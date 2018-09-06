Битые огурцы с томатами, болгарским перцем, черри и кешью

Вам понадобится:

Огурец — 200 г

Перец болгарский — 20 г

Черри — 40 г

Масло оливковое — 5 г

Масло кунжутное — 5 г

Соль — 1 г

Сахар — 3 г

Уксус 9%-ный — 5 г

Орехи кешью — 25 г

Ягоды годжи — 5 г

Кинза — 4 г

Способ приготовления:

Огурцы очистить от кожи, разрезать вдоль и каждую половину огурца слегка отбить (можно ложкой, можно рукояткой ножа), чтобы получились небольшие, слегка прозрачные кусочки. Отбитые огурцы заправить по вкусу уксусом, солью, сахаром, оливковым и кунжутным маслом. Перемешать, дать настояться пару минут. В готовые огурцы добавить томаты черри, разрезанные пополам, болгарский перец, нарезанный кубиками, жареные орехи кешью и все перемешать. При подаче выложить в тарелку и украсить ягодами годжи и листьями кинзы.