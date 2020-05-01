passion.ru

Брокколи на гриле, корейка ягненка и еще 4 варианта шашлыков, которые легко приготовить дома

Майские праздники традиционно считаются открытием сезона шашлыков. Однако в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы: на все выходные дни продлен режим самоизоляции, потому пожарить мясо, рыбу или овощи на свежем воздухе вряд ли удастся. А если и удастся, то далеко не всем, ведь парки по-прежнему закрыты. Правда выход все равно есть. Можно пожарить шашлык дома – на сковородке, в духовке или на гриле. В новом обзоре на Passion.ru – 6 проверенных рецептов от известных российских шеф-поваров.

Шашлык из курицы

Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 г куриного филе
  • 20 г сметаны
  • 30 г томатов в собственном соку
  • 2 г паприки
  • 5 г копченой красной аджики

Как приготовить:

Шаг 1. Куриное филе замаринуйте в сметане, томатах в собственном соку, паприке и аджике. Оставьте на 2-3 часа (или на ночь).

Шаг 2. Нарежьте мясо на кусочки весом в 50 г.

Шаг 3. На предварительно подготовленный гриль выложите мясо и жарьте до практически полной готовности. Затем смажьте мясо аджикой и жарьте еще 2 минуты.

Цветная капуста с рагу из томатов и оливками

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya House

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 150 г цветной капусты
  • 80 г пюре из цветной капусты
  • 10 г оливкового масла
  • 35 г соуса «Томатная сальса»
  • 2 г свежей зелени
  • 2 г соли
  • 10 г лимонного сока
  • 15 г сливочного масла
  • 10 г оливок
  • 2 г каперсов

Для соуса «Томатная сальса»:

  • 30 г куриного бульона
  • 20 г сливочного масла
  • 5 г каперсов
  • 20 г зеленых оливок
  • 50 г оматов Соль, перец, чеснок – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус: томаты свежие натрите на терке, заправьте солью, перцем, чесноком по вкусу. Оливки мелко нарежьте– перемешайте с томатами. Добавьте куриный бульон, сливочное масло и каперсы.

Шаг 2. Цветную капусту необходимо сначала бланшировать, потом запечь в хоспере сбрызнув оливковым маслом, 6-8 минут. По готовности сделайте пюре из цветной капусты, которое готовится с добавлением сливочного масла и взбивается блендером.

Шаг 3. Цветную капусту из хоспера выложите на подушку из пюре, полейте соусом «Томатная сальса», сбрызните лимонным соком. Украсьте оливками и каперсами.

Корейка ягненка с печеными овощами

Рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 150 г корейки ягненка
  • 50 г картофельного пюре
  • 100 г печеных овощей
  • 20 г соуса «Жаркое»
  • 3 г зеленых фрегул
  • 3 г черных фрегул
  • кресс-дайкон (по вкусу)
  • уинза – по вкусу
  • 20 г соуса с шиитаке

Для соуса «жаркое»:

  • 20 г сливочного масла
  • 1 ст. л. горчицы
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • Перец красный молотый – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте соус «жаркое»: положите сливочное масло в сотейник, растопите на слабом огне, добавьте горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешайте – соус готов. Остудите.

Шаг 2. Замаринуйте корейку в соусе «жаркое» и шиитаке (желательно на 2-3 часа). Затем обжарьте на оливковом масле, остудите. Далее готовьте в духовке при температуре 62 градуса в течение 30 минут, затем обжарьте на гриле. Данный способ приготовления описан для прожарки medium rare. Подавайте с картофельным пюре и печеными овощами, украсив зеленью.

Баклажан со сладким мисо и греческим йогуртом

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya House

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 175 г баклажанов
  • 2 г пищевой соли
  • 1 г любимой приправы
  • 0,5 г орехов пекан
  • 10 г свежего лайма
  • 24 г соуса «Чили тайский»
  • 40 г йогурта
  • 16 г соуса мисо

Для приготовления соуса мисо:

  • 10 г мисо пасты
  • 5 мл рисового соуса
  • 2 мл белого сухого вина
  • 3 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус мисо: для этого соедините все ингредиенты. Шаг 2. Баклажан разрежьте вдоль напополам. Половинку баклажана запеките с мисо соусом и соусом тайский «сладкий» чили при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Подавайте с йогуртом, украсьте орехом пекан, цедрой лайма и приправой шичими.

Брокколи на гриле со страчателлой и соусом из фиников

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya House

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 140 г брокколи
  • 80 г сыра страчателла
  • 30 г финикового дрессинга
  • 10 г базиликового масла

Для финикового дрессинга:

  • 100 г фиников
  • 40 мл винного красного уксуса
  • 60 г оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте финиковый дрессинг, для этого все ингредиенты смешайте в блендере до однородной массы.

Шаг 2. Брокколи разберите на соцветия, бланшируйте в соленой воде, остудите, кинув в холодную воду со льдом.

Шаг 3. Брокколи посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и обжарьте на открытом огне или гриле. Подавайте с сыром страчателла и финиковым дрессингом, сбрызнув базиликовым маслом.

Шашлык из лосося

Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 300 г филе лосося

Для маринада:

  • 10 г майонеза
  • 1 г паприки
  • 1 г черного перца горошком
  • 10 г томатной пасты
  • 5 г соли
  • 5 г сока лимона
  • 25 г зерен граната

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте маринад: смешайте все ингредиенты, выложите лосось в смесь, накройте крышкой, поставьте в холодильник и оставьте на 2-3 часа (лучше на ночь).

Шаг 2. Маринованную семгу жарьте на гриле в течение 15 минут. Украсьте долькой лимона, зернами граната, подавайте с соусом «Наршараб».

Хрустящие баклажаны на воке

Рецепт от команды ресторана «НаВолне»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 120 г баклажанов
  • 50 г помидоров
  • 60 г устричного соуса
  • 70 г соуса «Сладкий чили»
  • 10 г листьев кинзы
  • 30 г крахмала
  • 30 г устричного соуса

Как приготовить:

Шаг 1. Баклажан нарежьте на крупные кубики. Обваляйте их в устричном соусе, затем в крахмале и обжаривайте на воке в растительном масле.

Шаг 2. Соедините с крупнонарезанными томатами и заправьте соусом, для которого нужно смешать 30 г устричного соуса и 70 г соуса «Сладкий чили». Перед подачей украсить листьями кинзы.

Фото: depositphotos, предоставлены ресторанами

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!