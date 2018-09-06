Битые огурцы с томатами, болгарским перцем, черри и кешью

Вам понадобится:
- Огурец — 200 г
- Перец болгарский — 20 г
- Черри — 40 г
- Масло оливковое — 5 г
- Масло кунжутное — 5 г
- Соль — 1 г
- Сахар — 3 г
- Уксус 9%-ный — 5 г
- Орехи кешью — 25 г
- Ягоды годжи — 5 г
- Кинза — 4 г
Способ приготовления:
Огурцы очистить от кожи, разрезать вдоль и каждую половину огурца слегка отбить (можно ложкой, можно рукояткой ножа), чтобы получились небольшие, слегка прозрачные кусочки. Отбитые огурцы заправить по вкусу уксусом, солью, сахаром, оливковым и кунжутным маслом. Перемешать, дать настояться пару минут. В готовые огурцы добавить томаты черри, разрезанные пополам, болгарский перец, нарезанный кубиками, жареные орехи кешью и все перемешать. При подаче выложить в тарелку и украсить ягодами годжи и листьями кинзы.