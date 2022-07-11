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Блюдо недели: холодный суп на мацони с зеленой аджикой
В жару нет ничего лучше холодных супов. Они легкие, сытные, очень вкусные и придутся по вкусу всем членам семьи. Если гаспачо уже немного надоел, а с щавелевыми щами не хочется возиться, можно попробовать приготовить более экзотический вариант блюда — с мацони. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.
Холодный суп на мацони с зеленой аджикой
Рецепт от Saperavi Cafe
Что нужно на 4 порции:
- 70 г куриного филе
- 50 г свежих огурцов
- 30 г редиса
- 10 г зеленого лука
- 10 г красного базилика
- 300 мл мацони
- 20 г зеленой аджики
- 2 перепелиных яйца
- 2 перца чили
- Соль, перец — по вкусу
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Как приготовить:
Шаг 1. Куриное филе отварите или пожарьте на гриле. Порежьте на небольшие кусочки.
Шаг 2. Овощи и зелень мелко порубите, перепелиные яйца отварите.
Шаг 3. К мацони добавьте 20 г огурцов и 20 г аджики. Хорошо перемешайте.
Шаг 4. Остальные ингредиенты разложите по тарелкам, залейте мацони с огурцами и аджикой, посолите.
Шаг 5. Украсьте половинкой перепелиного яйца, перцем чили, зеленью. Можно капнуть несколько капель любимого масла: из виноградных косточек, кахетинского с ароматом жареных семечек, из орехов и т. д.
_ Фото: архив пресс-служб_