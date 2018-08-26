Это одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Основные ингредиенты чакапули это мясо молодого барана, тархун, алыча и белое вино. В Грузии готовят это блюдо ближе к концу лета, когда много тархуна и алычи.. Чакапули подают как в виде основного блюда, так и в виде супа. Ловите рецепт от ресторана Megobari.