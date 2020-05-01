Брокколи на гриле, корейка ягненка и еще 4 варианта шашлыков, которые легко приготовить дома
Шашлык из курицы
Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г куриного филе
- 20 г сметаны
- 30 г томатов в собственном соку
- 2 г паприки
- 5 г копченой красной аджики
Как приготовить:
Шаг 1. Куриное филе замаринуйте в сметане, томатах в собственном соку, паприке и аджике. Оставьте на 2-3 часа (или на ночь).
Шаг 2. Нарежьте мясо на кусочки весом в 50 г.
Шаг 3. На предварительно подготовленный гриль выложите мясо и жарьте до практически полной готовности. Затем смажьте мясо аджикой и жарьте еще 2 минуты.
Цветная капуста с рагу из томатов и оливками
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya House
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г цветной капусты
- 80 г пюре из цветной капусты
- 10 г оливкового масла
- 35 г соуса «Томатная сальса»
- 2 г свежей зелени
- 2 г соли
- 10 г лимонного сока
- 15 г сливочного масла
- 10 г оливок
- 2 г каперсов
Для соуса «Томатная сальса»:
- 30 г куриного бульона
- 20 г сливочного масла
- 5 г каперсов
- 20 г зеленых оливок
- 50 г оматов Соль, перец, чеснок – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус: томаты свежие натрите на терке, заправьте солью, перцем, чесноком по вкусу. Оливки мелко нарежьте– перемешайте с томатами. Добавьте куриный бульон, сливочное масло и каперсы.
Шаг 2. Цветную капусту необходимо сначала бланшировать, потом запечь в хоспере сбрызнув оливковым маслом, 6-8 минут. По готовности сделайте пюре из цветной капусты, которое готовится с добавлением сливочного масла и взбивается блендером.
Шаг 3. Цветную капусту из хоспера выложите на подушку из пюре, полейте соусом «Томатная сальса», сбрызните лимонным соком. Украсьте оливками и каперсами.
Корейка ягненка с печеными овощами
Рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г корейки ягненка
- 50 г картофельного пюре
- 100 г печеных овощей
- 20 г соуса «Жаркое»
- 3 г зеленых фрегул
- 3 г черных фрегул
- кресс-дайкон (по вкусу)
- уинза – по вкусу
- 20 г соуса с шиитаке
Для соуса «жаркое»:
- 20 г сливочного масла
- 1 ст. л. горчицы
- 2 ст. л. томатной пасты
- Перец красный молотый – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте соус «жаркое»: положите сливочное масло в сотейник, растопите на слабом огне, добавьте горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешайте – соус готов. Остудите.
Шаг 2. Замаринуйте корейку в соусе «жаркое» и шиитаке (желательно на 2-3 часа). Затем обжарьте на оливковом масле, остудите. Далее готовьте в духовке при температуре 62 градуса в течение 30 минут, затем обжарьте на гриле. Данный способ приготовления описан для прожарки medium rare. Подавайте с картофельным пюре и печеными овощами, украсив зеленью.
Баклажан со сладким мисо и греческим йогуртом
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya House
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 175 г баклажанов
- 2 г пищевой соли
- 1 г любимой приправы
- 0,5 г орехов пекан
- 10 г свежего лайма
- 24 г соуса «Чили тайский»
- 40 г йогурта
- 16 г соуса мисо
Для приготовления соуса мисо:
- 10 г мисо пасты
- 5 мл рисового соуса
- 2 мл белого сухого вина
- 3 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус мисо: для этого соедините все ингредиенты. Шаг 2. Баклажан разрежьте вдоль напополам. Половинку баклажана запеките с мисо соусом и соусом тайский «сладкий» чили при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Подавайте с йогуртом, украсьте орехом пекан, цедрой лайма и приправой шичими.
Брокколи на гриле со страчателлой и соусом из фиников
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya House
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 140 г брокколи
- 80 г сыра страчателла
- 30 г финикового дрессинга
- 10 г базиликового масла
Для финикового дрессинга:
- 100 г фиников
- 40 мл винного красного уксуса
- 60 г оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте финиковый дрессинг, для этого все ингредиенты смешайте в блендере до однородной массы.
Шаг 2. Брокколи разберите на соцветия, бланшируйте в соленой воде, остудите, кинув в холодную воду со льдом.
Шаг 3. Брокколи посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и обжарьте на открытом огне или гриле. Подавайте с сыром страчателла и финиковым дрессингом, сбрызнув базиликовым маслом.
Шашлык из лосося
Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 300 г филе лосося
Для маринада:
- 10 г майонеза
- 1 г паприки
- 1 г черного перца горошком
- 10 г томатной пасты
- 5 г соли
- 5 г сока лимона
- 25 г зерен граната
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте маринад: смешайте все ингредиенты, выложите лосось в смесь, накройте крышкой, поставьте в холодильник и оставьте на 2-3 часа (лучше на ночь).
Шаг 2. Маринованную семгу жарьте на гриле в течение 15 минут. Украсьте долькой лимона, зернами граната, подавайте с соусом «Наршараб».
Хрустящие баклажаны на воке
Рецепт от команды ресторана «НаВолне»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 120 г баклажанов
- 50 г помидоров
- 60 г устричного соуса
- 70 г соуса «Сладкий чили»
- 10 г листьев кинзы
- 30 г крахмала
- 30 г устричного соуса
Как приготовить:
Шаг 1. Баклажан нарежьте на крупные кубики. Обваляйте их в устричном соусе, затем в крахмале и обжаривайте на воке в растительном масле.
Шаг 2. Соедините с крупнонарезанными томатами и заправьте соусом, для которого нужно смешать 30 г устричного соуса и 70 г соуса «Сладкий чили». Перед подачей украсить листьями кинзы.
Фото: depositphotos, предоставлены ресторанами
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