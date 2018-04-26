Вам понадобится:

Йогуртовый мусс (4 порции):

Сливки 38% 200 г

Сливочный сыр 110 г

Сахар 120 г

Йогурт 250 г

Желатин 35 г

Мармеладная начинка:

Пюре ягодное 500 г

Вода 150 г

Сахар 100 г

Пектин 10 г

Агар-агар 5 г

Для глазури:

Вода 200 г

Желатин 30 г

Сироп глюкозы 70 г

Глазурь желейная Новогель нейтральная 100 г

Сахар 150 г

Шоколад белый 500 г

Для бисквита:

Мука 200 г

Масло сливочное 200 г

Сахар 200 г

Яйца 6 шт

Разрыхлитель 10 г

Для украшения:

Малина 30 г

Клубника 30 г

Голубика 30 г

Мандарин 60 г

Фисташковая крошка 8 г

Приготовление:

Сделать мармелад: все ингредиенты для мармелада перемешать, варить до консистенции, напоминающей густой кисель. Разлить по формам, заморозить. Сделать корж: масло сливочное соединить с сахаром, взбить до бела, затем добавить яйца по 1 штуке, тщательно взбивая. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Выложить массу на противень ровным слоем и выпекать в разогретой духовке до 170 градусов в течение 8 минут. Сделать глазурь: воду соединить с сахаром, сиропом глюкозы, нейтральным гелем и довести до кипения. Затем влить в шоколад, размешать, добавить желатин, добавить пищевой краситель на ваше усмотрение и процедить. Сделать йогуртовый мусс: сливочный сыр соединить с сахаром, немного размять. Затем добавить сливки и йогурт, взбить в миксере до пышности. В пышную массу добавить желатин, тщательно перемешать.

Фото: архив ресторана