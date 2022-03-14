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Блюдо недели: буженина с тушеной капустой — сытное блюдо для всей семьи

Готовим дома по рецептам шеф-поваров
Дефицита продуктов в стране вроде не обещают, но рост цен явно неизбежен, потому блюдом этой недели мы назначаем буженину с тушеной капустой. Все продукты для него доступны, а конечный результат получается сытный и вкусный. А что еще нужно, чтобы семья была довольна?
Блюдо недели: буженина с тушеной капустой — сытное блюдо для всей семьи

Буженина с тушеной капустой

Рецепт Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на канале «Кухня ТВ»

Что нужно:

Для буженины:

  • 1 кг свиной шеи
  • 200 г моркови
  • 50 г чеснока
  • 50 г сливочного масла
  • 100 мл красного сухого вина
  • 100 г горчицы
  • 10 г специй

Для тушеной капусты:

  • 500 г белокочанной капусты
  • 200 г репчатого лука
  • 200 г моркови
  • чеснок
  • 50 г сливочного масла
  • 100 г зелени
  • 20 г тмина
  • соль, перец

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте морковь брусочками, чеснок на половинки. Нашпигуйте ими буженину: сделайте отверстия в мясе, засуньте внутрь овощи. Натрите мясо солью, перцем, горчицей. Оставьте свинину мариноваться в течение суток.

Шаг 2. Обжарьте мясо на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Достаньте мясо со сковородки, добавьте лавровые листики, оставшиеся морковь и чеснок и плотно заверните в двойной слой фольги. Отправьте буженину в духовку при температуре 180 градусов на два часа.

Шаг 3. Тонко нарежьте морковь, лук — полукольцами. Разрежьте кочан капусты на четыре части. У каждой четвертинки отрежьте кочерыжку. Нарежьте листья тонкой соломкой. На растительном масле обжарьте лук, морковь и капусту. Добавьте воду, чтобы протушить. Посолите и поперчите. Добавьте тмин. После готовности добавьте ложку сливочного масла, мелко нарезанный укроп и перемешайте.

Шаг 4. Выложите на тарелку кусок буженины с тушеной капустой.

Фото: архив «Кухни ТВ»

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