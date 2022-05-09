Блюдо недели: салат из лосося со сливочным кремом и яйцом
Салат из лосося со сливочным кремом и яйцом
Рецепт от шеф-повара Алексея Семенова, ресторан «Русский ПАБ»
Что нужно на 1 порцию:
- 20 г микс-салата
- 30 г огурца
- 50 г слабосоленого лосося
- 8 г красного лука
- 40 г сырного крема Сremette
- 2 перепелиных яйца
- 20 г яблока су-вид
- 30 мл медово-имбирного соуса
- 3 г мяты
- 8 г щавелевого соуса
- 3 г миндаля (слайсы)
- 200 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. Перепелиные яйца отварите в течение 5 минут. Охладите в холодной воде и почистите. Нарежьте пополам.
Шаг 2. Яблоки выложите в вакуумный пакет и плотно закройтн. Налейте воду в мультиварку и нагрейте до 75 градусов, опустите пакет с яблоками. Время приготовления – 1,5 часа на режиме «мультиповар».
Шаг 3. Нарежьте огурец мелкими дольками. Лосось – слайсами. Лук – кольцами.
Шаг 4. Щавель помойте и измельчите в блендере. Выложите в соусник. Имбирь натрите на мелкой терке и смешайте с медом.
Шаг 5. Смешайте салатные листья, огурец и яблоки. Замешайте с сырным кремом, полейте щавелевым и медово-имбирным соусом. Выложите салат на тарелку. Сверху уложите слайсы лосося. При подаче украсьте слайсами из миндаля и листьями свежей мяты.
Фото: архив пресс-служб