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Чакапули

Это одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Основные ингредиенты чакапули это мясо молодого барана, тархун, алыча и белое вино. В Грузии готовят это блюдо ближе к концу лета, когда много тархуна и алычи.. Чакапули подают как в виде основного блюда, так и в виде супа. Ловите рецепт от ресторана Megobari.

Вам понадобится:

( на 5 персон )

  • баранина мякоть - 0,5 кг./ребро 0,5 кг.
  • сливы (алыча) - 200 грамм
  • тархун - 100 грамм
  • лук зеленый - 70 грамм
  • петрушка - 70 грамм
  • кинза - 70 грамм
  • острый зеленый перец - 25 грамм
  • вино белое - 1 литр
  • чеснок по вкусу
  • соль по вкусу

Приготовление:

Зелень, лук, чеснок и перец мелко рубим. Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем в казан мясо, нарезанную зелень, перец, лук, чеснок и сливы в несколько слоев, вливаем вино и солим по вкусу. Накрываем крышкой. Тушим на минимальном огне 1-1,5 часа

Фото: архив ресторана

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