Блюдо недели: буженина с тушеной капустой — сытное блюдо для всей семьи

Блюдо недели: буженина с тушеной капустой — сытное блюдо для всей семьиГотовим дома по рецептам шеф-поваров
Буженина с тушеной капустой
Рецепт Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на канале «Кухня ТВ»
Что нужно:
Для буженины:
- 1 кг свиной шеи
- 200 г моркови
- 50 г чеснока
- 50 г сливочного масла
- 100 мл красного сухого вина
- 100 г горчицы
- 10 г специй
Для тушеной капусты:
- 500 г белокочанной капусты
- 200 г репчатого лука
- 200 г моркови
- чеснок
- 50 г сливочного масла
- 100 г зелени
- 20 г тмина
- соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте морковь брусочками, чеснок на половинки. Нашпигуйте ими буженину: сделайте отверстия в мясе, засуньте внутрь овощи. Натрите мясо солью, перцем, горчицей. Оставьте свинину мариноваться в течение суток.
Шаг 2. Обжарьте мясо на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Достаньте мясо со сковородки, добавьте лавровые листики, оставшиеся морковь и чеснок и плотно заверните в двойной слой фольги. Отправьте буженину в духовку при температуре 180 градусов на два часа.
Шаг 3. Тонко нарежьте морковь, лук — полукольцами. Разрежьте кочан капусты на четыре части. У каждой четвертинки отрежьте кочерыжку. Нарежьте листья тонкой соломкой. На растительном масле обжарьте лук, морковь и капусту. Добавьте воду, чтобы протушить. Посолите и поперчите. Добавьте тмин. После готовности добавьте ложку сливочного масла, мелко нарезанный укроп и перемешайте.
Шаг 4. Выложите на тарелку кусок буженины с тушеной капустой.
Фото: архив «Кухни ТВ»