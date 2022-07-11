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Блюдо недели: холодный суп на мацони с зеленой аджикой

В жару нет ничего лучше холодных супов. Они легкие, сытные, очень вкусные и придутся по вкусу всем членам семьи. Если гаспачо уже немного надоел, а с щавелевыми щами не хочется возиться, можно попробовать приготовить более экзотический вариант блюда — с мацони. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.