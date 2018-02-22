Вам понадобится:

Вегетарианская булка — 1 шт.

Помидоры — 50 г

Лук красный — 10 г

Огурец маринованный — 15 г

Соус чипотле — 10 г

Салат айсберг — 20 г

Картофель фри — 120 г

Котлеты из нута — 130 г

Соус к картофелю фри — 30 г

Растительное масло — 20 г

К картофелю фри можно подать соус тартар:

Огурец маринованный — 50 г

Соус ворчестер — 20 г

Укроп — 10 г

Постный майонез — 370 г

Перец черный — 2 г

Котлеты из нута:

Нут (450 г) замочить на сутки, затем отварить до готовности, добавив соль и перец. Лук (300 г) и чеснок (15 г) обжарить на растительном масле, добавить карри (10 г). Полученную смесь вместе с нутом прокрутить через мясорубку и добавить соль, перец. Одну из половинок булочки смазать соусом чипотле, затем выложить котлету, маринованный огурец, салат айсберг, помидор, лук и закрыть «крышкой» оставшейся половинки булочки.

Фото: архив ресторана