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Чаудер, гаспачо с клубникой и еще 6 рецептов холодных супов, которые хороши в любую погоду

Холодные супы – идеальное блюдо для лета и начала осени. Легкие и вместе с тем питательные, бодрящие и сытные, они прекрасно утоляют голод и при этом не оставляют чувства тяжести, что особенно важно в теплую погоду. Если вы действительно любите такие супы, редакция Passion.ru делится с вами 8 вкусными рецептами этого блюда от ведущих шеф-поваров российских ресторанов, которые, впрочем, невероятно просты в приготовлении.

Гаспачо с клубникой

Рецепт от бренд-шефа Тициано Казило, сеть пиццерий Scrocchiarella

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 260 г помидоров
  • 20 г красного лука
  • ½ зубчика чеснока
  • 2 клубники
  • 20 г сыра буррата
  • Базилик свежий — на украшение
  • 1 г соуса табаско
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • 2 г сахара
  • 5 г оливкового масла
  • 6 г крем-бальзамика

Как приготовить:

Шаг 1. Помидоры, лук, чеснок, соус табаско, соль и перец пробейте в блендере.

Шаг 2. Перелейте суп в тарелку. Сверху выложите буррату, украсьте ягодами клубники, базиликом, крем-бальзамиком. Взбрызните оливковым маслом.

Холодный манговый суп с форелью, голубикой и базиликом

Рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, ресторан «Черетто Море»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 2 порции:

  • 300 г мангового пюре
  • 100 г филе форели
  • 1 ст. л. фреша лайма
  • 10 г базилика
  • 5 г голубики
  • 2 г оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу

Что нужно:

Шаг 1. Филе форели порежьте на крупные кубики. Посолите. Быстро обжарьте на разогретой сковороде.

Шаг 2. В глубокую емкость переложите манговое пюре, добавьте свежий сок лайма. Перемешайте.

Шаг 3. Пюре перелейте в глубокие тарелки. Выложите обжаренные кусочки рыбы. Украсьте ягодами голубики и листиками базилика. Посолите по вкусу, капните несколько капель оливкового масла.

Чаудер

Рецепт от Романа Редмана, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 300 г филе трески
  • 100 г копченого бекона
  • 100 г репчатого лука
  • 200 г картофеля
  • 1 л рыбного бульона
  • 150 мл белого сухого вина
  • 50 г чеснока
  • 50 г лука порей
  • 100 г консервированной кукурузы
  • 30 мл тайского рыбного соуса
  • 500 мл сливок 22%
  • 100 г пшеничной муки
  • петрушка
  • морской коктейль

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте и обжарьте бекон в сотейнике до золотистого цвета. Мелко нарубите репчатый лук, лук порей и чеснок, и добавьте к бекону. Добавьте несколько ложек консервированной кукурузы.

Шаг 2. Нарежьте картошку кубиками. Влейте в сотейник вино. Пока оно не выпарилось, добавьте картошку. Когда вино выпарилось, влейте рыбный бульон, добавьте жирные сливки. Нарежьте филе трески кубиками и добавьте в суп, следом — коктейль из морепродуктов и тайский рыбный соус с мелко нарубленным чесноком. Для густоты добавьте ложку муки.

Шаг 3. Охладите, при подаче украсьте суп мелко нарубленной петрушкой.

Гаспачо с персиками

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 500 г томатов
  • 250 г слабосоленых томатов
  • 100 г печеного болгарского перца
  • 100 г красного лука
  • 140 г огурцов
  • 250 г персиков
  • 90 мл оливкового масла
  • 20 мл хересного уксуса
  • Соль/перец белый по вкусу

Как приготовить:

Все овощи помойте, нарежьте ломтиками, соедините в одной миске и оставьте на ночь настаиваться в холодильник. Утром пробейте блендером, подавайте холодным с нарезанными персиками.

Холодный суп из свеклы с мангольдом и перепелиным яйцом

Рецепт от шеф-повара Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г лука
  • 100 г моркови
  • 500 г свеклы
  • 100 г картофеля
  • 40 мл уксуса
  • 40 г томатной пасты
  • Зелень – по вкусу
  • 2 лавровых листа
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Свеклу потушите с уксусом и томатной пастой.

Шаг 2. Лук и морковь нашинкуйте и обжарьте на сковороде на оливковом масле.

Шаг 3. Свеклу, лук и морковь переложите в кастрюлю с водой. Добавьте заранее нарезанный картофель, лавровые листочки и варите до готовности.

Шаг 4. Посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей украсьте блюдо свежим огурцом, перепелиным яйцом и мангольдом.

Свекольник

Рецепт от Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 500 г свеклы
  • 80 г говяжьего языка
  • 80 г свежих огурцов
  • 50 г столового хрена
  • 5 перепелиных яиц
  • 60 г редиса
  • 10 г свежей зелени
  • 80 г сметаны 20%

Как приготовить:

Шаг 1. Запеките свеклу в фольге с оливковым маслом, солью и перцем приблизительно 35-40 минут при температуре 180-200 градусов. Почистите и нарежьте соломкой. Залейте холодной водой, добавьте хрен, сахар, соль и уксус по вкусу, и отправьте свекольник в холодильник.

Шаг 2. Свежие огурцы, редис и говяжий язык нарежьте тонкой соломкой. Перепелиные яйца отварите и разрежьте на половинки. Мелко нарубите зеленый лук. Все ингредиенты смешайте в глубокой тарелке и залейте свекольником.

Окрошка на сыворотке

Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г редиса
  • 400 г огурцов
  • 100 г отварной говядины
  • 100 г отварного говяжьего языка
  • 2 яйца
  • 300 г молодого картофеля

Для заправки:

  • 1,5 л коровьей сыворотки
  • 60 г горчицы
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Картофель посолите, поперчите и запеките в мундире в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут. Яйца предварительно сварите вкрутую.

Шаг 2. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарежьте средним кубиком.

Шаг 3. Нарезанные овощи и мясо разложите по тарелкам, залейте их сывороткой, добавьте горчицу и соль по вкусу. Отдельно подавайтк печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.

Гаспачо с кавказским сыром

Рецепт от шеф-повара Александра Семенова, ресторан Maer

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 300 г томатов
  • 50 г огурцов
  • 20 г стебля сельдерея
  • 10 г красного репчатого лука
  • 2,5 г чеснока
  • 100 г сладкого перца
  • 10 мл оливкового масла Extra virgin
  • Соль, перец – по вкусу
  • 5 г сахара
  • 20 г кавказского сыра
  • 10 г сладкого перца
  • 10 мл зеленого масла
  • 10 г огурцов
  • 4 кубика льда

Для зеленого масла:

  • 10 мл оливкового масла
  • Петрушка, базилик, тимьян

Как приготовить:

Шаг 1. Заморозьте кубики льда. Добавьте в овощи оливковое масло, соль, перец и сахар. Пробейте все в блендере до кремообразного состояния. Затем процедите через крупное сито и охладите. Шаг 2. Для зеленого масла мелко порубите зелень, смешайте с оливковым маслом.

Шаг 3. Сыр порежьте кубиками. Сладкий перец и красный лук – мелкими кубиками.

Шаг 4. В глубокую тарелку выложите порезанные овощи, брынзу, кубики льда. Залейте супом. Добавьте зеленое масло.

Фото: pexels, предоставлены ресторанами

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