Вам понадобится:
- Йогуртовый мусс (4 порции):
- Сливки 38% 200 г
- Сливочный сыр 110 г
- Сахар 120 г
- Йогурт 250 г
- Желатин 35 г
Мармеладная начинка:
- Пюре ягодное 500 г
- Вода 150 г
- Сахар 100 г
- Пектин 10 г
- Агар-агар 5 г
Для глазури:
- Вода 200 г
- Желатин 30 г
- Сироп глюкозы 70 г
- Глазурь желейная Новогель нейтральная 100 г
- Сахар 150 г
- Шоколад белый 500 г
Для бисквита:
- Мука 200 г
- Масло сливочное 200 г
- Сахар 200 г
- Яйца 6 шт
- Разрыхлитель 10 г
Для украшения:
- Малина 30 г
- Клубника 30 г
- Голубика 30 г
- Мандарин 60 г
- Фисташковая крошка 8 г
Приготовление:
Сделать мармелад: все ингредиенты для мармелада перемешать, варить до консистенции, напоминающей густой кисель. Разлить по формам, заморозить. Сделать корж: масло сливочное соединить с сахаром, взбить до бела, затем добавить яйца по 1 штуке, тщательно взбивая. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Выложить массу на противень ровным слоем и выпекать в разогретой духовке до 170 градусов в течение 8 минут. Сделать глазурь: воду соединить с сахаром, сиропом глюкозы, нейтральным гелем и довести до кипения. Затем влить в шоколад, размешать, добавить желатин, добавить пищевой краситель на ваше усмотрение и процедить. Сделать йогуртовый мусс: сливочный сыр соединить с сахаром, немного размять. Затем добавить сливки и йогурт, взбить в миксере до пышности. В пышную массу добавить желатин, тщательно перемешать.
Фото: архив ресторана