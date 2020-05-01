Брокколи на гриле, корейка ягненка и еще 4 варианта шашлыков, которые легко приготовить дома

Что нужно:

200 г куриного филе

20 г сметаны

30 г томатов в собственном соку

2 г паприки

5 г копченой красной аджики

Как приготовить:

Шаг 1. Куриное филе замаринуйте в сметане, томатах в собственном соку, паприке и аджике. Оставьте на 2-3 часа (или на ночь).

Шаг 2. Нарежьте мясо на кусочки весом в 50 г.

Шаг 3. На предварительно подготовленный гриль выложите мясо и жарьте до практически полной готовности. Затем смажьте мясо аджикой и жарьте еще 2 минуты.

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