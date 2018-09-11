7 необычных рецептов чая для прохладной погоды

Чай «Черника — смородина» от кафе «Якитория»
Вам понадобится:
- Пюре из черной смородины — 40 г
- Пюре из черники — 60 г
- Сироп «Гибискус» — 20 мл
- Лимонный фреш — 10 мл
- Черная смородина — 20 г
- Ежевика — 15 г
- Сахарный сироп — 30 мл
- Цедра лимона — 5 г
- Цедра апельсина — 5 г
- Чай травяной — 260 мл
Приготовление:
Снять цедру с лимона и апельсина. Пюре из черной смородины и черники выложить на дно прозрачного чайника. Положить в чайник остальные ингредиенты, добавить сиропы, лимонный фреш и залить горячим травяным чаем. Дать настояться в течение 10 минут.
Тибетский чай от кафе «Якитория»
Вам понадобится:
- Сироп «Малина» — 20 мл
- Малина — 26 г
- Ежевика — 26 г
- Травяной чай — 380 мл
Приготовление:
Малину и ежевику положить в прозрачный заварочный чайник. Добавить малиновый сироп. Залить горячим травяным чаем. Дать настояться в течение 10 минут.
Чай «Абрикос — морошка — облепиха» от кафе «Якитория»
Вам понадобится:
Абрикосовое пюре — 60 г
Пюре из морошки — 20 г
Облепиховое пюре — 30 г
Сироп из бузины — 10 мл
Сахарный сироп — 50 мл
Облепиха — 20 г
Малина — 21 г
Мята — 6 г
Фруктовый чай — 260 мл
Приготовление:
Абрикосовое, пюре из морошки и облепихи выложить на дно прозрачного чайника. Положить в чайник остальные ингредиенты, добавить сиропы и залить горячим фруктовым чаем. Дать настояться в течение 10 минут.
Чай «Вишня с орехами»
«Гранд Европейский Экспресс», менеджер Илья Жуков
Вам понадобится:
- Пюре вишни — 100 г
- Пюре малины — 70 г
- Сироп «Лесной орех» — 80 г
- Фреш лимонный — 20 г
- Апельсин — 20 г
Приготовление:
Все ингредиенты положить во френч-пресс, залить кипятком и подогреть. Чай подается горячим.
Холодный чай «Ромашка с алоэ» ресторана «Сыроварня»
Вам понадобится:
- Ромашковый чай — 2 г
- Вода — 100 мл
- Сок алоэ — 50 мл
- Сахарный сироп — 20 мл
- Лимонный сок — 10 мл
- Лед
- Соцветия ромашки
Приготовление:
Заварить крепкий чай. Остудить. В стакане смешать чай с соком алоэ и лимона, а также сахарным сиропом. Добавить лед. Перемешать. Украсить соцветиями ромашки.
Холодный чай с жасмином и лемонграсом от ресторана «БОК»
Вам понадобится:
- Лемонграсс, настоянный на меде, — 50 мл
- Жасминовый чай — 220 мл
- Сок лимона — 30 мл
- Лед — по вкусу
- Лимон и мята — на украшение
Приготовление:
Крепко заварить жасминовый чай. Остудить. Смешать лемонграсс на меде, жасминовый чай и сок лимона. Добавить лед. Украсить лимоном и мятой.
Медово-цитрусовый холодный чай
От Валери Бертинелли, ведущей шоу «Домашняя еда от Валери»
Вам понадобится:
- 7 пакетиков черного чая
- 1 лимон
- 2 лайма
- ½ чашки меда
- свежие листья мяты
Приготовление:
Залейте чайные пакетики кипятком и оставьте на 8 минут. Растворите мед в теплом чае. Охладите. Нарежьте лимон и лаймы тонкими кругами. Перелейте чай в кувшин, добавьте лед и цитрусовые. Украсьте мятой.
Фото: архив ресторанов