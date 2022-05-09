Блюдо недели: салат из лосося со сливочным кремом и яйцом

Что нужно на 1 порцию:

20 г микс-салата

30 г огурца

50 г слабосоленого лосося

8 г красного лука

40 г сырного крема Сremette

2 перепелиных яйца

20 г яблока су-вид

30 мл медово-имбирного соуса

3 г мяты

8 г щавелевого соуса

3 г миндаля (слайсы)

200 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. Перепелиные яйца отварите в течение 5 минут. Охладите в холодной воде и почистите. Нарежьте пополам.

Шаг 2. Яблоки выложите в вакуумный пакет и плотно закройтн. Налейте воду в мультиварку и нагрейте до 75 градусов, опустите пакет с яблоками. Время приготовления – 1,5 часа на режиме «мультиповар».

Шаг 3. Нарежьте огурец мелкими дольками. Лосось – слайсами. Лук – кольцами.

Шаг 4. Щавель помойте и измельчите в блендере. Выложите в соусник. Имбирь натрите на мелкой терке и смешайте с медом.

Шаг 5. Смешайте салатные листья, огурец и яблоки. Замешайте с сырным кремом, полейте щавелевым и медово-имбирным соусом. Выложите салат на тарелку. Сверху уложите слайсы лосося. При подаче украсьте слайсами из миндаля и листьями свежей мяты.