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Не можете отказаться от фастфуда? Попробуйте ЗОЖ-фуд от шеф-повара ресторана Pate&Co Виталия Ковалева.

Вам понадобится:

  • Вегетарианская булка — 1 шт.
  • Помидоры — 50 г
  • Лук красный — 10 г
  • Огурец маринованный — 15 г
  • Соус чипотле — 10 г
  • Салат айсберг — 20 г
  • Картофель фри — 120 г
  • Котлеты из нута — 130 г
  • Соус к картофелю фри — 30 г
  • Растительное масло — 20 г

К картофелю фри можно подать соус тартар:

  • Огурец маринованный — 50 г
  • Соус ворчестер — 20 г
  • Укроп — 10 г
  • Постный майонез — 370 г
  • Перец черный — 2 г

Котлеты из нута:

Нут (450 г) замочить на сутки, затем отварить до готовности, добавив соль и перец. Лук (300 г) и чеснок (15 г) обжарить на растительном масле, добавить карри (10 г). Полученную смесь вместе с нутом прокрутить через мясорубку и добавить соль, перец. Одну из половинок булочки смазать соусом чипотле, затем выложить котлету, маринованный огурец, салат айсберг, помидор, лук и закрыть «крышкой» оставшейся половинки булочки.

Фото: архив ресторана

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