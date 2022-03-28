Блюдо недели: сибас по-китайски — для тех, кто жить не может без рыбы

Что нужно на 1 порцию:

1 сибас

200 г пророщенной сои

1 ч. л. черного перца

1 ч. л. красного молотого перца

1 ст. л. рисового вина

1 яйцо

2 ст. л. кукурузного крахмала

30 г имбиря

40 г зеленого лука

5 стручков сушеного перца чили

1 ст. л. сычуаньского перца

300 мл растительного масла

1 ч. л. соли

Как приготовить:

Шаг 1. Сибаса очистите, отделите филе от тушки, удалите мелкие реберные кости.

Шаг 2. Приготовьте маринад. Смешайте крахмал, красный и сычуаньский перец, ½ чайной ложки соли, рисовое вино, соевый соус и яичный белок. Выложите филе сибаса в маринад и оставьте промариноваться.

Шаг 3. Перья лука сверните в пучок и нарежьте тонкой стружкой.

Шаг 4. В сковороде разогрейте небольшое количество воды, добавьте соевый соус. Имбирь нарежьте тонкой соломкой. Выложите в сковороду ростки сои, лук и имбирь, добавьте еще немного воды при необходимости, посолите и поперчите. Протушите в течение трех-четырех минут. Затем накройте крышкой и готовьте еще две минуты.

Шаг 5. Аккуратно выложите замаринованное филе рыбы в сковороду на подушку из ростков сои и лука. Готовьте на пару, периодически переворачивая, около пяти минут до готовности. Затем снимите с огня.

Шаг 6. В сотейнике разогрейте растительное масло. Дождитесь, пока от масла начнет подниматься пар.

Шаг 7. На тарелку для подачи выложите овощи, сверху филе сибаса. На филе положите сушеный перец чили. Полейте блюдо раскаленным маслом.