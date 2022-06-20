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Блюдо недели: салат по-турецки с маринованной капустой – просто и пикантно

Летом нет ничего лучше салатов для утоления голода. Они быстро готовятся, низкокалорийны и, конечно же, очень вкусны. Но если вам надоели традиционные огурцы с помидорами, попробуйте сделать салат по-турецки. Он идеален для любителей пикантного вкуса. Записывайте рецепт!
Блюдо недели: салат по-турецки с маринованной капустой – просто и пикантно

Салат по-турецки с маринованной капустой

Рецепт от шеф-повара ресторана Eleven Явуза Ялвача

Что нужно:

  • 100 г маринованной капусты
  • 1 кочан салата айсберг
  • 1 красный сладкий перец
  • 1 огурец
  • 5 помидоров черри
  • ¼ лимона
  • пучок рукколы
  • горсть семян граната

Для маринованной капусты:

  • 1 головка краснокочанная капусты
  • 50 г соли

Для маринада:

  • 150 мл красного винного уксуса
  • 100 мл красного сухого вина
  • 1 л воды
  • 80 г сахара
  • 1 перец чили сушеный
  • 1 палочка корицы
  • 1 анис
  • 3 гвоздики
  • 1 ч. л. черного перца горошком

Для заправки:

  • 1 лимон
  • 30 мл оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Замаринуйте капусту. Нашинкуйте капусту и поместите в глубокую миску. Посыпьте солью и хорошо перемешайте. Оставить на 2 часа.

Шаг 2. Смешайте в кастрюле все ингредиенты для маринада. Доведите до кипения и перемешивайте до растворения сахара. Снимите с огня и остудите. Выложите капусту в банку и залейте холодным маринадом. Накройте крышкой и поставьте в прохладное место на 3 дня.

Шаг 3. Приготовьте салат. Порежьте на две половины салат айсберг, кружочками красный перец, слайсами огурец, помидоры черри на половинки, лимон слайсами.

Шаг 4. К овощам добавьте готовую маринованную капусту, рукколу, почистите гранат и добавьте горсть зерен.

Шаг 5. Заправьте салат выжатым лимоном и оливковым маслом.

Фото: архив пресс-служб

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