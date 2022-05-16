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Блюдо недели: курица, тушеная с овощами – для тех, кто любит быстро и просто

Весна – время, когда на приготовление еды хочется тратить минимальное количество времени. Но одними салатами и сам сыт не будешь, и семью не накормишь, потому мы решили поделиться с вами рецептом курицы с овощами, которую будем не жарить, а тушить. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!