Блюдо недели: салат по-турецки с маринованной капустой – просто и пикантно
Салат по-турецки с маринованной капустой
Рецепт от шеф-повара ресторана Eleven Явуза Ялвача
Что нужно:
- 100 г маринованной капусты
- 1 кочан салата айсберг
- 1 красный сладкий перец
- 1 огурец
- 5 помидоров черри
- ¼ лимона
- пучок рукколы
- горсть семян граната
Для маринованной капусты:
- 1 головка краснокочанная капусты
- 50 г соли
Для маринада:
- 150 мл красного винного уксуса
- 100 мл красного сухого вина
- 1 л воды
- 80 г сахара
- 1 перец чили сушеный
- 1 палочка корицы
- 1 анис
- 3 гвоздики
- 1 ч. л. черного перца горошком
Для заправки:
- 1 лимон
- 30 мл оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Замаринуйте капусту. Нашинкуйте капусту и поместите в глубокую миску. Посыпьте солью и хорошо перемешайте. Оставить на 2 часа.
Шаг 2. Смешайте в кастрюле все ингредиенты для маринада. Доведите до кипения и перемешивайте до растворения сахара. Снимите с огня и остудите. Выложите капусту в банку и залейте холодным маринадом. Накройте крышкой и поставьте в прохладное место на 3 дня.
Шаг 3. Приготовьте салат. Порежьте на две половины салат айсберг, кружочками красный перец, слайсами огурец, помидоры черри на половинки, лимон слайсами.
Шаг 4. К овощам добавьте готовую маринованную капусту, рукколу, почистите гранат и добавьте горсть зерен.
Шаг 5. Заправьте салат выжатым лимоном и оливковым маслом.
Фото: архив пресс-служб