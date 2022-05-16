Сегодня в 09:00
1 мин.
Блюдо недели: курица, тушеная с овощами – для тех, кто любит быстро и просто
Весна – время, когда на приготовление еды хочется тратить минимальное количество времени. Но одними салатами и сам сыт не будешь, и семью не накормишь, потому мы решили поделиться с вами рецептом курицы с овощами, которую будем не жарить, а тушить. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!
Курица, тушеная с овощами
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Что нужно:
- 300 г филе куриного бедра
- 100 мл куриного бульона
- 40 г лука
- 150 г моркови
- 40 г стебля сельдерея
- 40 г картофеля
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл белого вина
- 5 г тимьяна
- 10 г петрушки
- 20 мл оливкового масла холодного отжима Соль, перец, лавровый лист
Как приготовить:
Шаг 1. Обжарьте на оливковом масле куриное бедро, добавьте крупно нарезанные овощи, обжарьте.
Шаг 2. Влейте белое вино, добавьте тимьян, душистый перец, лавровый лист.
Шаг 3. Как только вино выпарится, влейте куриный бульон и томите без кипячения до готовности, в конце посыпьте петрушкой и добавьте оливковое масло холодного отжима.
Фото: архив пресс-служб