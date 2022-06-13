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Блюдо недели: окрошка с говядиной, нутом и щавелем – для тех, кто любит на квасе
Наконец-то пришло долгожданное тепло, а вместе с ним и открылся сезон летних блюд, и в первую очередь окрошки. Не будем вести споры, как лучше — на кефире или на квасе, каждый выбирает вариант по душе. Но то, что именно окрошка — главное блюдо июня, сомнений не вызывает. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!
Окрошка с говядиной, нутом и щавелем на квасе
Рецепт от Ильи Черкашина, шеф-повара ресторана Levantine
Что нужно на 6 порций:
- 150 г копченой говядины
- 50 г нута
- 50 г редиса
- 50 г огурца
- 3 перепелиных яйца
- 50 г зеленой редьки
- 50 г щавеля
- 50 г укропа
- 1 л кваса
- 1 ст. л. горчицы Соль — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Нут замочите на ночь. На следующий день слейте воду, промойте, варите в подсоленной воде 2 часа.
Шаг 2. Отварите перепелиные яйца. Говядину, огурцы, редис и редьку порежьте соломкой. Зелень порубите произвольно.
Шаг 3. В квасе разведите горчицу.
Шаг 4. В тарелку выложите овощи, зелень, нут, яйцо и говядину. Залейте квасом.
Фото: архив пресс-служб