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7 необычных рецептов чая для прохладной погоды

Пока погода устаканится и осень возьмет верх над таким недолгим, но ярким летом, мы предлагаем нашим читательницам рецепты вкусных сезонных чаев, полезных и бодрящих. Пейте на здоровье!

Чай «Черника — смородина» от кафе «Якитория»

Вам понадобится:

  • Пюре из черной смородины — 40 г
  • Пюре из черники — 60 г
  • Сироп «Гибискус» — 20 мл
  • Лимонный фреш — 10 мл
  • Черная смородина — 20 г
  • Ежевика — 15 г
  • Сахарный сироп — 30 мл
  • Цедра лимона — 5 г
  • Цедра апельсина — 5 г
  • Чай травяной — 260 мл

Приготовление:

Снять цедру с лимона и апельсина. Пюре из черной смородины и черники выложить на дно прозрачного чайника. Положить в чайник остальные ингредиенты, добавить сиропы, лимонный фреш и залить горячим травяным чаем. Дать настояться в течение 10 минут.

Тибетский чай от кафе «Якитория»

Вам понадобится:

  • Сироп «Малина» — 20 мл
  • Малина — 26 г
  • Ежевика — 26 г
  • Травяной чай — 380 мл

Приготовление:

Малину и ежевику положить в прозрачный заварочный чайник. Добавить малиновый сироп. Залить горячим травяным чаем. Дать настояться в течение 10 минут.

Чай «Абрикос — морошка — облепиха» от кафе «Якитория»

Вам понадобится:

Абрикосовое пюре — 60 г

Пюре из морошки — 20 г

Облепиховое пюре — 30 г

Сироп из бузины — 10 мл

Сахарный сироп — 50 мл

Облепиха — 20 г

Малина — 21 г

Мята — 6 г

Фруктовый чай — 260 мл

Приготовление:

Абрикосовое, пюре из морошки и облепихи выложить на дно прозрачного чайника. Положить в чайник остальные ингредиенты, добавить сиропы и залить горячим фруктовым чаем. Дать настояться в течение 10 минут.

Чай «Вишня с орехами»

«Гранд Европейский Экспресс», менеджер Илья Жуков

Вам понадобится:

  • Пюре вишни — 100 г
  • Пюре малины — 70 г
  • Сироп «Лесной орех» — 80 г
  • Фреш лимонный — 20 г
  • Апельсин — 20 г

Приготовление:

Все ингредиенты положить во френч-пресс, залить кипятком и подогреть. Чай подается горячим.

Холодный чай «Ромашка с алоэ» ресторана «Сыроварня»

Вам понадобится:

  • Ромашковый чай — 2 г
  • Вода — 100 мл
  • Сок алоэ — 50 мл
  • Сахарный сироп — 20 мл
  • Лимонный сок — 10 мл
  • Лед
  • Соцветия ромашки

Приготовление:

Заварить крепкий чай. Остудить. В стакане смешать чай с соком алоэ и лимона, а также сахарным сиропом. Добавить лед. Перемешать. Украсить соцветиями ромашки.

Холодный чай с жасмином и лемонграсом от ресторана «БОК»

Вам понадобится:

  • Лемонграсс, настоянный на меде, — 50 мл
  • Жасминовый чай — 220 мл
  • Сок лимона — 30 мл
  • Лед — по вкусу
  • Лимон и мята — на украшение

Приготовление:

Крепко заварить жасминовый чай. Остудить. Смешать лемонграсс на меде, жасминовый чай и сок лимона. Добавить лед. Украсить лимоном и мятой.

Медово-цитрусовый холодный чай

От Валери Бертинелли, ведущей шоу «Домашняя еда от Валери»

Вам понадобится:

  • 7 пакетиков черного чая
  • 1 лимон
  • 2 лайма
  • ½ чашки меда
  • свежие листья мяты

Приготовление:

Залейте чайные пакетики кипятком и оставьте на 8 минут. Растворите мед в теплом чае. Охладите. Нарежьте лимон и лаймы тонкими кругами. Перелейте чай в кувшин, добавьте лед и цитрусовые. Украсьте мятой.

Фото: архив ресторанов

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