Блюдо недели: салат по-турецки с маринованной капустой – просто и пикантно

Что нужно:

100 г маринованной капусты

1 кочан салата айсберг

1 красный сладкий перец

1 огурец

5 помидоров черри

¼ лимона

пучок рукколы

горсть семян граната

Для маринованной капусты:

1 головка краснокочанная капусты

50 г соли

Для маринада:

150 мл красного винного уксуса

100 мл красного сухого вина

1 л воды

80 г сахара

1 перец чили сушеный

1 палочка корицы

1 анис

3 гвоздики

1 ч. л. черного перца горошком

Для заправки:

1 лимон

30 мл оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Замаринуйте капусту. Нашинкуйте капусту и поместите в глубокую миску. Посыпьте солью и хорошо перемешайте. Оставить на 2 часа.

Шаг 2. Смешайте в кастрюле все ингредиенты для маринада. Доведите до кипения и перемешивайте до растворения сахара. Снимите с огня и остудите. Выложите капусту в банку и залейте холодным маринадом. Накройте крышкой и поставьте в прохладное место на 3 дня.

Шаг 3. Приготовьте салат. Порежьте на две половины салат айсберг, кружочками красный перец, слайсами огурец, помидоры черри на половинки, лимон слайсами.

Шаг 4. К овощам добавьте готовую маринованную капусту, рукколу, почистите гранат и добавьте горсть зерен.

Шаг 5. Заправьте салат выжатым лимоном и оливковым маслом.