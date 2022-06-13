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Блюдо недели: окрошка с говядиной, нутом и щавелем – для тех, кто любит на квасе

Наконец-то пришло долгожданное тепло, а вместе с ним и открылся сезон летних блюд, и в первую очередь окрошки. Не будем вести споры, как лучше — на кефире или на квасе, каждый выбирает вариант по душе. Но то, что именно окрошка — главное блюдо июня, сомнений не вызывает. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!
Блюдо недели: окрошка с говядиной, нутом и щавелем – для тех, кто любит на квасе

Окрошка с говядиной, нутом и щавелем на квасе

Рецепт от Ильи Черкашина, шеф-повара ресторана Levantine

Что нужно на 6 порций:

  • 150 г копченой говядины
  • 50 г нута
  • 50 г редиса
  • 50 г огурца
  • 3 перепелиных яйца
  • 50 г зеленой редьки
  • 50 г щавеля
  • 50 г укропа
  • 1 л кваса
  • 1 ст. л. горчицы Соль — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Нут замочите на ночь. На следующий день слейте воду, промойте, варите в подсоленной воде 2 часа.

Шаг 2. Отварите перепелиные яйца. Говядину, огурцы, редис и редьку порежьте соломкой. Зелень порубите произвольно.

Шаг 3. В квасе разведите горчицу.

Шаг 4. В тарелку выложите овощи, зелень, нут, яйцо и говядину. Залейте квасом.

Фото: архив пресс-служб

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