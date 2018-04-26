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Одни любят чизкейки, другие - нет. Этот рецепт для первых. Попробуйте чизкейк в необычной подаче и с интересным вкусом. А рецептом поделитс с нами Кафе Дружба. Мануфактура еды и шеф-кондитер Алексей Кондрашкин.

Вам понадобится:

  • Йогуртовый мусс (4 порции):
  • Сливки 38% 200 г
  • Сливочный сыр 110 г
  • Сахар 120 г
  • Йогурт 250 г
  • Желатин 35 г

Мармеладная начинка:

  • Пюре ягодное 500 г
  • Вода 150 г
  • Сахар 100 г
  • Пектин 10 г
  • Агар-агар 5 г

Для глазури:

  • Вода 200 г
  • Желатин 30 г
  • Сироп глюкозы 70 г
  • Глазурь желейная Новогель нейтральная 100 г
  • Сахар 150 г
  • Шоколад белый 500 г

Для бисквита:

  • Мука 200 г
  • Масло сливочное 200 г
  • Сахар 200 г
  • Яйца 6 шт
  • Разрыхлитель 10 г

Для украшения:

  • Малина 30 г
  • Клубника 30 г
  • Голубика 30 г
  • Мандарин 60 г
  • Фисташковая крошка 8 г

Приготовление:

Сделать мармелад: все ингредиенты для мармелада перемешать, варить до консистенции, напоминающей густой кисель. Разлить по формам, заморозить. Сделать корж: масло сливочное соединить с сахаром, взбить до бела, затем добавить яйца по 1 штуке, тщательно взбивая. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Выложить массу на противень ровным слоем и выпекать в разогретой духовке до 170 градусов в течение 8 минут. Сделать глазурь: воду соединить с сахаром, сиропом глюкозы, нейтральным гелем и довести до кипения. Затем влить в шоколад, размешать, добавить желатин, добавить пищевой краситель на ваше усмотрение и процедить. Сделать йогуртовый мусс: сливочный сыр соединить с сахаром, немного размять. Затем добавить сливки и йогурт, взбить в миксере до пышности. В пышную массу добавить желатин, тщательно перемешать.

Фото: архив ресторана

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