Блюдо недели: буженина с тушеной капустой — сытное блюдо для всей семьи

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте морковь брусочками, чеснок на половинки. Нашпигуйте ими буженину: сделайте отверстия в мясе, засуньте внутрь овощи. Натрите мясо солью, перцем, горчицей. Оставьте свинину мариноваться в течение суток.

Шаг 2. Обжарьте мясо на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Достаньте мясо со сковородки, добавьте лавровые листики, оставшиеся морковь и чеснок и плотно заверните в двойной слой фольги. Отправьте буженину в духовку при температуре 180 градусов на два часа.

Шаг 3. Тонко нарежьте морковь, лук — полукольцами. Разрежьте кочан капусты на четыре части. У каждой четвертинки отрежьте кочерыжку. Нарежьте листья тонкой соломкой. На растительном масле обжарьте лук, морковь и капусту. Добавьте воду, чтобы протушить. Посолите и поперчите. Добавьте тмин. После готовности добавьте ложку сливочного масла, мелко нарезанный укроп и перемешайте.

Шаг 4. Выложите на тарелку кусок буженины с тушеной капустой.