Рецепт наваристого супа от шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго».

Вам понадобится:

  • Бульон говяжий — 400 г
  • Уксус 9%-ный — 5 г
  • Масло сливочное — 5 г
  • Сахар — 4 г
  • Томатная паста ( 2-й концентрации) — 10 г
  • Перец болгарский — 10 г
  • Морковь — 10 г
  • Лук репчатый — 5 г
  • Масло растительное — 2 г
  • Чеснок мелко рубленый — 4 г
  • Лавровый лист — 0,5 г
  • Паприка красная — 0,5 г
  • Паприка острая — 0,2 г
  • Соль — 5 г
  • Капуста свежая — 30 г
  • Капуста квашеная — 30 г
  • Зелень — 2 г
  • Сметана — 50 г

Приготовление:

Морковь, лук, болгарский перец, свеклу и капусту нарезать тонкой соломкой. Чеснок мелко порубить. Нарезанные морковь, лук и болгарский перец пассеровать на растительном масле. Свеклу пассеровать на сливочном масле, добавить уксус, сахар, томатную пасту и тушить до готовности. В готовый кипящий бульон ввести нашинкованную капусту, довести до кипения, заложить готовую пассеровку из лука, моркови, перца. Перемешать, добавить тушеную свеклу, специи, зелень, рубленый чеснок. Борщ довести до кипения и снять с огня. Украсить зеленью. Подавать со сметаной.

Фото: архив ресторана