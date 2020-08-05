Чаудер, гаспачо с клубникой и еще 6 рецептов холодных супов, которые хороши в любую погоду

Что нужно:

300 г филе трески

100 г копченого бекона

100 г репчатого лука

200 г картофеля

1 л рыбного бульона

150 мл белого сухого вина

50 г чеснока

50 г лука порей

100 г консервированной кукурузы

30 мл тайского рыбного соуса

500 мл сливок 22%

100 г пшеничной муки

петрушка

морской коктейль

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте и обжарьте бекон в сотейнике до золотистого цвета. Мелко нарубите репчатый лук, лук порей и чеснок, и добавьте к бекону. Добавьте несколько ложек консервированной кукурузы.

Шаг 2. Нарежьте картошку кубиками. Влейте в сотейник вино. Пока оно не выпарилось, добавьте картошку. Когда вино выпарилось, влейте рыбный бульон, добавьте жирные сливки. Нарежьте филе трески кубиками и добавьте в суп, следом — коктейль из морепродуктов и тайский рыбный соус с мелко нарубленным чесноком. Для густоты добавьте ложку муки.

Шаг 3. Охладите, при подаче украсьте суп мелко нарубленной петрушкой.

Гаспачо с персиками

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE