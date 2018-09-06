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Битые огурцы с томатами, болгарским перцем, черри и кешью

Блюдо «Битые огурцы» сегодня в тренде. Мы предлагаем вам необычный рецепт с болгарским перцем от шеф-повара ресторана «Макао» Антона Патанькина.

Вам понадобится:

  • Огурец — 200 г
  • Перец болгарский — 20 г
  • Черри — 40 г
  • Масло оливковое — 5 г
  • Масло кунжутное — 5 г
  • Соль — 1 г
  • Сахар — 3 г
  • Уксус 9%-ный — 5 г
  • Орехи кешью — 25 г
  • Ягоды годжи — 5 г
  • Кинза — 4 г

Способ приготовления:

Огурцы очистить от кожи, разрезать вдоль и каждую половину огурца слегка отбить (можно ложкой, можно рукояткой ножа), чтобы получились небольшие, слегка прозрачные кусочки. Отбитые огурцы заправить по вкусу уксусом, солью, сахаром, оливковым и кунжутным маслом. Перемешать, дать настояться пару минут. В готовые огурцы добавить томаты черри, разрезанные пополам, болгарский перец, нарезанный кубиками, жареные орехи кешью и все перемешать. При подаче выложить в тарелку и украсить ягодами годжи и листьями кинзы.

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