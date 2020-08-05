Чаудер, гаспачо с клубникой и еще 6 рецептов холодных супов, которые хороши в любую погоду
Гаспачо с клубникой
Рецепт от бренд-шефа Тициано Казило, сеть пиццерий Scrocchiarella
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 260 г помидоров
- 20 г красного лука
- ½ зубчика чеснока
- 2 клубники
- 20 г сыра буррата
- Базилик свежий — на украшение
- 1 г соуса табаско
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
- 2 г сахара
- 5 г оливкового масла
- 6 г крем-бальзамика
Как приготовить:
Шаг 1. Помидоры, лук, чеснок, соус табаско, соль и перец пробейте в блендере.
Шаг 2. Перелейте суп в тарелку. Сверху выложите буррату, украсьте ягодами клубники, базиликом, крем-бальзамиком. Взбрызните оливковым маслом.
Холодный манговый суп с форелью, голубикой и базиликом
Рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, ресторан «Черетто Море»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 2 порции:
- 300 г мангового пюре
- 100 г филе форели
- 1 ст. л. фреша лайма
- 10 г базилика
- 5 г голубики
- 2 г оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Что нужно:
Шаг 1. Филе форели порежьте на крупные кубики. Посолите. Быстро обжарьте на разогретой сковороде.
Шаг 2. В глубокую емкость переложите манговое пюре, добавьте свежий сок лайма. Перемешайте.
Шаг 3. Пюре перелейте в глубокие тарелки. Выложите обжаренные кусочки рыбы. Украсьте ягодами голубики и листиками базилика. Посолите по вкусу, капните несколько капель оливкового масла.
Чаудер
Рецепт от Романа Редмана, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 300 г филе трески
- 100 г копченого бекона
- 100 г репчатого лука
- 200 г картофеля
- 1 л рыбного бульона
- 150 мл белого сухого вина
- 50 г чеснока
- 50 г лука порей
- 100 г консервированной кукурузы
- 30 мл тайского рыбного соуса
- 500 мл сливок 22%
- 100 г пшеничной муки
- петрушка
- морской коктейль
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте и обжарьте бекон в сотейнике до золотистого цвета. Мелко нарубите репчатый лук, лук порей и чеснок, и добавьте к бекону. Добавьте несколько ложек консервированной кукурузы.
Шаг 2. Нарежьте картошку кубиками. Влейте в сотейник вино. Пока оно не выпарилось, добавьте картошку. Когда вино выпарилось, влейте рыбный бульон, добавьте жирные сливки. Нарежьте филе трески кубиками и добавьте в суп, следом — коктейль из морепродуктов и тайский рыбный соус с мелко нарубленным чесноком. Для густоты добавьте ложку муки.
Шаг 3. Охладите, при подаче украсьте суп мелко нарубленной петрушкой.
Гаспачо с персиками
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 г томатов
- 250 г слабосоленых томатов
- 100 г печеного болгарского перца
- 100 г красного лука
- 140 г огурцов
- 250 г персиков
- 90 мл оливкового масла
- 20 мл хересного уксуса
- Соль/перец белый по вкусу
Как приготовить:
Все овощи помойте, нарежьте ломтиками, соедините в одной миске и оставьте на ночь настаиваться в холодильник. Утром пробейте блендером, подавайте холодным с нарезанными персиками.
Холодный суп из свеклы с мангольдом и перепелиным яйцом
Рецепт от шеф-повара Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г лука
- 100 г моркови
- 500 г свеклы
- 100 г картофеля
- 40 мл уксуса
- 40 г томатной пасты
- Зелень – по вкусу
- 2 лавровых листа
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Свеклу потушите с уксусом и томатной пастой.
Шаг 2. Лук и морковь нашинкуйте и обжарьте на сковороде на оливковом масле.
Шаг 3. Свеклу, лук и морковь переложите в кастрюлю с водой. Добавьте заранее нарезанный картофель, лавровые листочки и варите до готовности.
Шаг 4. Посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей украсьте блюдо свежим огурцом, перепелиным яйцом и мангольдом.
Свекольник
Рецепт от Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 500 г свеклы
- 80 г говяжьего языка
- 80 г свежих огурцов
- 50 г столового хрена
- 5 перепелиных яиц
- 60 г редиса
- 10 г свежей зелени
- 80 г сметаны 20%
Как приготовить:
Шаг 1. Запеките свеклу в фольге с оливковым маслом, солью и перцем приблизительно 35-40 минут при температуре 180-200 градусов. Почистите и нарежьте соломкой. Залейте холодной водой, добавьте хрен, сахар, соль и уксус по вкусу, и отправьте свекольник в холодильник.
Шаг 2. Свежие огурцы, редис и говяжий язык нарежьте тонкой соломкой. Перепелиные яйца отварите и разрежьте на половинки. Мелко нарубите зеленый лук. Все ингредиенты смешайте в глубокой тарелке и залейте свекольником.
Окрошка на сыворотке
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г редиса
- 400 г огурцов
- 100 г отварной говядины
- 100 г отварного говяжьего языка
- 2 яйца
- 300 г молодого картофеля
Для заправки:
- 1,5 л коровьей сыворотки
- 60 г горчицы
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Картофель посолите, поперчите и запеките в мундире в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут. Яйца предварительно сварите вкрутую.
Шаг 2. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарежьте средним кубиком.
Шаг 3. Нарезанные овощи и мясо разложите по тарелкам, залейте их сывороткой, добавьте горчицу и соль по вкусу. Отдельно подавайтк печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.
Гаспачо с кавказским сыром
Рецепт от шеф-повара Александра Семенова, ресторан Maer
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 300 г томатов
- 50 г огурцов
- 20 г стебля сельдерея
- 10 г красного репчатого лука
- 2,5 г чеснока
- 100 г сладкого перца
- 10 мл оливкового масла Extra virgin
- Соль, перец – по вкусу
- 5 г сахара
- 20 г кавказского сыра
- 10 г сладкого перца
- 10 мл зеленого масла
- 10 г огурцов
- 4 кубика льда
Для зеленого масла:
- 10 мл оливкового масла
- Петрушка, базилик, тимьян
Как приготовить:
Шаг 1. Заморозьте кубики льда. Добавьте в овощи оливковое масло, соль, перец и сахар. Пробейте все в блендере до кремообразного состояния. Затем процедите через крупное сито и охладите. Шаг 2. Для зеленого масла мелко порубите зелень, смешайте с оливковым маслом.
Шаг 3. Сыр порежьте кубиками. Сладкий перец и красный лук – мелкими кубиками.
Шаг 4. В глубокую тарелку выложите порезанные овощи, брынзу, кубики льда. Залейте супом. Добавьте зеленое масло.
Фото: pexels, предоставлены ресторанами
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