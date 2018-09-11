7 необычных рецептов чая для прохладной погоды

Чай «Черника — смородина» от кафе «Якитория»

Вам понадобится:

Пюре из черной смородины — 40 г

Пюре из черники — 60 г

Сироп «Гибискус» — 20 мл

Лимонный фреш — 10 мл

Черная смородина — 20 г

Ежевика — 15 г

Сахарный сироп — 30 мл

Цедра лимона — 5 г

Цедра апельсина — 5 г

Чай травяной — 260 мл

Приготовление:

Снять цедру с лимона и апельсина. Пюре из черной смородины и черники выложить на дно прозрачного чайника. Положить в чайник остальные ингредиенты, добавить сиропы, лимонный фреш и залить горячим травяным чаем. Дать настояться в течение 10 минут.

Тибетский чай от кафе «Якитория»