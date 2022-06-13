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Блюдо недели: окрошка с говядиной, нутом и щавелем – для тех, кто любит на квасе

Наконец-то пришло долгожданное тепло, а вместе с ним и открылся сезон летних блюд, и в первую очередь окрошки. Не будем вести споры, как лучше — на кефире или на квасе, каждый выбирает вариант по душе. Но то, что именно окрошка — главное блюдо июня, сомнений не вызывает. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!