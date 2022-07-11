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Блюдо недели: холодный суп на мацони с зеленой аджикой

В жару нет ничего лучше холодных супов. Они легкие, сытные, очень вкусные и придутся по вкусу всем членам семьи. Если гаспачо уже немного надоел, а с щавелевыми щами не хочется возиться, можно попробовать приготовить более экзотический вариант блюда — с мацони. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.
Блюдо недели: холодный суп на мацони с зеленой аджикой

Холодный суп на мацони с зеленой аджикой

Рецепт от Saperavi Cafe

Что нужно на 4 порции:

  • 70 г куриного филе
  • 50 г свежих огурцов
  • 30 г редиса
  • 10 г зеленого лука
  • 10 г красного базилика
  • 300 мл мацони
  • 20 г зеленой аджики
  • 2 перепелиных яйца
  • 2 перца чили
  • Соль, перец — по вкусу
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Как приготовить:

Шаг 1. Куриное филе отварите или пожарьте на гриле. Порежьте на небольшие кусочки.

Шаг 2. Овощи и зелень мелко порубите, перепелиные яйца отварите.

Шаг 3. К мацони добавьте 20 г огурцов и 20 г аджики. Хорошо перемешайте.

Шаг 4. Остальные ингредиенты разложите по тарелкам, залейте мацони с огурцами и аджикой, посолите.

Шаг 5. Украсьте половинкой перепелиного яйца, перцем чили, зеленью. Можно капнуть несколько капель любимого масла: из виноградных косточек, кахетинского с ароматом жареных семечек, из орехов и т. д.

_ Фото: архив пресс-служб_

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