баклажаны разморозьте, важно, чтобы из них вышла вся лишняя жидкость.
Шаг 2. Макароны отварите до состояния аль денте.
Шаг 3. Помидоры нарежьте кубиками, баклажаны – кольцами. Лук очистите и нашинкуйте.
Шаг 4. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Спассируйте лук до золотистого цвета, отправьте к нему овощи, посолите, поперчите, добавьте приправы и тушите в течение 5 минут.
Шаг 5. Противень смажьте небольшим количеством масла, выложите на него макароны, затем – овощи, сверху распределите сметану и сыр. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке не более получаса.
Лечо из замороженных перцев
Время приготовления: 30 минут
Сложность: 2 из 10
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 1 кг замороженного болгарского перца
- 1 кг домашнего пюре из томатов (можно обойтись и покупным)
- специи, соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Достаньте замороженные перцы из холодильника и дайте им оттаять. Если вы замораживали их целиком, не удаляя сердцевину, сделайте это сейчас. Затем тщательно промойте их.
Шаг 2. Нарежьте перец тонкими полосками или средними квадратиками (как вам больше нравится).
Шаг 3. Томатное пюре вылейте в кастрюлю и уварите его. Добавьте перец, посолите, поперчите. Доведите до кипения.
Шаг 4. Добавьте специи по вкусу и варите 10 минут. Затем разложите блюдо по баночкам и закройте герметичными крышками.
Живите и ешьте вкусно!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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