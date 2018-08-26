Вам понадобится:
( на 5 персон )
- баранина мякоть - 0,5 кг./ребро 0,5 кг.
- сливы (алыча) - 200 грамм
- тархун - 100 грамм
- лук зеленый - 70 грамм
- петрушка - 70 грамм
- кинза - 70 грамм
- острый зеленый перец - 25 грамм
- вино белое - 1 литр
- чеснок по вкусу
- соль по вкусу
Приготовление:
Зелень, лук, чеснок и перец мелко рубим. Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем в казан мясо, нарезанную зелень, перец, лук, чеснок и сливы в несколько слоев, вливаем вино и солим по вкусу. Накрываем крышкой. Тушим на минимальном огне 1-1,5 часа
Фото: архив ресторана