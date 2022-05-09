passion.ru
Рецепты
Сегодня в 09:00
1 мин.

Блюдо недели: салат из лосося со сливочным кремом и яйцом

Выходные – самое время попробовать приготовить что-нибудь вкусное. Если даже за городом хочется ресторанного шика и изысканного вкуса, попробуйте приготовить салат с лососем со сливочным кремом и яйцом по рецепту известного московского шефа. Поверьте, это очень вкусно и сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!
Блюдо недели: салат из лосося со сливочным кремом и яйцом

Салат из лосося со сливочным кремом и яйцом

Рецепт от шеф-повара Алексея Семенова, ресторан «Русский ПАБ»

Что нужно на 1 порцию:

  • 20 г микс-салата
  • 30 г огурца
  • 50 г слабосоленого лосося
  • 8 г красного лука
  • 40 г сырного крема Сremette
  • 2 перепелиных яйца
  • 20 г яблока су-вид
  • 30 мл медово-имбирного соуса
  • 3 г мяты
  • 8 г щавелевого соуса
  • 3 г миндаля (слайсы)
  • 200 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. Перепелиные яйца отварите в течение 5 минут. Охладите в холодной воде и почистите. Нарежьте пополам.

Шаг 2. Яблоки выложите в вакуумный пакет и плотно закройтн. Налейте воду в мультиварку и нагрейте до 75 градусов, опустите пакет с яблоками. Время приготовления – 1,5 часа на режиме «мультиповар».

Шаг 3. Нарежьте огурец мелкими дольками. Лосось – слайсами. Лук – кольцами.

Шаг 4. Щавель помойте и измельчите в блендере. Выложите в соусник. Имбирь натрите на мелкой терке и смешайте с медом.

Шаг 5. Смешайте салатные листья, огурец и яблоки. Замешайте с сырным кремом, полейте щавелевым и медово-имбирным соусом. Выложите салат на тарелку. Сверху уложите слайсы лосося. При подаче украсьте слайсами из миндаля и листьями свежей мяты.

Фото: архив пресс-служб

Новости партнеров
О чем говорят