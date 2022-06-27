Блюдо недели: брюссельская капуста с фундуком в соусе из печеных баклажанов

Что нужно:

250 г брюссельской капусты

50 г меда

20 г фундука

10 г шпината

Для соуса:

2 баклажана

200 мл фундучного молока

15 г зеленого карри

1 веточка эстрагона

по 30 г сока лимона и сока лайма

10 мл оливкового масла

Соль, сахар – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте соус. Запеките баклажаны в духовке при температуре 180 градусов до готовности (примерно 30 минут). Остудите, очистите от кожуры.

Шаг 2. Пробейте баклажаны в блендере вместе с листьями эстрагона, пастой карри и оливковым маслом. Массу переложите в сотейник, добавьте соль, сахар, тонкой струйкой введите фундучное молоко. Поставьте на плиту на медленный огонь, выпаривайте до нужной консистенции.

Шаг 3. Приготовьте капусту. Брюссельскую капусту помойте, обсушите, обжарьте на сковороде на оливковом масле. Увеличьте огонь до максимума, добавьте мед, быстро и энергично обжарьте в течение 2-3 секунд.

Шаг 4. На тарелку перелейте соус, сверху выложите капусту, украсьте фундуком и молодым шпинатом.