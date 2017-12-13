Борщ по-московски
Рецепт наваристого супа от шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго».
Вам понадобится:
- Бульон говяжий — 400 г
- Уксус 9%-ный — 5 г
- Масло сливочное — 5 г
- Сахар — 4 г
- Томатная паста ( 2-й концентрации) — 10 г
- Перец болгарский — 10 г
- Морковь — 10 г
- Лук репчатый — 5 г
- Масло растительное — 2 г
- Чеснок мелко рубленый — 4 г
- Лавровый лист — 0,5 г
- Паприка красная — 0,5 г
- Паприка острая — 0,2 г
- Соль — 5 г
- Капуста свежая — 30 г
- Капуста квашеная — 30 г
- Зелень — 2 г
- Сметана — 50 г
Приготовление:
Морковь, лук, болгарский перец, свеклу и капусту нарезать тонкой соломкой. Чеснок мелко порубить. Нарезанные морковь, лук и болгарский перец пассеровать на растительном масле. Свеклу пассеровать на сливочном масле, добавить уксус, сахар, томатную пасту и тушить до готовности. В готовый кипящий бульон ввести нашинкованную капусту, довести до кипения, заложить готовую пассеровку из лука, моркови, перца. Перемешать, добавить тушеную свеклу, специи, зелень, рубленый чеснок. Борщ довести до кипения и снять с огня. Украсить зеленью. Подавать со сметаной.
Фото: архив ресторана