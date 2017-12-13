Рецепт наваристого супа от шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго».

Вам понадобится:

Бульон говяжий — 400 г

Уксус 9%-ный — 5 г

Масло сливочное — 5 г

Сахар — 4 г

Томатная паста ( 2-й концентрации) — 10 г

Перец болгарский — 10 г

Морковь — 10 г

Лук репчатый — 5 г

Масло растительное — 2 г

Чеснок мелко рубленый — 4 г

Лавровый лист — 0,5 г

Паприка красная — 0,5 г

Паприка острая — 0,2 г

Соль — 5 г

Капуста свежая — 30 г

Капуста квашеная — 30 г

Зелень — 2 г

Сметана — 50 г

Приготовление:

Морковь, лук, болгарский перец, свеклу и капусту нарезать тонкой соломкой. Чеснок мелко порубить. Нарезанные морковь, лук и болгарский перец пассеровать на растительном масле. Свеклу пассеровать на сливочном масле, добавить уксус, сахар, томатную пасту и тушить до готовности. В готовый кипящий бульон ввести нашинкованную капусту, довести до кипения, заложить готовую пассеровку из лука, моркови, перца. Перемешать, добавить тушеную свеклу, специи, зелень, рубленый чеснок. Борщ довести до кипения и снять с огня. Украсить зеленью. Подавать со сметаной.

Фото: архив ресторана