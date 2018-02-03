Сегодня воскресенье — завтра уже понедельник... Порадуйте себя перед работой вкусным десертом, который даже не надо печь! А как его приготовить, расскажет шеф-повар ресторана Sixty Режис Тригель.

Вам понадобится: Сливки 33%-ные — 100 мл + 30 мл для кнели

Сахар тростниковый — 10 г

Ваниль в стручках — 2 г

Соль цветочная — 0,5 г

Желатин — 1 г

Соус манго-маракуйя — 30 г Для украшения: Кокос

Шарики киви

Шарики манго

Голубика

Малина

Чипсы из ананаса

Зерна граната

Мята Способ приготовления: В сливки добавить тростниковый сахар и ваниль в стручках, перемешать. Разогреть смесь до 50 °С в сотейнике, добавить желатин, тщательно перемешать. Добавить цветочную соль. Залить все это в необходимую форму, поставить в холодильник до застывания (примерно на 2-3 часа). Полить бланманже соусом манго-маракуйя. Взбить сливки (30 мл), с помощью горячей ложки выложить кнели из сливок на бланманже. Украсить свежим кокосом, голубикой, малиной, чипсами из ананаса, гранатом, мятой, а также шариками из киви и манго. Фото: архив ресторана