Бургер с котлетой из нута
Не можете отказаться от фастфуда? Попробуйте ЗОЖ-фуд от шеф-повара ресторана Pate&Co Виталия Ковалева.
Вам понадобится:
- Вегетарианская булка — 1 шт.
- Помидоры — 50 г
- Лук красный — 10 г
- Огурец маринованный — 15 г
- Соус чипотле — 10 г
- Салат айсберг — 20 г
- Картофель фри — 120 г
- Котлеты из нута — 130 г
- Соус к картофелю фри — 30 г
- Растительное масло — 20 г
К картофелю фри можно подать соус тартар:
- Огурец маринованный — 50 г
- Соус ворчестер — 20 г
- Укроп — 10 г
- Постный майонез — 370 г
- Перец черный — 2 г
Котлеты из нута:
Нут (450 г) замочить на сутки, затем отварить до готовности, добавив соль и перец. Лук (300 г) и чеснок (15 г) обжарить на растительном масле, добавить карри (10 г). Полученную смесь вместе с нутом прокрутить через мясорубку и добавить соль, перец. Одну из половинок булочки смазать соусом чипотле, затем выложить котлету, маринованный огурец, салат айсберг, помидор, лук и закрыть «крышкой» оставшейся половинки булочки.
Фото: архив ресторана
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